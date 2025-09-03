হায়দৰাবাদ: OpenAI এ মানসিক কষ্টৰ সন্মুখীন হোৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ChatGPT-এ কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় তাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এটা ৰোডমেপ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ই মানসিক-স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ সৈতে নিজৰ অংশীদাৰিত্ব সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু এআই চেটবট ব্যৱহাৰ কৰি কিশোৰ-কিশোৰীসকলক উন্নতভাৱে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আগন্তুক সময়ত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
যোৱা মাহত কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে কেবাবাৰো চেটজিপিটিৰ সৈতে আত্মহত্যাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এগৰাকী কিশোৰৰ মৃত্যুৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । গোচৰটোত দাবী কৰা হৈছে যে চেটবটে নিজকে কিশোৰজনক বুজি পোৱা একমাত্ৰ আত্মবিশ্বাসী হিচাপে স্থান দিছিল, পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱ আৰু আপোনজনৰ সৈতে তেওঁৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্কক সক্ৰিয়ভাৱে স্থানচ্যুত কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি চেটজিপিটিয়ে কিশোৰজনক নিজৰ আৱেগিক দুখ পৰিয়ালৰ পৰা গোপন কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু লগতে আত্মহত্যাৰ টোকাখনৰ প্ৰথম খচৰা লিখিবলৈও আগবঢ়াইছিল ।
তাৰ পিছত ছান ফ্ৰান্সিস্কো ভিত্তিক এআই কোম্পানীটোৱে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁলোকৰ চিষ্টেমসমূহ "চুটি হ'ব পাৰে" আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে ই 18 বছৰৰ তলৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে "স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তু আৰু বিপদজনক আচৰণলৈ লক্ষ্য ৰাখি অধিক শক্তিশালী গাৰ্ডৰেল" স্থাপন কৰিব ।
‘সকলোৰে বাবে অধিক সহায়ক চেটজিপিটি অভিজ্ঞতা গঢ়ি তোলা’ শীৰ্ষক এটা ব্লগ পোষ্টত অ’পেনএআইয়ে কয় যে তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ ইনপুটৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ইয়াৰ মডেলসমূহে মানসিক আৰু আৱেগিক দুখৰ লক্ষণসমূহ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় তাৰ উন্নতি অব্যাহত ৰাখিছে । এই দিশত কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিশদ পৰিকল্পনা দি এআই কোম্পানীয়ে কয় যে তেওঁলোকে এই বছৰ যিমান পাৰি সিমান উন্নতি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে এক কেন্দ্ৰীভূত প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
OpenAI এ কয় যে এই কাম ইতিমধ্যে চলি আছে, কিন্তু আমি অহা 120 দিনৰ বাবে আমাৰ পৰিকল্পনাসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে পূৰ্বদৰ্শন কৰিব বিচাৰো, গতিকে আমি ক’লৈ গৈ আছো সেয়া চাবলৈ আপুনি মুকলিৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ।
কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ উন্নত সুৰক্ষাৰ বাবে অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণ
পূৰ্বৰ প্ৰজন্মসমূহে ইণ্টাৰনেট বা স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে যিধৰণে খাপ খাইছিল একেদৰেই OpenAI এ এই প্ৰজন্মৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলে দৈনন্দিন জীৱনত AI ৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই পৰিৱৰ্তনে সমৰ্থন, শিক্ষণ আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ বাবে মূল্যৱান সুযোগ উপস্থাপন কৰিলেও ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিয়াল আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলে প্ৰতিজন কিশোৰৰ বিকাশৰ পৰ্যায়ৰ অনুকূলে সুস্থ সীমাবদ্ধতা স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ।
অহা মাহত আৰম্ভ হ’বলগীয়া অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণসমূহে এই সীমাবদ্ধতাসমূহ স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু অভিভাৱকসকলক তেওঁলোকৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ চেটজিপিটিৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে লুপত ৰখাৰ লক্ষ্য লৈছে । এই বৈশিষ্ট্যই অভিভাৱকসকলক:
- অভিভাৱকৰ একাউণ্টটো তেওঁলোকৰ কিশোৰৰ একাউণ্টৰ সৈতে (নূন্যতম বয়স 13 বছৰ) এটা সাধাৰণ ইমেইল আমন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে লিংক কৰক ।
- বয়স-উপযুক্ত আৰ্হি আচৰণ নিয়মৰ সৈতে ChatGPT-এ তেওঁলোকৰ কিশোৰ-কিশোৰীক কেনেদৰে সঁহাৰি সেইবোৰ অবিকল্পিতভাৱে সক্ৰিয় কৰক ।
- মেমৰি আৰু চেট ইতিহাস অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কোনবোৰ বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্ৰিয় কৰিব লাগে ব্যৱস্থাপনা কৰক ।
- যেতিয়া ছিষ্টেমে ধৰা পেলায় যে তেওঁলোকৰ কিশোৰজন তীব্ৰ দুখৰ মুহূৰ্তত আছে ।
- OpenAI এ কয় যে এই পদক্ষেপসমূহ মাত্ৰ আৰম্ভণিহে আৰু তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা নিজৰ পদ্ধতিবোৰ অনাগত দিনত অধিক শক্তিশালী কৰি যাব ।
