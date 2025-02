ETV Bharat / technology

প্ৰকাশ হ’ল Nothing Phone 3a ছিৰিজৰ ডিজাইন ( Nothing )

By ETV Bharat Tech Team

হায়দৰাবাদ: আগন্তুক Nothing Phone 3a ছিৰিজৰ ডিজাইন অনলাইনত আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছে Nothing এ । অহা 4 মাৰ্চত ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো । তদুপৰি আশা কৰা হৈছে, আগন্তুক Nothing ফোন 3A ছিৰিজত নাথিং ফোন 3এ আৰু ফোন 3এ প্ৰ’ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । অনলাইনত দেখা গৈছে যে হেণ্ডছেটটোত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ থাকিব । লক্ষণীয়ভাৱে কেমেৰা ছেটআপত পেৰিস্কোপ শ্বুটাৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বৰ্তমান প্ৰকাশ পোৱা ডিজাইন সম্ভৱতঃ নথিং ফোন 3এ প্ৰ’ৰ হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আন হেণ্ডছেটৰ ডিজাইন মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

নাথিং ফোন 3a ছিৰিজ: ফাদিল হ’ল ডিজাইন

আগন্তুক নাথিং ফোন 3a ছিৰিজৰ এটা ডিজাইন X পোষ্টৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে । পোষ্টটোত উপস্থাপন কৰা হৈছে যে কেনেকৈ স্মাৰ্টফোনটোৰ এটা বৃত্তাকাৰ পিছফালৰ কেমেৰা মডিউল ডিভাইচটোৰ মাজত স্থাপন কৰা হ’ব । কেমেৰা মডিউলটোৰ চাৰিওফালে তিনিটা Glyph LED আছে । তদুপৰি পোষ্টটোত এইটোও দেখা গৈছে যে কেমেৰা দ্বীপটোত তিনিটা চেন্সৰ আৰু এটা এল ই ডি ফ্লেছ ইউনিট আছে । ফোনটোৰ দুয়োফালে দুটা বুটাম দেখা গৈছে । এই বুটামবোৰ ভলিউম ৰকাৰ আৰু পাৱাৰ বুটাম হ’ব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা আছে । আশা কৰা হৈছে যে ফোনটোত এটা Action বুটামও থাকিব পাৰে । তিনিটা কেমেৰা চেন্সৰৰ ভিতৰত এটা সম্ভৱতঃ পেৰিস্কোপ চেন্সৰ হ’ব পাৰে যিয়ে প্ৰকাশ কৰে যে টিজাৰত থকা মডেলটো হ’ব পাৰে উচ্চ স্পেক নাথিং ফোন 3এ প্ৰ’ ।