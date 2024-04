ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ Sign-upৰ প্ৰয়োজন নাই - ChatGPT Without Login

নেশ্যনেল ডেস্ক,২ এপ্ৰিল : অপেনএআইৰ (OpenAI) বহুলভাৱে ব্যৱহৃত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) কথোপকথন প্লেটফৰ্ম চাটজিপিটিক (ChatGPT) ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়া আৰু একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । কোম্পানীটোৱে এক বিবৃতিত এই কথা ঘোষণা কৰিছে ।

অৱশ্যে, এই সুবিধা কেৱল ChatGPT ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব । অন্যান্য OpenAI প্ৰডাক্ট, যেনে ডিএএল-ই ৩, প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এতিয়াও একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব । OpenAIয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ই প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্টৰ মূল্য বজাই ৰাখি AIক সুলভ কৰি ৰাখিব ।

বিবৃতি অনুসৰি আজিৰে পৰা Sign-up নকৰাকৈয়ে তৎক্ষণাৎ ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াক আৰম্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে AIক ইয়াৰ সামৰ্থ্যৰ বিষয়ে কৌতূহলী যিকোনো লোকৰ বাবে উপলব্ধ কৰা ।

কোম্পানীটোৱে এইটোও দাবী কৰিছে যে ChatGPTৰ ১৮৫ খন দেশত ১০০ মিলিয়নতকৈও অধিক লোকৰ সাপ্তাহিক ব্যৱহাৰকাৰী আধাৰ আছে । গুগলৰ জেমিনিকে ধৰি বৰ্ধিত প্ৰতিযোগিতাৰ পিচতো এই প্লেটফৰ্মটো আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় এআই চাটবট ৱেবছাইট হিচাপে অতুলনীয় হৈ আছে । ফেব্ৰুৱাৰীত আনুমানিক ১.৬ বিলিয়ন দৰ্শনৰ সৈতে ই শীৰ্ষত আছে । অৱশ্যে সেই সংখ্যা ২০২৩ৰ মে'ত ১.৮ বিলিয়নতকৈ অধিক হৈছিল ।

ChatGPT-নিৰ্মাতা OpenAIয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ই AI মডেলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ কথোপকথন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চাটবোৰ ডিফল্টভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । অৱশ্যে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ডাটা প্ৰেৰণ নকৰিবলৈ ছেটিংছৰ পৰা 'Improve the model for all' অফ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, OpenAIয়ে কৈছে যে ই ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই চাট অভিজ্ঞতা সমৰ্থন কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা যোগ দিছে ।

যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ছাটবট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ছাইন আপ নকৰে তেওঁলোকে AI টুলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চাট সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব । চেটজিপিটি ৱেবছাইট বন্ধ কৰাৰ পিচত কথোপকথনবোৰ ডিলিত কৰি পেলোৱা হ'ব আৰু সেইবোৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই । লগতে, একাউণ্ট এটা থকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ভইচ কথোপকথন আৰু কাষ্টম নিৰ্দেশনাৰ দৰে সুবিধা উপলব্ধ নহ'ব ।

