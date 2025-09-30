ETV Bharat / technology

মুকলি হ’ল ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্বয়ংক্ৰিয় বৈদ্যুতিক অটোৰিক্সা; মূল্য মাত্ৰ 4 লাখ টকা

ওমেগা ছেইকি মবিলিটি (OSM) এ মুকলি কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্বয়ংক্ৰিয় বৈদ্যুতিক অটোৰিক্সা ৷ এই তিনিচকীয়াখনৰ মূল্য আৰম্ভ 4 লাখ টকাৰ পৰা ৷

মুকলি হ’ল ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্বয়ংক্ৰিয় বৈদ্যুতিক অটোৰিক্সা; মূল্য মাত্ৰ 4 লাখ টকা (Omega Seiki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 5:15 PM IST

হায়দৰাবাদ: বৈদ্যুতিক তিনিচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ওমেগা ছেইকি মবিলিটি (OSM)ৰ উদ্যোগত দেশৰ প্ৰথমখন স্বয়ংক্ৰিয় বৈদ্যুতিক অটোৰিক্সা মুকলি কৰা হৈছে । ব্ৰেণ্ডটোৰ শেহতীয়া এই বাহনখনৰ নাম ‘স্বয়ংগতি’ আৰু যাত্ৰী সংস্কৰণৰ বাবে আৰম্ভণি মূল্য 4 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)ত বিক্ৰী কৰা হ’ব । ইফালে কাৰ্গো সংস্কৰণৰ মূল্য 4.15 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। ব্ৰেণ্ডৰ ঘোষণাৰ ভিত্তিত তিনিচকীয়া বাহনখন এতিয়া বুকিংৰ বাবে উপলব্ধ আৰু শীঘ্ৰেই ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব ।

ওমেগা ছেইকি মবিলিটি স্বয়ংগতিত 10.3 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী আছে যিয়ে এটা চাৰ্জত 120 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ লাভ কৰিব পাৰে । নতুন স্বয়ংগতিৰ চাৰ্জিং আন্তঃগাঁথনি সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ।

বিশেষত্ব কি ?

স্বয়ংগতিয়ে ওমেগা ছেইকিৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্লেটফৰ্মক এআই-বৰ্ধিত স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছে । এই ছেটআপত লি-ডাৰ প্ৰযুক্তি, জিপিএছ, ছয় মিটাৰ পৰ্যন্ত বাধা ধৰা পেলোৱা, মাল্টি-চেন্সৰ নেভিগেচন আৰু দূৰৱৰ্তী সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বাহনখনে চালকৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ প্ৰি-মেপ কৰা পথত নেভিগেট কৰিব পাৰে । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ওমেগা ছেইকি মবিলিটি স্বয়ংগতিয়ে 3 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা সাতটা ষ্টপৰ সৈতে সমাপ্ত কৰে, য’ত বাস্তৱ সময়ৰ বাধা ধৰা পেলোৱা আৰু যাত্ৰীসকলক নিৰাপদ পৰিচালনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । পৰীক্ষা নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছে, য’ত বিভিন্ন স্থানত নিয়ন্ত্ৰিত বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপ জড়িত থাকিব ।

নিয়োগ কৌশলে বিমানবন্দৰ, টেক পাৰ্ক, গেটযুক্ত সম্প্ৰদায়, ঔদ্যোগিক অঞ্চল আৰু স্মাৰ্ট চহৰসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে । প্ৰত্যাশিত চাহিদা পূৰণৰ বাবে অহা দুবছৰত 1500 খন স্বয়ংক্ৰিয় তিনিচকীয়া বাহন উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ওমেগা ছেইকি মবিলিটি ।

এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ওমেগা ছেইকি মবিলিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অধ্যক্ষ উদয় নৰঙে কয়, "স্বয়ংগতিৰ আৰম্ভণি কেৱল এটা সামগ্ৰীৰ পৰিচয় নহয়-ই ভাৰতীয় পৰিবহণৰ ভৱিষ্যতলৈ এক সাহসী পদক্ষেপ । স্বয়ংক্ৰিয় বাহন এতিয়া ভৱিষ্যতৰ ধাৰণা নহয়; বহনক্ষম আৰু স্কেলেবল গতিশীলতা বিচৰাসকলৰ বাবে ই বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা । স্বয়ংগতিৰ জৰিয়তে আমি সেয়া ভাৰতক দেখুৱাইছো । বিশ্বব্যাপী ধাৰা অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই-আমি তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিব পাৰো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই বাহনখনে প্ৰমাণ কৰে যে এআই, লিডাৰ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় নিৰ্দেশনাৰ দৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ভাৰতত, ভাৰতবাসীৰ বাবে এনে এক সুলভ মূল্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি । আমি এনে প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণ কৰিছো যিয়ে মানুহক সেৱা আগবঢ়ায় ।"

