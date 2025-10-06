নোবেল বঁটা 2025: ক’ত, কেনেদৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানৰ

নোবেল বঁটা 2025: ক’ত, কেনেদৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানৰ
সোমবাৰে ছুইডেনৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটত নোবেল বিধানসভাই ঘোষণা কৰিব নোবেলৰ প্ৰথমটো চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বঁটা ।
Published : October 6, 2025 at 1:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি বিয়লি 3 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশ্বৰ সৰ্বাধিক সন্মানীয় নোবেল বঁটাৰ ঘোষণা । অহা 6 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হ’ব । চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞানকে ধৰি 6 টা শাখাত প্ৰদান কৰা হ’ব এই বঁটা । ইতিমধ্যে নোবেল কমিটীয়ে আনুষ্ঠানিক সূচী ঘোষণা কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিবনে নকৰে তাকে লৈও সৰৱ চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ?
উল্লেখ্য যে, প্ৰথমে বঁটাটো চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখা (Medicine) শাখাত ঘোষণা কৰা হ’ব । এই বঁটাৰ জৰিয়তে চিকিৎসা বা মানৱ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানীসকলক স্বীকৃতি দিয়া হয় । আজি বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত ছুইডেনৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটে এই বঁটা ঘোষণা কৰিব । বিজয়ীসকলে 1 কোটি 10 লাখ ছুইডিছ ক’ৰ’না (প্ৰায় 9 কোটি), স্বৰ্ণ পদক আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব । অহা 10 ডিচেম্বৰত ষ্টকহ’মত সকলো বিজয়ীক নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
নোবেল বঁটা 2025: সূচী
- চিকিৎসা বিজ্ঞান: 6 অক্টোবৰ (সোমবাৰ)
- পদাৰ্থ বিজ্ঞান: 7 অক্টোবৰ (মঙলবাৰ)
- সাহিত্য: 9 অক্টোবৰ (বৃহস্পতিবাৰ)
- শান্তি: 10 অক্টোবৰ (শুকুৰবাৰ)
- অৰ্থনীতি: 13 অক্টোবৰ (সোমবাৰ)
কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ’ব আৰু ক’ত লাইভ চাব পাৰিব ?
- ছুইডেনৰ কেৰ’লিনস্কা ইনষ্টিটিউটৰ নোবেল কমিটীয়ে বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচন কৰিব । পাঁচজন কমিটীৰ সদস্যই হাজাৰ হাজাৰ মনোনয়ন পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰাপ্য বিজয়ীক নিৰ্বাচন কৰিব ।
- কমিটীৰ সম্পাদক থমাছ পাৰ্লমেনে বিজয়ীসকলক ফোন কৰিব আৰু বিজয়ীসকলৰ নাম পিছত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
- এই অনুষ্ঠান nobelprize.org ৱেবছাইট, ইউটিউব বা ছ’চিয়েল মিডিয়াত লাইভষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব । ইচ্ছুক দৰ্শকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো লাইভ চাব পাৰিব ।
নোবেল বঁটা কি কি ?
মানৱতাৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তি বা সংগঠনক এই সন্মানীয় নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । মূলতঃ 1895 চনত ছুইডেনৰ ৰসায়নবিদ, অভিযন্তা আৰু অস্ত্ৰ নিৰ্মাতা আলফ্ৰেড বাৰ্নহাৰ্ড নোবেলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বঁটাসমূহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1901 চনৰ 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য আৰু শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয় । পিছলৈ অৰ্থনীতিৰ শিতানটো সংযোজন কৰা হ’ল । 1901 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ 229 জন লোকক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ?
নোবেলৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া গোপনে ৰখা হৈছে । কিন্তু মনোনয়নকাৰীয়ে নিজৰ পৰামৰ্শ ৰাজহুৱা কৰিব পাৰে । এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে মনোনীত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক কমিটীৰ সদস্যকে ধৰি আন লোকে একাধিকবাৰ মনোনীত কৰিব পাৰে । প্ৰতিখন নোবেল কমিটীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম কৰে, কিন্তু লক্ষ্য হৈছে মানৱতাক উপকৃত কৰা লোকসকলক সন্মান জনোৱা ।
ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিবনে শান্তি বঁটা ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্ব বৃদ্ধি, সামৰিক শক্তি হ্ৰাস আৰু শান্তিৰ পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে এইবাৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে কোনো সুযোগ হেৰুৱাব বিচৰা নাই বুলি চৰ্চা চলিছে । আনকি তেওঁ বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ দুয়োখন দেশক ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি দিবলৈ বুজাইছিল । 2019 চনত তেওঁ ইজৰাইল আৰু আৰৱ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হোৱা আব্ৰাহাম চুক্তিৰ বাবে নোবেল বঁটাৰ ‘যোগ্য’ বুলিও কৈছিল ।
Which Nobel Prize laureate inspires you most?— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2025
Find out the names, stories, and discoveries of the 2025 laureates, from Monday 6 October when we announce this year's Nobel Prizes. Watch the announcements live every day on our social channels, YouTube and https://t.co/3VsHzjF7LK.… pic.twitter.com/Da7gTQkHYj
আনহাতে, শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনয়নৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 2025 চনৰ 31 জানুৱাৰী । 20 জানুৱাৰীত ট্ৰাম্প আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল । পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফে বহু পিছত ট্ৰাম্পক মনোনীত কৰিছিল । ইয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ট্ৰাম্পক শান্তি বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে নে নাই ? 10 অক্টোবৰত যেতিয়া শান্তি নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হ’ব তেতিয়া এই কথা স্পষ্ট হ’ব ।
