দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ’ব OnePlus 15; স্মাৰ্টফোনটোত থাকিব স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট
পোহৰলৈ আহিছে OnePlus 15 ৰ প্ৰথম আভাস । এই ফোনটোত থাকিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত প্ৰচেছৰ এণ্ড্ৰইড 16 আৰু 165 হাৰ্টজ ডিছপ্লে ।
Published : September 26, 2025 at 5:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৱানপ্লাছে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত নিজৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন ৱানপ্লাছ 15 মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই ফোনটোৰ প্ৰথম আভাস কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছে, ইয়াৰ ডিজাইন প্ৰকাশ পাইছে । কোম্পানীয়ে এই আগন্তুক ফোনটোৰ কিছুমান মূল স্পেচিফিকেশনও নিশ্চিত কৰিছে । এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ব কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো ফোন যিয়ে কোৱালকমৰ শেহতীয়া স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
স্নেপড্ৰেগন ছামিট গ্ল'বেল হাইলাইটছ মিটৰ সময়ত ৱানপ্লাছ ইণ্ডিয়াৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰবিন লিউৱে ইয়াৰ আগন্তুক ডিভাইচ ৱানপ্লাছ 15 ৰ প্ৰথম আভাস আগবঢ়াবলৈ মঞ্চত উঠিছিল । এই ফোনটোৰ পিছফালৰ ডিজাইন ৱানপ্লাছ 13S ৰ সৈতে বহুত মিল আছে । এই ফোনটোৰ কেইবাটাও মূল বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
দ্ৰুততম প্ৰচেছৰৰ সৈতে মুকলি কৰা হ’ব
ৱানপ্লাছ 15 হ’ব কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো ফোন য’ত কোৱালকমৰ নতুন স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, যিটো ছিপছেট কোৱালকমে শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ দ্ৰুততম প্ৰচেছৰ হিচাপে মুকলি কৰিছে । এই চিপটো TSMC ৰ 3nm প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্মিত আৰু ইয়াত 23% পৰ্যন্ত পৰিৱেশন আৰু 20% শক্তি দক্ষতা উন্নতিৰ গৌৰৱ কৰা হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এই নতুন আৰু শেহতীয়া প্ৰচেছৰ থকা ফোনটো ৱানপ্লাছ 15 স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেটৰ সৈতে মুকলি হোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম ডিভাইচসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে OnePlus 15, লগতে আন কেইবাটাও ফোন যেনে Xiaomi 17, Honor Magic 8 আৰু Realme GT 8 Pro ।
ডিজাইন আৰু কিছুমান স্পেচিফিকেশন প্ৰকাশ
অৱশ্যে ৱানপ্লাছ 15 ৰ ডিজাইন সন্দৰ্ভত কোম্পানীয়ে পিছফালৰ কেমেৰা মডিউলৰ ডিজাইন সলনি কৰি ৱানপ্লাছ 13 ৰ সৈতে মিল ৰাখিছে । OnePlus 15 ৰ বেক পেনেলত ওপৰৰ বাওঁফালৰ চুকত আয়তাকাৰ কেমেৰা মডিউল আছে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে ফোনটোৰ কেমেৰাৰ স্পেচিফিকেশনৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে ইয়াৰ কিছুমান স্পেচিফিকেশন প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৱে 165 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে ৱানপ্লাছ 15 মুকলি কৰিব, যিটো গেমিংৰ বাবে এক বৃহৎ উন্নীতকৰণ হ’ব আৰু গেমাৰসকলৰ বাবে মসৃণ গেমিং অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও OnePlus ৰ পৰৱৰ্তী ফ্লেগশ্বিপ ফোনটো Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ColorOS 16 ৰ সৈতে মুকলি কৰা হ’ব ।
কোম্পানীটোৱে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত এই ফোনটো মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে ৱানপ্লাছে 26 ছেপ্টেম্বৰত চীনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৱানপ্লাছ গেমিং কনফাৰেন্সত তেওঁলোকৰ আগন্তুক ফোন ৱানপ্লাছ 15 ৰ বিষয়ে অধিক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ।
