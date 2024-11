ETV Bharat / technology

Nothing এ বজাৰত মুকলি কৰিলে Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing এ বজাৰত মুকলি কৰিলে Nothing Phone (2a) Plus Community Edition ( Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : 2 hours ago

হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে নাথিঙে নিজৰ নথিং ফোন (2A)ৰ প্লাছ কমিউনিটি সংস্কৰণ মুকলি কৰে । কোম্পানীটোৱে বিশ্বজুৰি এই ফোনটোৰ মাত্ৰ 1000 ইউনিটহে নিৰ্মাণ কৰিছে । বিশেষ কথাটো হ’ল এই ফোনটো 12 নৱেম্বৰত প্ৰথমতে অহা ক্ৰেতাই প্ৰথমে লাভ কৰিব তথা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই মোবাইলৰ পঞ্জীয়ন Nothing.tech ত চলি আছে । আগতীয়াকৈ পঞ্জীয়ন কৰিলে সোনকালে ক্ৰয় কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব । উল্লেখযোগ্য যে, কোম্পানীয়ে প্ৰকল্পটোত অংশগ্ৰহণ কৰা কমিউনিটীৰ সদস্যসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব । নাথিং ফোন (2a) প্লাছ কমিউনিটি এডিচন হৈছে কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো সমূহীয়াকৈ সৃষ্টি কৰা প্ৰডাক্ট, যিটো ইয়াৰ অন্তৰ্গত সদস্যসকলৰ নিজাববীয়া চিন্তা-চৰ্চাৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰি উলিওৱা হৈছে । স্মাৰ্টফোনটোত সেউজীয়া ফছফৰেচেণ্ট মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ফোনটোৰ পিছফালে থকা উপাদানসমূহে আন্ধাৰত কোমল জিলিকনি নিৰ্গত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।

2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহত হাৰ্ডৱেৰ ডিজাইন পৰ্যায়ৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল কমিউনিটি প্ৰজেক্টটো ৷ তাৰ পিছত মে’ মাহত ৱালপেপাৰ ডিজাইন পৰ্যায়, জুন মাহত পেকেজিং ডিজাইন পৰ্যায় আৰু জুলাই মাহত বিপণন অভিযান আৰম্ভ হয় । 47 খন দেশৰ পৰা 900 ৰো অধিক ডিজাইন লাভ কৰিছিল । Nothing ফোন (2a) প্লাছৰ বৈশিষ্ট্য আৰু মূল্য ভাৰতত ফোনটোৰ আৰম্ভণি মূল্য 27,999 টকা । মোবাইলটোত 6.7 ইঞ্চিৰ Full HD + AMOLED স্ক্ৰীণ আছে, যিয়ে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 1300 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা সমৰ্থন কৰে । ই 4nm MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G চিপছেটৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে, Mali-G610 MC4 GPU ৰ সৈতে সংযুক্ত ৷ ফোনটোত আছে 12GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ । ইয়াত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত অ’আইএছৰ সৈতে 50MP চেমচাং জিএন9 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ আৰু 50MP চেমচাং জেএন1 চেন্সৰ আছে । Phone (2a) Plus ৰ সন্মুখত 50MP Samsung JN1 চেন্সৰ আছে । মোবাইলটোৰ বেকত আছে 5,000mAh বেটাৰী যিয়ে 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP54 ৰেটিং আছে । লগতে পঢ়ক: ভাৰতত নিৰ্মাণ হ’ব iPhone 17 ! বজাৰত মুকলি 1000 টকাতকৈ কম দামত 4G মোবাইল হেণ্ডছেট