কিশোৰৰ সুৰক্ষা: অৱশেষত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল ChatGPT

কিশোৰৰ সুৰক্ষা: অৱশেষত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল ChatGPT
এই নতুন বৈশিষ্ট্যই অভিভাৱক আৰু তেওঁৰ কিশোৰ সন্তানৰ একাউণ্ট সংযোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷
Published : September 30, 2025 at 4:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিগত সময়ছোৱাত কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে ঘটি থকা বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনাৰ দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি OpenAI এ ChatGPT ত অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা মুকলি কৰিছে, অভিভাৱকসকলক অধিক তদাৰকী প্ৰদান কৰাৰ লগতে কিশোৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ বৃদ্ধি কৰিছে ।
কোম্পানীটোৱে X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয়: "চেটজিপিটিত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । এতিয়া অভিভাৱক আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলে একাউণ্টসমূহ লিংক কৰি কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শক্তিশালী সুৰক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব । অভিভাৱকসকলে বৈশিষ্ট্যসমূহ সামঞ্জস্য কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে কাম কৰা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈও সঁজুলি লাভ কৰে ।"
নতুন বৈশিষ্ট্যই অভিভাৱক আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলক একাউণ্টসমূহ সংযোগ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত অভিভাৱকসকলে ব্যৱহাৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, বৈশিষ্ট্যসমূহ সামঞ্জস্য কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ChatGPT অভিজ্ঞতাক টেইলাৰ কৰিব পাৰে ৷
কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰিব এই বৈশিষ্ট্য ?
এবাৰ সক্ৰিয় কৰাৰ পিছত, কিশোৰৰ বয়স যিয়েই নহওক কিয়, ছেটিংছসমূহ হস্তচালিতভাৱে বন্ধ নোহোৱালৈকে সক্ৰিয় হৈ থাকে ৷ অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণসমূহ এতিয়া ৱেবত সকলো ChatGPT ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ, অতি সোনকালে মোবাইলত মুকলিৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
অভিভাৱকৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে:
- স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তু হ্ৰাস কৰক: কিশোৰ-কিশোৰীসকলক গ্ৰাফিক্স বিষয়বস্তু বা ভাইৰেল প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সুৰক্ষাসমূহ, অবিকল্পিতভাৱে সামৰ্থবান কৰা হয় যেতিয়া এটা কিশোৰ একাউণ্ট সংযুক্ত কৰা হয় ।
- মেম’ৰি: অধিক ব্যক্তিগতকৃত সঁহাৰিৰ বাবে ChatGPT-এ অতীতৰ Chat সমূহ মনত ৰাখে নে নাই সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ।
- আৰ্হি প্ৰশিক্ষণ: OpenAI মডেলসমূহ উন্নত কৰিবলৈ কথোপকথনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি সিদ্ধান্ত লওক ।
- ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা: নিৰ্ধাৰিত সময়ত ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰক ।
- ভইচ মোড: ভইচ এক্সেছ সামৰ্থবান বা নিষ্ক্ৰিয় কৰক ।
- ছবি সৃষ্টি: ChatGPT ৰ ভিতৰত ছবি সৃষ্টি বা সম্পাদনা বন্ধ কৰক ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কিশোৰ-কিশোৰীয়ে কথা-বতৰা পাতি থকাৰ সময়ত অভিভাৱকসকলে কিশোৰ-কিশোৰীৰ চেটত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু এনে এক সময়ত য’ত ব্যৱস্থা বা প্ৰশিক্ষিত পৰ্যালোচকে গুৰুতৰ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় বিপদ ধৰা পেলায়, তেনে ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলক কিশোৰজনক সুৰক্ষা দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় তথ্যহে অৱগত কৰা হ’ব ।
অপ্ট-ইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ অভিভাৱক আৰু কিশোৰ দুয়োজনেই অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণ সক্ৰিয় কৰিবলৈ একাউণ্টসমূহ সংযোগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
