One Plus স্মাৰ্টফোনত অবিশ্বাস্য অফাৰ - OnePlus Diwali sale 2024

নিউজ ডেস্ক, 22 ছেপ্টেম্বৰ: One Plus এ ঘোষণা কৰিছে 2024 চনৰ দীপাৱলী ফেষ্টিভেল চেল ইভেণ্ট । স্মাৰ্টফোনত ফেষ্টিভেলৰ চুক্তিও ঘোষণা কৰিছে কোম্পানীটোৱে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, One Plus 12, One Plus নৰ্ড 4 আৰু অন্যান্য ফোনসমূহ বৃহৎ ৰেহাইৰ অফাৰৰ সৈতে উপলব্ধ হ’ব । মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি One Plus 12 ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে লাভ ধনো লাভ কৰিব । লগতে, 7000 টকা পৰ্যন্ত বেংক ৰেহাই পাব পাৰে ।

কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই বিক্ৰী

26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব OnePlus 2024 Diwali Festival Sale । এই সময়ত নিৰ্বাচিত বেংকৰ পৰাও ভাল অফাৰ পাব পাৰিব । এই মোবাইলসমূহ অনলাইন আৰু অফলাইনকে ধৰি One Plus ষ্ট’ৰত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । আমাজন, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল, ক্ৰ’মা, বিজয় চেলছ আৰু অধিক প্লেটফৰ্মে এককভাৱে One Plus ফোনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।

One Plus 12 অফাৰ: গ্ৰাহকে 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ভাল অফাৰৰ সৈতে One Plus 12 কিনিব পাৰিব । এয়া ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত আপুনি স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে বিনামূলীয়াকৈ ৱানপ্লাছ বাডছ প্ৰ' 2 ইয়াৰ বাডৰ এটা চেট পাব পাৰে । নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডেৰে OnePlus 12 ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে ধন লাভ কৰিব পাৰিব । একোগৰাকী ক্ৰেতাই 7000 টকা পৰ্যন্ত বেংকৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও 6 মাহলৈকে বিনামূলীয়া ইএমআই পাব পাৰে ।