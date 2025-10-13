ETV Bharat / technology

আগন্তক 5 বছৰত AI ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হ’ব 40 লাখ নিয়োগৰ সুবিধা; প্ৰতিবেদনযোগে দাবী কৰিলে নিটি আয়োগে

সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ জৰিয়তে 2030 চনৰ ভিতৰত ভাৰতত সৃষ্টি হ’ব 40 লাখ নতুন চাকৰিৰ । দাবী কৰিলে নিটি আয়োগে ৷ জানক বিতংকৈ ---

niti-aayog-india-can-create-4-million-new-jobs-amid-ai-disruption-by-2030
নিটি আয়োগ (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আজিকালি সকলোতে AI বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ চৰ্চা । AI প্ৰযুক্তিয়ে বহু কঠিন কাম সহজ কৰি তোলাৰ বিপৰীতে চাকৰিও কাঢ়ি লৈ ​​গৈছে । বিগত কেইবামাহো ধৰি AI প্ৰযুক্তিয়ে চাকৰি কাঢ়ি লৈছে নেকি অথবা ভৱিষ্যতে AI য়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি সেই সম্পৰ্কে বিশ্বজুৰি যথেষ্ট চৰ্চা চলি আহিছে । নিটি আয়োগৰ এক নতুন প্রতিবেদনে এই সন্দৰ্ভত প্রতিবেদন প্রকাশ কৰিছে, য’ত কোৱা হৈছে যে যদি ভাৰতে সঠিক কৌশল ৰচনা কৰে তেন্তে অহা পাঁচ বছৰত AI ৰ সহায়ত 40 লাখ চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷

নিটি আয়োগৰ নতুন প্ৰতিবেদন "AI অৰ্থনীতিত চাকৰি সৃষ্টিৰ বাবে ৰোডমেপ" অনুসৰি যদি ভাৰতে সঠিক কৌশল অনুসৰণ কৰে তেন্তে অহা পাঁচ বছৰত প্ৰায় 40 লাখ নতুন চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । কিন্তু প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে কথাবোৰ যিদৰে আছে তেনেকৈয়ে চলি থাকে তেন্তে 2031 চনৰ ভিতৰত টেক চাৰ্ভিচ খণ্ডত কাম কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 20 লাখ হ্ৰাস পাব পাৰে । কিন্তু সময়ত যদি ভাৰতে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেন্তে এই এআই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত লাখ লাখ নতুন চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় এ আই প্ৰতিভা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পৰামৰ্শ

এই নতুন পন্থাৰ লগত খাপ খুৱাই নিটি আয়োগে ভাৰতক বিশ্বব্যাপী এআই কৰ্মশক্তিৰ ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় এআই প্ৰতিভা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষতা কেন্দ্ৰত এআইক মৌলিক দক্ষতা হিচাপে শিকোৱা হ’ব, ঠিক যেনেকৈ বৰ্তমান শিশুসকলক ইংৰাজী বা গণিত শিকোৱা হয় ।

নিটি আয়োগৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া বি.ভি.আৰ. সুব্ৰহ্মণ্যমে কয়, "ভাৰতৰ প্ৰকৃত শক্তি ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত নিহিত হৈ আছে । আমাৰ ওচৰত 90 লাখৰো অধিক টেক আৰু গ্ৰাহক অভিজ্ঞতা পেছাদাৰী আছে । এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে এক ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভংগী আৰু দ্ৰুত কাৰ্য ।"

ইয়াৰ উপৰিও নিটি আয়োগৰ এই শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে চৰকাৰে AI মুক্ত উৎসৰ মঞ্চ আৰু কম্পিউটিং আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যাতে ভাৰতীয় প্ৰতিভাই সঠিক দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে ।

সামগ্ৰিকভাৱে এই নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এআই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে মানুহে চাকৰি হেৰুৱাৰ আশংকা কৰা উচিত নহয়, কিয়নো সঠিক নীতি মানি চলিলে এআইয়ে লাখ লাখ নতুন চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তদুপৰি, প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতে কেৱল নিজৰ কৰ্মশক্তিক সুৰক্ষা দিয়াই নহয়, এআই যুগত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

AI JOB LOSS VS JOB CREATIONAI JOBS IN INDIA 2030NITI AAYOG AI REPORT 2025NITI AAYOG নিটি আয়োগINDIA AI JOB CREATION PLAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.