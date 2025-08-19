হায়দৰাবাদ: 19 আগষ্ট মঙলবাৰে অ’পেনএআইয়ে ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা নতুন চাবস্ক্ৰিপচন প্লেন ‘চেটজিপিটি গ’ প্ৰতিমাহে 399 টকাত মুকলি কৰে । নতুন প্লেনৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তিৰ বাবে উন্নত এআই সঁজুলিসমূহ অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
OpenAIৰ বাবে ভাৰতে ছাত্ৰ, পেছাদাৰী, উদ্যোগী আৰু ক্ৰিয়েটৰৰলৈকে লাখ লাখ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে বিশ্বজুৰি ChatGPTৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বজাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । এই ব্যৱহাৰকাৰীসকলে শিক্ষণ, সৃষ্টিশীলতা, সমস্যা সমাধান আদিকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ বাবে AI চেটবটৰ ফালে মুখ কৰিছে । সদায় সম্প্ৰসাৰিত ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তিৰ সৈতে, OpenAI এ ChatGPT Go এটা এণ্ট্ৰি-লেভেল ছাবস্ক্ৰিপচন টায়াৰ হিচাপে মুকলি কৰিছে যিয়ে ইয়াৰ অন্যান্য প্লেনৰ খৰচৰ এটা অংশত সম্প্ৰসাৰিত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰদান কৰে ।
ChatGPT Go: মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
ChatGPT Go গ্রাহকসকলে OpenAI ৰ আটাইতকৈ উন্নত মডেল, GPT-5 লৈ প্ৰৱেশ লাভ কৰিব ইণ্ডিক ভাষাৰ বাবে উন্নত সমৰ্থনৰ সৈতে । বিনামূলীয়া প্লেনৰ সৈতে তুলনা কৰিলে, ChatGPT Go এ GPT-5 ৰ সৈতে 10 গুণ বেছি বাৰ্তা সীমা, প্ৰতিদিনে 10 গুণ অধিক ছবি প্ৰজন্ম, প্ৰতিদিনে 10 গুণ অধিক ফাইল বা ছবি আপলোড, অধিক ব্যক্তিগতকৃত সঁহাৰিৰ বাবে দুগুণ দীঘলীয়া মেমৰি প্ৰদান কৰে ।
OpenAI ৰ মতে, এই উন্নীতকৰণসমূহ এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ChatGPTৰ জনপ্ৰিয় বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বহল প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয়, সাধাৰণতে কোম্পানীটোৰ Plus আৰু Pro টায়াৰৰ সৈতে জড়িত অধিক খৰচৰ অবিহনে ।
ChatGPT Go আজিৰ পৰা chat.openai.com ত আৰু ChatGPT মোবাইল এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ । ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেৱল “উন্নীতকৰণ” টেপ কৰিব লাগিব, গ’ প্লেন নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু ইউপিআই বা যিকোনো প্ৰধান ভাৰতীয় পেমেণ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
ইউ পি আইৰ সৈতে ধন পৰিশোধ কৰক
সুলভ মূল্যৰ প্ৰৱেশ প্লেনৰ মুকলি কৰাৰ উপৰিও অ’পেনএআইয়ে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত ডিজিটেল পেমেণ্ট পদ্ধতি – ইউপিআইক একত্ৰিত কৰিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে, সকলো ChatGPT ছাবস্ক্ৰিপচন টায়াৰ – Go, Plus, আৰু Pro অন্তৰ্ভুক্ত কৰি, এতিয়া UPI ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, অন্যান্য বৰ্তমানৰ পেমেণ্ট বিকল্পসমূহৰ সৈতে । এই পৰিৱৰ্তনে লাখ লাখ ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে চাইন আপ কৰাটো অধিক সুবিধাজনক কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
চেটজিপিটিৰ উপ-সভাপতি তথা মুৰব্বী নিক টাৰ্লিয়ে কয় যে, “ভাৰতত লাখ লাখ লোকে দৈনিক কেনেকৈ শিক্ষণ, কাম, সৃষ্টিশীলতা আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে চেটজিপিটি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ পৰা আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছো ।"
মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু স্তৰসমূহ
চেটজিপিটি গ’ হৈছে 399 টকা/মাহ (GST কে ধৰি) আটাইতকৈ সুলভ পৰিকল্পনা । ই OpenAI ৰ বৰ্তমানৰ ছাবস্ক্ৰিপচন অফাৰসমূহৰ কাষত থাকে – ChatGPT Plus 1,999 টকা/মাহত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰৱেশ আৰু অধিক ব্যৱহাৰৰ সীমাৰ সৈতে প্ৰিমিয়াম পৰিৱেশনৰ সৈতে আৰু ChatGPT Pro 19,900 টকা/মাহত উন্নত মডেলৰ প্ৰায় সীমাহীন প্ৰৱেশৰ সৈতে পেছাদাৰী গ্ৰেডৰ শক্তি প্ৰদান কৰে ।
চেটজিপিটি গ’ই ছেম অল্টমেন নেতৃত্বাধীন এআই শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে ভাৰতক এক মূল বজাৰ হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইতিমধ্যে লাখ লাখ লোকে ChatGPT ৰ বিনামূলীয়া সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে নতুন পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য হৈছে অধিক মূল্যৰ ছাবস্ক্ৰিপচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াকৈ যিসকলে অধিক বিচাৰে তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়োৱা ।
OpenAI এ কয় যে ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকল বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ নিয়োজিতসকলৰ ভিতৰত অন্যতম, নতুন দক্ষতা শিকিবলৈ, সৃষ্টিশীল ধাৰণাসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ, আৰু পেছাদাৰী প্ৰত্যাহ্বানসমূহ পৰিচালনা কৰিবলৈ ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰে । বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত গ’ পৰিকল্পনা অধিক গ্ৰহণযোগ্য হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক