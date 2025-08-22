ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ব OpenAI ৰ কাৰ্যালয়; আৰম্ভ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া - OPENAI TO LAUNCH OFFICE IN DELHI

OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰে ।

OpenAI To Open First India Office In Delhi This Year, Starts Local Hiring
OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেন (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 12:32 PM IST

হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ChatGPT ৰ মুখ্য অ’পেনএআইয়ে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ প্ৰথমটো কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে, যিয়ে কোম্পানীটোৰ বিশ্বব্যাপী সম্প্ৰসাৰণৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উল্লেখ্য যে ভাৰতত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ৷ ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে AI ৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তে আগশাৰীৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সংস্থাটোৱে এই পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷

বিবৃতিটোত Open AI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে কয়, “আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যালয়টো খোলাৰ জৰিয়তে দেশখনত গঢ়ি তোলা হ’ব এটা স্থানীয় দল ৷ যিয়ে সমগ্ৰ দেশখনতে উন্নত এআই অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ লগতে ভাৰতৰ বাবে, ভাৰতৰ সৈতে এআই গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাবে বিবেচিত হ’ব ।”

মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেন ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে কোম্পানীটোৱে বিশেষকৈ দেশলৈ নিজৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানিত মনোনিৱেশ কৰিছে ।

স্থানীয় কাৰ্যালয় খোলাটো চৰকাৰৰ ইণ্ডিয়াএআই মিছনৰ বাবে OpenAI ৰ সমৰ্থনৰ অংশ আৰু ই কোম্পানীটোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষাবিদ, ডেভেল’পাৰ আৰু পেছাদাৰীক উন্নত সেৱা আগবঢ়োৱাত সহায় কৰিব । ভাৰতত নতুন সত্তাটো পঞ্জীয়ন কৰি নিযুক্তি আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

ভাৰত আমেৰিকাৰ পিছতে চেটজিপিটিৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বজাৰ আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বজাৰৰ ভিতৰত অন্যতম । ভাৰত হৈছে চেটজিপিটিৰ বাবে এক জটিল বজাৰ, য’ত ই মাত্ৰ এই সপ্তাহতে 4.60 ডলাৰত নিজৰ সস্তাতম অথচ মাহিলী পৰিকল্পনা মুকলি কৰিছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশখনৰ প্ৰায় এক বিলিয়ন ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীক লক্ষ্য কৰি ।

ভাৰতত OpenAI-এ আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, বাতৰি কাকত আৰু কিতাপ প্ৰকাশকে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ChatGPT প্ৰশিক্ষণ দিয়াত সহায় কৰিবলৈ অনুমতি অবিহনে তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কোনো ধৰণৰ অন্যায় কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰিছে ।

ভাৰতত চেটজিপিটিৰ সাপ্তাহিক সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী বিগত এটা বছৰত চাৰিগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতে OpenAI প্লেটফৰ্মত বিশ্বজুৰি শীৰ্ষ পাঁচখন ডেভেল’পাৰ বজাৰৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে । ইয়াত বিশ্বজুৰি ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক ।

অল্টমেনে কয়, "ভাৰতত এআইৰ বাবে উত্তেজনা আৰু সুযোগৰ স্তৰ অবিশ্বাস্য । ভাৰতত বিশ্বব্যাপী এআইৰ নেতা হ'বলৈ সকলো উপাদান আছে — অবিশ্বাস্য টেক প্ৰতিভা, বিশ্বমানৰ ডেভেল’পাৰ ইক'চিষ্টেম আৰু ইণ্ডিয়াএআই মিছনৰ জৰিয়তে শক্তিশালী চৰকাৰী সমৰ্থন ।"

মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই কয়, "ভাৰতত উপস্থিতি স্থাপনৰ বাবে অ'পেনএআইৰ সিদ্ধান্তই ডিজিটেল উদ্ভাৱন আৰু এআই গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান নেতৃত্বক প্ৰতিফলিত কৰে । ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি, এআই প্ৰতিভা আৰু উদ্যোগ-মাপৰ সমাধানত শক্তিশালী বিনিয়োগৰ জৰিয়তে ভাৰতে এআই-নেতৃত্বাধীন ৰূপান্তৰৰ পৰৱৰ্তী ঢৌক আগুৱাই নিবলৈ অনন্য অৱস্থাত আছে ।"

ভাৰত নিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ যেনে চেটজিপিটি গ’ (ইউপিআই পেমেণ্টৰ সৈতে 399 টকা/মাহ), অ’পেনএআই একাডেমী (মেইটৱাইৰ সৈতে এআই সাক্ষৰতা কাৰ্যসূচী), জিপিটি-5 ত বৰ্ধিত ভাৰতীয় ভাষাৰ সমৰ্থন আৰু ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত আকৰ্ষণ লাভ কৰা শিক্ষণ বৈশিষ্ট্য ষ্টাডি মোডৰ পিছত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।

OpenAI এ এই মাহত ভাৰতত প্ৰথম শিক্ষা সন্মিলন আৰু চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ডেভেল’পাৰ দিৱস আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে । স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে কৃষি, নিযুক্তি, আৰু শাসনৰ দৰে খণ্ডসমূহত OpenAI ৰ সঁজুলিসমূহ স্থাপন কৰিছে ।

কোম্পানীটোৱে কয় যে আগন্তুক মাহত দিল্লী কাৰ্যালয় আৰু নতুন ভূমিকা সম্পৰ্কে অধিক সবিশেষ ঘোষণা কৰা হ’ব ।

কোম্পানীটোৱে ভাৰতত গুগলৰ জেমিনি আৰু এআই ষ্টাৰ্ট-আপ পাৰ্প্লেক্সিটিৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীসমূহৰ পৰা শক্তিশালী প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছে, যি দুয়োটা কোম্পানীয়ে এনে অফাৰ মুকলি কৰিছে যিয়ে তেওঁলোকৰ উন্নত পৰিকল্পনাক বজাৰৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া কৰি তুলিছে ।

