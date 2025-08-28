হায়দৰাবাদ: কপিৰাইট উলংঘাক লৈ বাতৰি প্ৰকাশক আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্লেটফৰ্মৰ মাজত বিশ্বজুৰি যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । জাপানৰ দুটা বৃহৎ মিডিয়া হাউছ Nikkei আৰু Asahi Shimbun এ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ছাৰ্চ ইঞ্জিন পাৰ্প্লেক্সিটিৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ লেখাসমূহ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে কপি কৰা, সংৰক্ষণ কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ তৰিছে ।
ডিজিটেল নিউজ পাব্লিচাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যনে (DNPA) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে
এই গোচৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশ্বব্যাপী । সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাতৰি প্ৰকাশকে ইয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । ডিজিটেল, ছপা আৰু টেলিভিছন প্লেটফৰ্মত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু বিশ্বাসযোগ্য বাতৰি প্ৰকাশকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিজিটেল নিউজ পাব্লিচাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যন (DNPA)ৰ মতে, ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই গোচৰটোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
জাপানী প্ৰকাশকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় প্ৰকাশকসকলেও বিশ্বব্যাপী এআই প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কন্টেন্টৰ ব্যাপক স্ক্ৰেপিঙৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "তেওঁলোকৰ গভীৰভাৱে গৱেষণা কৰা বাতৰিৰ প্ৰবন্ধ আৰু বিশ্লেষণৰ সহায়ত এআই ব্যৱস্থাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উত্তৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে, দৰ্শকক প্ৰকাশকৰ প্লেটফৰ্মলৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত নকৰাকৈ । ইয়াৰ ফলত কেৱল প্ৰত্যক্ষ ৰাজহৰ ক্ষতিয়েই নহয়, সাংবাদিকতাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কিয়নো এআইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা আউটপুটে কেতিয়াবা মূল প্ৰতিবেদনক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাৰ লগতে বিকৃতও কৰে ।"
ইতিমধ্যে কেবাজনো ভাৰতীয় বাতৰি প্ৰকাশকে কপিৰাইট উলংঘাৰ বাবে এআই প্লেটফৰ্মৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে বা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এছিয়া নিউজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল (ANI)ৰ গোচৰটো আছিল অ’পেনএআইৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথমটো বৃহৎ আইনী প্ৰত্যাহ্বান ।
ChatGPT সন্দৰ্ভত ANI ৰ অভিযোগ
ANI য়ে অভিযোগ কৰে যে ChatGPT ৰ অনুমতি অবিহনে ইয়াৰ কপিৰাইটযুক্ত বাতৰিৰ বিষয়বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল । সৃষ্টি হোৱা কিছুমান আউটপুটৰ কাৰণ আছিল এ এন আইৰ ভুৱা সাক্ষাৎকাৰ । ইয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত এয়া আঘাত ।
বহিঃৰাজ্যৰ কাৰ্যকলাপৰ উদ্ধৃতি দি অ’পেনএআইয়ে আদালতৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । ভাৰতীয় আইন বিশেষজ্ঞসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এনে সীমাবদ্ধতাই ভাৰতত কোম্পানীটোক দায়বদ্ধতাৰ পৰা ৰেহাই দিব নালাগে । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় সংগীত উদ্যোগক এই গোচৰত যোগদান কৰিবলৈ অনুমতি দি মামলাৰ পৰিসৰ আৰু বহল কৰি সাংবাদিকতাৰ বাহিৰেও বহল কপিৰাইটৰ উদ্বেগক অধিক উৎসাহিত কৰি তুলিলে ।
DNPA য়ে কয় যে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে জোৰ দি আহিছে যে এই প্ৰথা ভাৰতীয় সাংবাদিক আৰু সম্পাদকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত “বাণিজ্যিক বিনামূলীয়া যাত্ৰা”ৰ সমান । লগতে, ভাৰতত বৰ্তমান কোনো স্পষ্ট আইনী বা নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামো নাই যিয়ে এআই প্ৰশিক্ষণ বা নিয়োগৰ বাবে কপিৰাইটযুক্ত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত ।
DNPA ই যুক্তি দিছিল যে এই নীতিৰ শূন্যতাই পেছাদাৰী সাংবাদিকতাৰ অৰ্থনৈতিক বহনক্ষমতা আৰু জনসাধাৰণৰ নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য লাভৰ অধিকাৰ দুয়োটাৰ প্ৰতিয়েই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।
OpenAIৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ
বিশ্বজুৰি এই বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে বিশেষ গুৰুত্ব । আমেৰিকাত দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছে অ’পেনএআইৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ গোচৰ তৰিছে । ইউৰোপত কণ্ডে নাষ্ট আৰু ডাৰ স্পিগেলৰ দৰে প্ৰকাশকে এআই কোম্পানীসমূহৰ সৈতে অনুজ্ঞাপত্ৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । আন কিছুমানে এআই ক্ৰ’লাৰক ব্লক কৰিয়েই আছে । জাপানত Nikkei আৰু Asahi Shimbun এ 2.2 বিলিয়ন য়েনতকৈ অধিক ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি গোচৰ তৰিছে ।
BBC য়েও আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰি এআই প্লেটফৰ্মসমূহে ইয়াৰ বিষয়বস্তু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । লগতে কিছুমান এআই কোম্পানীয়ে প্ৰকাশকৰ সৈতে ৰাজহ ভাগ-বতৰাৰ চুক্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ডি এন পি এয়ে কয় যে ভাৰতীয় প্ৰকাশকসকলে বিশ্বাস কৰে যে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ স্পষ্টতা প্ৰদানৰ বাবে আৰু ভাৰতত কাম কৰা এ আই ফাৰ্মসমূহৰ বাবে জবাবদিহিতা স্থাপনৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ই নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক আহ্বান জনাইছে যে কপিৰাইটযুক্ত বিষয়বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে এআই প্লেটফৰ্মসমূহে পূৰ্বৰ অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰক আৰু ন্যায্য ৰাজহ-ভাগ-বতৰা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাটো নিশ্চিত কৰক ।
লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতে প্ৰকাশকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে এআই উদ্ভাৱনকো উৎসাহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ পৰা পিছ পৰি থকাটো উচিত হোৱা নাই ।
DNPA ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, “AI উদ্ভাৱন গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু ই গণতন্ত্ৰৰ মূল স্তম্ভ সাংবাদিকতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাটো উচিত হোৱা নাই ।”
প্ৰকাশকসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ভাৰতে এনে এক সুষম পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব য’ত এআই কোম্পানীসমূহে স্বচ্ছ আৰু ন্যায্য অনুজ্ঞাপত্ৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত উদ্ভাৱন কৰিবলৈ স্বাধীন, প্ৰকাশকে তেওঁলোকৰ কামৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰে আৰু নাগৰিকে অনিয়ন্ত্ৰিত এআইৰ সাৰাংশৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্বাসযোগ্য, পৰীক্ষিত সাংবাদিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব ।
