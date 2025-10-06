OnePlus 15: ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব এই বহু প্ৰত্যাশিত স্মাৰ্টফোনটো

OnePlus 15: ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব এই বহু প্ৰত্যাশিত স্মাৰ্টফোনটো
চীনৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত শীঘ্ৰে মুকলি হ’বলৈ গৈ আছে বহু প্ৰত্যাশিত OnePlus 15 ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
Published : October 6, 2025 at 11:52 AM IST
হায়দৰাবাদ: যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা OnePlusৰ অনুৰাগীসকলে ইয়াৰ আগন্তুক ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন ৱানপ্লাছ 15 ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কোম্পানীটোৱে এই ফোনটোৰ ঘৰুৱা বজাৰ চীনত মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য দেশত এই ফোনটোৰ মুকলিৰ দিন সন্দৰ্ভত ফাদিল হৈছে এক নতুন প্ৰতিবেদন । অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো সবিশেষ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই কোম্পানীটোৱে ।
নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে বিশ্বব্যাপী মুকলি হ’ব নেকি ?
27 অক্টোবৰত চীনত আৰু বিশ্বজুৰি 13 নৱেম্বৰত ৱানপ্লাছ 15 মুকলি কৰা হ’ব । 91 Mobile ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 13 নৱেম্বৰত ৱানপ্লাছ 15 বিশ্বব্যাপী মুকলি হ’ব পাৰে । অৰ্থাৎ 13 নৱেম্বৰত ভাৰততো ৱানপ্লাছ 15 মুকলি হ’ব পাৰে । যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে ৱানপ্লাছে বাৰ্ষিক লঞ্চ উইণ্ড’ৰ আগতে আৰু আনকি ছেমছাঙৰ আগন্তুক ফোন ফ্লেগশ্বিপ ছিৰিজ ছেমছাং গেলেক্সি এছ 26 ছিৰিজটো মুকলিৰ জৰিয়তে অনুৰাগীক আচৰিত কৰিব পাৰে ৷
A force of nature. #OnePlus15 in Sand Storm. Coming soon. pic.twitter.com/ML16CSMwvo— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 30, 2025
OnePlus য়ে নিজৰ আগন্তুক ফোনটোৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে এই প্ৰচেছৰটো কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব । এই চিপছেটটোৱেই হৈছে কোৱালকমে এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী প্ৰচেছৰ । গতিকে এই শেহতীয়া চিপছেটৰ সৈতে OnePlus 15 ৰ আগমন ফোনটোৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰমাণ ।
OnePlus 15 স্পেচিফিকেশন
এই ফোনটোত 6.78 ইঞ্চিৰ BOE X3 LTPO OLED পেনেল ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 165Hz । স্ক্ৰীণখনে 1.5K ৰিজ’লিউচনো আছে । অৰ্থাৎ স্ক্ৰলিং আৰু গেমিং দুয়োটা অভিজ্ঞতা অবিশ্বাস্যভাৱে মসৃণ হ’ব । এই ফোনটোৱে হাৰ্ডকোৰ গেমাৰ আৰু মাল্টিটাস্কাৰৰ বাবে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ ডিজাইনো সলনি কৰা হৈছে । এইবাৰ কোম্পানীটোৱে কেমেৰাৰ বাবে Hasselblad ব্ৰেণ্ডিং আঁতৰাই নিজাকৈ Detail Max Engine প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । কেমেৰা মডিউলটো এতিয়া বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ হ’ব, যিটো ইয়াৰ পূৰ্বৰ মডিউলতকৈ বেলেগ হ’ব । তদুপৰি সতৰ্কবাণী স্লাইডাৰৰ ঠাইত নতুন ‘প্লাছ কী’ বুটাম দিয়া হৈছে, যিয়ে চৰ্টকাট হিচাপে কাম কৰে ।
এই আগন্তুক ফোনটোৰ কেমেৰা ছেটআপৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 50MP চ’নী LYT-700 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰৰ লগতে 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড (Samsung JN5) আৰু 50MP টেলিফ’টো লেন্স (3.5x জুম) থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে অটোফ’কাছৰ সৈতে 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও OnePlus 15 ত 120W ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে এটা বৃহৎ 7,300mAh বেটাৰী থাকিব । ফোনটোত চলিব OxygenOS 16, যিটো OnePlus ৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক পৰিশোধিত ছফটৱেৰ সংস্কৰণ বুলি কোৱা হৈছে । ৱানপ্লাছে এই ফোনটোৰ বাবে ‘চেণ্ড ষ্টৰ্ম’ ৰঙৰ ভিন্নতাক ইংগিত দিছে, আনহাতে ফাদিল হোৱা প্ৰতিবেদনত ক’লা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ বিকল্পৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক
থিৰাং হ’ল Oppo Find X9 ছিৰিজ মুকলিৰ দিন; কি কি আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থাকিব এই ছিৰিজত
6,999 টকাতেই লাভ কৰক ছেমছাঙৰ 50 MP কেমেৰা আৰু 5000 mAh বেটাৰীযুক্ত ফোন
IPX4 ৰেটিঙৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল পাৱাৰবিটছ ফিট ইয়াৰবাড; দাম কিমান ?