ETV Bharat / technology

কিশোৰৰ সুৰক্ষা: অৱশেষত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল ChatGPT

এই নতুন বৈশিষ্ট্যই অভিভাৱক আৰু তেওঁৰ কিশোৰ সন্তানৰ একাউণ্ট সংযোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷

OpenAI introduces parental controls in ChatGPT to safeguard teenage users
ChatGPT (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বিগত সময়ছোৱাত কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে ঘটি থকা বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনাৰ দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি OpenAI এ ChatGPT ত অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা মুকলি কৰিছে, অভিভাৱকসকলক অধিক তদাৰকী প্ৰদান কৰাৰ লগতে কিশোৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ বৃদ্ধি কৰিছে ।

কোম্পানীটোৱে X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয়: "চেটজিপিটিত অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । এতিয়া অভিভাৱক আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলে একাউণ্টসমূহ লিংক কৰি কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শক্তিশালী সুৰক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব । অভিভাৱকসকলে বৈশিষ্ট্যসমূহ সামঞ্জস্য কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে কাম কৰা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈও সঁজুলি লাভ কৰে ।"

নতুন বৈশিষ্ট্যই অভিভাৱক আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলক একাউণ্টসমূহ সংযোগ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত অভিভাৱকসকলে ব্যৱহাৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, বৈশিষ্ট্যসমূহ সামঞ্জস্য কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ChatGPT অভিজ্ঞতাক টেইলাৰ কৰিব পাৰে ৷

কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰিব এই বৈশিষ্ট্য ?

এবাৰ সক্ৰিয় কৰাৰ পিছত, কিশোৰৰ বয়স যিয়েই নহওক কিয়, ছেটিংছসমূহ হস্তচালিতভাৱে বন্ধ নোহোৱালৈকে সক্ৰিয় হৈ থাকে ৷ অভিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণসমূহ এতিয়া ৱেবত সকলো ChatGPT ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ, অতি সোনকালে মোবাইলত মুকলিৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

অভিভাৱকৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে:

  • স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তু হ্ৰাস কৰক: কিশোৰ-কিশোৰীসকলক গ্ৰাফিক্স বিষয়বস্তু বা ভাইৰেল প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সুৰক্ষাসমূহ, অবিকল্পিতভাৱে সামৰ্থবান কৰা হয় যেতিয়া এটা কিশোৰ একাউণ্ট সংযুক্ত কৰা হয় ।
  • মেমৰি: অধিক ব্যক্তিগতকৃত সঁহাৰিৰ বাবে ChatGPT-এ অতীতৰ Chat সমূহ মনত ৰাখে নে নাই সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ।
  • আৰ্হি প্ৰশিক্ষণ: OpenAI মডেলসমূহ উন্নত কৰিবলৈ কথোপকথনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি সিদ্ধান্ত লওক ।
  • ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা: নিৰ্ধাৰিত সময়ত ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰক ।
  • ভইচ মোড: ভইচ এক্সেছ সামৰ্থবান বা নিষ্ক্ৰিয় কৰক ।
  • ছবি সৃষ্টি: ChatGPT ৰ ভিতৰত ছবি সৃষ্টি বা সম্পাদনা বন্ধ কৰক ।

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কিশোৰ-কিশোৰীয়ে কথা-বতৰা পাতি থকাৰ সময়ত অভিভাৱকসকলে কিশোৰ-কিশোৰীৰ চেটত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু এনে এক সময়ত য’ত ব্যৱস্থা বা প্ৰশিক্ষিত পৰ্যালোচকে গুৰুতৰ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় বিপদ ধৰা পেলায়, তেনে ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলক কিশোৰজনক সুৰক্ষা দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় তথ্যহে অৱগত কৰা হ’ব ।

অপ্ট-ইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ অভিভাৱক আৰু কিশোৰ দুয়োজনেই অভিভাৱকৰ নিয়ন্ত্ৰণ সক্ৰিয় কৰিবলৈ একাউণ্টসমূহ সংযোগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI CHATGPTTEENAGE USERS SAFETY IN CHATGPTOPENAI CEOONLINE SAFETYPARENTAL CONTROLS IN CHATGPT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.