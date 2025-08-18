ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল Ola S1 Pro Sport ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ; দাম কিমান ? - OLA S1 PRO SPORT LAUNCHED IN INDIA

অ’লা ইলেক্ট্ৰিকে মুকলি কৰিছে নতুন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ অ’লা এছ 1 প্ৰ’ স্প’ৰ্ট । ইয়াৰ মূল্য 1.50 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।

ভাৰতত মুকলি হ’ল Ola S1 Pro Sport ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ (Ola Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 5:02 PM IST

হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী অ’লা ইলেক্ট্ৰিকে মুকলি কৰিছে নতুন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ Ola S1 Pro Sport। কোম্পানীটোৱে এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন 1.50 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)ৰ পৰিচয়মূলক মূল্যত মুকলি কৰিছে । নামটোৱেই কোৱাৰ দৰে ই কোম্পানীটোৰ অলা এছ 1 স্কুটাৰৰ স্প’ৰ্টী সংস্কৰণ ।

এই স্কুটাৰখনত কোম্পানীটোৱে ডিজাইন আৰু নিৰ্মিত নতুন 13 কিলোৱাট ফেৰিট মটৰ, স্প’ৰ্টী ষ্টাইলিং, নতুন বৈশিষ্ট্য, স্প’ৰ্টী-টিউনড ছাচপেনচন আৰু ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এডিএএছ বৈশিষ্ট্য আছে । ইচ্ছুক ক্ৰেতাই 999 টকাত এই স্কুটি বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ডেলিভাৰী 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Ola S1 Pro Sport ৰ ডিজাইন

ডিজাইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন অ’লা এছ 1 প্ৰ’ স্প’ৰ্টত স্প’ৰ্টী লুক আছে, যিয়ে স্কুটাৰখনক চোকা আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়ে । এই ডিজাইনটো এৰ’ডাইনেমিকভাৱে অনুকূল কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এটা সৰু উইণ্ডস্ক্ৰীণো পোৱা গৈছে, যিয়ে স্কুটাৰখনৰ স্প’ৰ্টী লুক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে । কেৱল এয়াই নহয়, এই স্কুটাৰখনত লঘু কাৰ্বন ফাইবাৰৰ ফ্ৰন্ট ফেণ্ডাৰ আৰু গ্ৰেব ৰেলও স্থাপন কৰা হৈছে ।

ই কেৱল ওজন নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰাই নহয় ইয়াৰ স্প’ৰ্টী লুকো বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ছিটটো স্কুপড আউট ডিজাইন আৰু উন্নত ছিট ফেন কুশ্বনিঙৰ সৈতে আপডেট কৰা হৈছে যাতে ৰাইডিং কৰাৰ সময়ত আৰাম বৃদ্ধি পায় । যদিও স্কুটাৰখনৰ লাইটিং এতিয়াও সম্পূৰ্ণ এল ই ডি, তথাপিও অ’লাই ইয়াত নতুন ডি আৰ এল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যাৰ ফলত স্কুটাৰখনৰ দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি পায় ।

Ola S1 Pro Sport ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই স্কুটাৰখনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটটো ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ফ্ৰণ্টত কৰা হৈছে, য’ত বহুতো নতুন বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট হৈছে Ola S1 Pro Sport ৰ ADAS ফিচাৰ, যাৰ ফলত ই বজাৰৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ যিয়ে এই বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিছে । কিছুদিনৰ পৰাই অ’লাই এই প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে আৰু এতিয়া চহৰীয়া পৰিৱেশত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ৰাইডিং অভিজ্ঞতা উন্নত কৰিবলৈ ইয়াক উপলব্ধ কৰা হৈছে ।

এডিএএছৰ লগতে এই ব্যৱস্থাই সংঘৰ্ষৰ সতৰ্কবাণী, ব্লাইণ্ড স্পট এলাৰ্ট, এডাপ্টিভ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল, ট্ৰেফিক চিনাক্তকৰণ আৰু উচ্চ গতিৰ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিব । স্কুটাৰখনৰ সন্মুখৰ এপ্ৰ’নত মাউণ্ট কৰা কেমেৰাও আছে, যিয়ে কেৱল ডেচকেমৰ দৰে কাম কৰাই নহয়, কেমেৰা কেপচাৰৰ সহায়ত ট্ৰিপ আৰু চুৰিৰ সতৰ্কবাণী ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ।

এই স্কুটাৰখনৰ ইউজাৰ ইন্টাৰফেচটোও আপডেট কৰা হৈছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভইচ এচিষ্টেণ্ট, কাষ্টমাইজেবল মুড, পাৰ্চনেলাইজড ৰাইড ইনচাইট, প্ৰেডিক্টিভ মেইণ্টেনেন্স আৰু স্মাৰ্ট চাৰ্জিঙৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

Ola S1 Pro Sport ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

নতুন অ’লা এছ 1 প্ৰ’ স্প’ৰ্টৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখনত কোম্পানীটোৰ ভাৰত নিৰ্মিত ফেৰাইট মেগনেট ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি উৎপাদন 16 কিলোৱাট আৰু শীৰ্ষ টৰ্ক আউটপুট 71 এন এম । বিশেষ কথাটো হ’ল ভাৰতত ডিজাইন আৰু বিকশিত এই নতুন মটৰটোৱে চুম্বকৰ বাবে আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ মৌলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰে ।

বেটাৰী পেকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে স্কুটাৰখনত নতুন 4680 চেলৰ সৈতে 5.2 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো নতুন মটৰৰ সৈতে 152 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ৰেটেড শীৰ্ষ গতি, 2 ছেকেণ্ডত 0-40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ত্বৰণ আৰু 320 কিলোমিটাৰ আইডিচি ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম ।

Ola S1 Pro Sport ৰ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্কুটাৰখনৰ চাইকেল অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Ola S1 Pro Sport ৰ সন্মুখত টেলিস্কোপিক ফৰ্ক আৰু পিছফালে প্ৰিলোড এডজাষ্টেবল মনোশ্বক ছাচপেনচন আছে । ব্ৰেকিঙৰ বাবে দুয়োফালে ডিস্ক ব্ৰেক লগোৱা হৈছে । এই স্কুটাৰখনে 14 ইঞ্চিৰ ফ্ৰন্ট এলয় হুইল লাভ কৰে, যিটোত বহল প্ৰফাইল টায়াৰ লগোৱা হৈছে, যিয়ে ইয়াক শক্তিশালী ৰূপ দিয়ে । আসনৰ উচ্চতা 791 মিলিমিটাৰ আৰু আণ্ডাৰচিটৰ ষ্ট’ৰেজ 34 লিটাৰ ।

