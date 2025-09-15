নৱেম্বৰ মাহত মুকলিৰ সম্ভাৱনা স্কোডাৰ পাৰফৰমেন্স ছেডান Skoda Octavia RS
স্কোডা ইণ্ডিয়াই চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত নিজৰ পাৰফৰমেন্স ছেডান স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছ মুকলি কৰিব পাৰে । জানক এই ছেডানখনৰ বিষয়ে ---
Published : September 15, 2025 at 11:35 AM IST
হায়দৰাবাদ: জাৰ্মান গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী স্কোডাই চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় বজাৰত নতুন চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ new Skoda Octavia RS মুকলি কৰিব পাৰে । এই পাৰফৰমেন্স ছেডানখন ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ শেহতীয়া সংস্কৰণত ইণ্ডিয়া মবিলিটি এক্সপ’ 2025 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ।
বিশ্ব বজাৰত ফেচলিফ্টৰ পিছত 2024 চনত ভাৰতত উপস্থিত হ’ব এই গাড়ীখন । এই মুকলিৰ লগে লগে প্ৰায় ডেৰ-দুবছৰৰ ব্যৱধানৰ পিছত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব স্কোডা অক্টাভিয়াৰ নামফলক । পূৰ্বে ভাৰতত প্ৰি-ফেচলিফ্ট ৰূপত বিক্ৰী কৰা ছেডানখন 2023 চনত বি এছ 6 ফেজ-2 নৰ্মছ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
2025 চনৰ new Skoda Octavia RS ফেচলিফ্টৰ ডিজাইন
2025 চনৰ ফেচলিফ্টে নতুন স্কোডা অক্টাভিয়া লাইন-আপত কিছু উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আনিছে, য’ত আছে নতুন মেট্ৰিক্স এল ই ডি হেডলেম্প, এংগুলাৰ ডেটাইম ৰান লেম্প, গ্ৰীল আৰু টেইল লেম্পৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে নতুন ফ্ৰন্ট ফেচিয়া । ইয়াৰ উপৰিও নতুন Skoda Octavia RS ত অধিক স্প’ৰ্টী ডিজাইন উপাদান সংযোজন কৰা হৈছে, য’ত আছে বৃহৎ চকা, স্প’ৰ্টী বাম্পাৰ আৰু এটা বুট লিপ স্পয়লাৰ ।
2025 চনৰ new Skoda Octavia RS ফেচলিফ্টৰ বৈশিষ্ট্য
new Skoda Octavia RS ৰ কেবিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন আৰ এছৰ সন্মুখত স্প’ৰ্টছ চিট আছে যদিও অধিক উল্লেখযোগ্য আপডেট হ’ব পাৰে ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম । new Skoda Octavia RS ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে 13 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব, যিটো ভাৰতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ ছেডানত পূৰ্বে আগবঢ়োৱা 10 ইঞ্চিৰ ইউনিটতকৈ ডাঙৰ ।
2025 চনৰ new Skoda Octavia RS ফেচলিফ্টৰ পাৱাৰট্ৰেইন
এই গাড়ীখনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হৈছে পৰিচিত 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন, যিটো 7 স্পীড ডি এছ জি অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 261 বিএইচপি শক্তি আৰু 370 NM ৷
এই পাৰফৰমেন্স ছেডানে ঘণ্টাত 0ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰলৈ 6.6 ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত 250 কিলোমিটাৰ । পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ দৰেই new Skoda Octavia RS ভাৰতত চি বি ইউ হিচাপে আগবঢ়োৱা হ’ব, গতিকে ইয়াৰ মূল্য 50 লাখ টকাৰ অধিক (এক্স শ্ব’ৰুম) হ’ব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ।
