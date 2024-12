হায়দৰাবাদ: কম সময়ৰ ভিতৰতে কিছুমান অনন্য স্মাৰ্টফোন ডিজাইন মুকলি কৰি বিশ্বব্যাপী স্মাৰ্টফোন বজাৰত এক অনন্য পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে Nothing ব্ৰেণ্ডে । এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কিছুমান নতুন Nothing স্মাৰ্টফোন ছিৰিজৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে কোম্পানীটোৱে তিনিটা নতুন স্মাৰ্টফোনো মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । এতিয়া Nothing ফোন 3 ছিৰিজৰ ফোনটোৰ কিছু সবিশেষ পোহৰলৈ আহিছে ।

ব্ৰিটেইনৰ ব্ৰেণ্ড কোম্পানী Nothing এ 2025 চনত তিনিটা স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে । সেইকেইটা হ’ল Nothing Phone (3), Nothing Phone (3a) আৰু Nothing Phone (3a) Plus or Pro ৷ ইয়াৰ পাচত কোম্পানীটোৱে Nothing ফোন (2) ভাৰতত মুকলি কৰিব । কোম্পানীটোৱে 2023 চনৰ জুলাই মাহত ভাৰতত Nothing ফোন (2) আৰু 2024 চনত Nothing ফোন (2a) মুকলি কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া কোম্পানীটোৱে তিনিটা স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণৰ বাবে কাম কৰি আছে বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।

Nothing ফোন 3: ডিজাইন, প্ৰদৰ্শন আৰু স্পেচিফিকেশন

Nothing ফোন 3 স্মাৰ্টফোনত চিগনেচাৰ ডিজাইন আহিব পাৰে, য’ত স্বচ্ছ ক’লা পিঠি আৰু এল ই ডি লাইটৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব । ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.67 ইঞ্চিৰ LTPO AMOLED ডিছপ্লে আহিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 3 বা এলিট চিপছেট, 12 GB ৰেম আৰু 512 GB ষ্ট’ৰেজ, আৰু 5000 এমএএইচ বেটাৰী থাকিব পাৰে । 2025 চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত এই ফোনটো মুকলি হ’ব পাৰে ।

Nothing ৰ আগন্তুক ফোনটোৰ কেমেৰা

শেহতীয়াকৈ এণ্ড্ৰইড অথৰিটিৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, Nothing ফোন 3A ত টেলিফ’টো লেন্স কেমেৰা থকা বুলি কোৱা হৈছে, আনহাতে Nothing ফোন 3A প্লাছত পেৰিস্কোপ জুম লেন্স আছে বুলি কোৱা হৈছে । যদি এই প্ৰতিবেদনত দিয়া তথ্য সঁচা হয়, তেন্তে Nothing ফোন 3A ছিৰিজ হ’ব পাৰে Nothing লাইনআপৰ প্ৰথম ফোন ছিৰিজ যিয়ে অপটিকেল জুমৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট চেন্সৰৰ সৈতে আহিব । এতিয়ালৈকে Nothing লাইনআপত মুকলি কৰা ফোনসমূহৰ পিছফালে বহল আৰু আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা ছেটআপ থকা দেখা গৈছে । প্ৰতিবেদনত এইটোও প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে Nothing ফোন 3A আৰু Nothing ফোন 3A প্লাছ স্মাৰ্টফোনত স্নেপড্ৰেগন 7এছ জেন 3 এছঅ’চি প্ৰচেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

Nothing ৰ দাম

ভাৰতীয় বজাৰত Nothing ফোন 3 ৰ প্ৰ’ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 55 হাজাৰ টকা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । একেদৰে নিয়মীয়া Phone 3 ৰ মূল্য 50,000 টকা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফোনটো মুকলি অনুষ্ঠানত কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ সঠিক মূল্য প্ৰকাশ কৰিব ।

eSIM সমৰ্থন উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা

ইয়াৰ বাহিৰেও কিছু তথ্য অনুসৰি Nothing ৰ আগন্তুক ফোনটো হ’ব পাৰে ইচিম সমৰ্থন থকা প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন । এনে পৰিস্থিতিত হয়তো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দ্বৈত চিম সংৰূপৰ বাবে দুটা ভৌতিক নেনো-চিম বা এটা ভৌতিক নেনো চিম আৰু এটা ই-চিম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । তথ্য অনুসৰি Nothing ৰ ছাব ব্ৰেণ্ড CMF ৰ CMF ফোন 2 ও মুকলি হ’ব পাৰে । ই ই-চিম সমৰ্থিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷