হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন সেৱা (ইএমএছ) প্ৰদানকাৰী ভাগৱতী প্ৰডাক্টছ লিমিটেড (BPL)ৰ সৈতে ৱানপ্লাছে নিজৰ প্ৰিমিয়াম টেবলেট লাইনআপ স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণৰ বাবে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰিছে । এই সহযোগিতাই ৱানপ্লাছৰ ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ যাত্ৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰিছে, যিয়ে উৎপাদনৰ উৎকৃষ্টতা আৰু ভাৰতীয় আৰু বিশ্ব বজাৰৰ বাবে নিৰ্মিত পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ প্ৰযুক্তি প্ৰদানৰ প্ৰতি ইয়াৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
এই অংশীদাৰিত্বৰ অৰ্থ হ’ল ৱানপ্লাছ পেড 3 আৰু ৱানপ্লাছ পেড লাইটৰ দৰে জনপ্ৰিয় মডেল এতিয়া গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ বিপিএলৰ ফ্লেগশ্বিপ ফেক্টৰীত উৎপাদন কৰা হ’ব । এতিয়ালৈকে ৱানপ্লাছ মূলতঃ ভাৰতত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণৰ বাবে পৰিচিত আছিল যদিও এই পদক্ষেপে স্থানীয় টেবলেট নিৰ্মাণত ইয়াৰ প্ৰৱেশৰ সূচনা কৰিছে ।
ৱানপ্লাছৰ মতে, এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট ষ্টাৰলাইট পদক্ষেপৰ অংশ, যিয়ে ভাৰতৰ ভিতৰত উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণ আৰু শক্তিশালী স্থানীয় যোগান শৃংখল সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে স্থানীয়ভাৱে টেবলেট নিৰ্মাণ কৰিলে দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদা পূৰণ কৰাত সহায় কৰাই নহয়, ভাৰতত নিৰ্মিত যন্ত্ৰসমূহ বিশ্বৰ বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰিব পৰা যাব ।
ৱানপ্লাছ ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰবিন লিউৱে এই অংশীদাৰিত্বক ‘কৌশলগত মাইলৰ খুঁটি’ বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে ই ভাৰতৰ বাবে উদ্ভাৱন আৰু সংযুক্ত প্ৰডাক্ট ইক’চিষ্টেম শক্তিশালী কৰাৰ কোম্পানীটোৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাক প্ৰতিফলিত কৰে । লিউৱে লগতে কয়, “টেবলেট উৎপাদন স্থানীয়কৰণ কৰি আমি ভাৰতৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাক শক্তিশালী কৰিছো আৰু আমাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ মূল্য সৃষ্টি কৰিছো ।”
ভাগৱতী প্ৰডাক্টছৰ বাবে এইটো ইয়াৰ ক্লায়েণ্ট লিষ্টত সংযোগ কৰা আন এটা ডাঙৰ নাম । সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক বিকাশ জৈনে কয় যে তেওঁলোকে ৱানপ্লাছ টেবলেটক তেওঁলোকৰ উৎপাদন পৰ্টফলিঅ’লৈ আনিবলৈ পাই উৎফুল্লিত । “আমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশেষজ্ঞৰ দলটোৰ সৈতে নিখুঁততা আৰু মূল্য প্ৰদান কৰি আমি গৌৰৱান্বিত হৈছো ” ।
এই পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ভাৰতীয় গ্ৰাহকে ৱানপ্লাছ টেবলেটৰ উন্নত উপলব্ধতা আৰু সম্ভৱতঃ সময়ৰ লগে লগে অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ আশা কৰিব পাৰে । ৱানপ্লাছৰ বাবে ই কেৱল জনপ্ৰিয় স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড নহয়, ভাৰতৰ প্ৰিমিয়াম টেবলেট স্থানতো প্ৰধান হোৱাৰ দিশত আন এক পদক্ষেপ ।
লগতে পঢ়ক