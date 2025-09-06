চাকৰিৰ সন্ধান দিব OpenAI এ; LinkedIn ৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ OpenAI এ মুকলি কৰিব বিকল্প

OpenAI এ কয় যে তেওঁলোকৰ AI চালিত লিংকডইন বিকল্পটো 2026 চনৰ মাজভাগৰ কোনোবা এটা সময়ত মুকলি হ’ব ।
হায়দৰাবাদ: ChatGPT নিৰ্মাতা OpenAI এ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ীসকলে কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বাবে লিংকডইনৰ দৰে নতুন হাইৰিং প্লেটফৰ্মৰ বাবে কাম কৰি আছে । OpenAI Jobs Platform নামৰ ছেম অল্টমেন নেতৃত্বাধীন এই AI প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জনোৱা অনুসৰি অহা বছৰৰ কোনোবা এটা সময়ত এই প্লেটফৰ্মটো মুকলি কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এটা ব্লগ পোষ্টত OpenAI ৰ এপ্লিকেচনৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ফিজি ছিমোৱে কয় যে নতুন চাকৰিৰ আবেদন প্লেটফৰ্মে কোম্পানীসমূহে কি প্ৰয়োজন আৰু শ্ৰমিকসকলে কি দিব পাৰে তাৰ মাজত নিখুঁত মিল বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ।
ছিমোৱে লগতে কয় যে তেওঁলোকে জন ডিৰে আৰু ৱালমাৰ্টৰ দৰে নিয়োগকৰ্তাৰ সৈতে এচেঞ্চাৰ আৰু বষ্টন কনছালটিং গ্ৰুপৰ দৰে পেছাদাৰী সেৱা সংস্থা, সম্প্ৰদায় সংস্থা আনকি ৰাজ্য চৰকাৰকো কাম কৰি মানুহক এআই ব্যৱহাৰ কৰি চাকৰি বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰি আছে । তেওঁ লগতে কয় যে এই সেৱাৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় চৰকাৰসমূহেও এআই প্ৰতিভাক নিযুক্তি দিব পাৰিব । OpenAI Jobs Platform ত “জ্ঞানী, অভিজ্ঞ প্ৰাৰ্থী”ও থাকিব আৰু ই কোম্পানী আৰু শ্ৰমিক উভয়ৰে বাবে “নিখুঁত মিল বিচাৰি উলিওৱা”ত সহায় কৰিবলৈ AI ব্যৱহাৰ কৰিব ।
লিংকডইনৰ দৰেই ই স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলক এআই প্ৰতিভাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি বৃহৎ সংস্থাসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযোগিতাত সহায় কৰিবলৈ সম্পদ উৎসৰ্গা কৰিব, যিয়ে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰে । AI-চালিত নিযুক্তি প্লেটফৰ্মে ইতিমধ্যে উপলব্ধ OpenAI একাডেমী ব্যৱহাৰ কৰি OpenAI প্ৰমাণপত্ৰও প্ৰদান কৰিব, যিটো এটা বিনামূলীয়া শিক্ষণ প্লেটফৰ্ম যাৰ ইতিমধ্যে 20 লাখতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী আছে । এই প্ৰমাণপত্ৰসমূহ কৰ্মক্ষেত্ৰত এআই ব্যৱহাৰৰ মূল কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এআই-কাষ্টম কাম আৰু প্ৰমপ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিংলৈকে হ’ব ।
OpenAI এ কয় যে 2030 চনৰ ভিতৰত কমেও এক কোটি আমেৰিকানক প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াৰ বাবে ই ৱালমাৰ্টৰ দৰে অংশীদাৰৰ পৰা সহায় ল’ব । OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে কৈছিল যে ছিমোৱে নিজৰ এআই চেটবটৰ বাহিৰেও সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিব । এআই জব পৰ্টেলৰ উপৰিও দেখা গৈছে যে ছিমোৱে বহু উৰাবাতৰিৰ ব্ৰাউজাৰ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া এপৰ দৰে প্ৰজেক্টও চম্ভালিব পাৰে ।
