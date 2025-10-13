বিশ্বজুৰি মুকলি হ’ল New Renault Kwid E-Tech; ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ?

বিশ্বজুৰি মুকলি হ’ল New Renault Kwid E-Tech; ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব ?
Renault এ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে Renault Kwid E-Tech । ব্ৰাজিলত ইয়াক মুকলি কৰা হৈছে ।
Published : October 13, 2025 at 1:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফ্ৰান্সৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Renault এ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে নিজৰ সৰু হেচবেকৰ ইলেক্ট্ৰিক সংস্কৰণ ৰেন’ল্ট কুইড ই-টেক । যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা গাড়ীখনৰ পৰীক্ষামূলক সময়ৰ ছবি প্ৰকাশ পাই আহিছে । উল্লেখযোগ্য যে এই নতুন মডেলটো বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী হোৱা ডাচিয়া স্প্ৰিং ইভিৰ সৈতে মিল আছে আৰু ইয়াক মাত্ৰ এটা টেকন’ ভেৰিয়েণ্টতহে আগবঢ়োৱা হৈছে । ব্ৰাজিলত গাড়ীখনৰ মূল্য 99,990 ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল, অৰ্থাৎ প্ৰায় 16.5 লাখ টকা (প্ৰায় 1.65 মিলিয়ন)।
New Renault Kwid E-Tech ৰ বাহ্যিক অংশ
ডিজাইন নতুন কুইড ই-টেকে ইয়াৰ কমপেক্ট মাত্ৰা ধৰি ৰাখিছে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেন’ quid ৰ দৰেই । অৱশ্যে ইয়াৰ ডিজাইনক অধিক তীক্ষ্ণ আৰু আধুনিক ৰূপ দিয়া হৈছে । গাড়ীখনত অনুভূমিকভাৱে প্ৰান্তিককৃত এল ই ডি ডেটাইম ৰানিং লাইট আৰু বাম্পাৰত তলত স্থাপন কৰা বহুভুজীয়া হেডলেম্প আছে ।
গাড়ীখনৰ সন্মুখত ৰেন’ৰ বেজৰ পিছফালে চাৰ্জিং প’ৰ্ট আছে । গাড়ীখনৰ পিছফালৰ অংশত আপডেট কৰা বাম্পাৰ ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে Y আকৃতিৰ এল ই ডি টেইলমপসমূহ এতিয়া টেইলগেটৰ ওপৰেৰে এটা চকচকে ক’লা ষ্ট্ৰাইপৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰা হৈছে ।
ৰেন’ল্ট কুইড ই-টেকৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কেবিনত আছে 7 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটোৰ সৈতে 10 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম, দুটা ইউএছবি-চি প’ৰ্ট, হাইট এডজাষ্টেবল ষ্টিয়াৰিং হুইল আৰু আন বহুতো বৈশিষ্ট্য ।
এই ইলেক্ট্ৰিক হেচবেকত লেন কিপ এচিষ্ট, অটোমেটিক জৰুৰীকালীন ব্ৰেকিং, ড্ৰাইভাৰৰ ক্লান্তি ধৰা পেলোৱা, ট্ৰেফিক চাইন চিনাক্তকৰণ, আৰু বহুতোকে ধৰি ১১টা উন্নত চালক সহায়ক ব্যৱস্থাও আছে। ছটা এয়াৰবেগ, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, আৰু এটা স্পীড লিমিটাৰও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।
New Renault Kwid E-Tech ৰ বেটাৰী বেক আৰু মটৰ
New Renault Kwid E-Tech ত 64 BHPৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ আছে, 26.8 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ব্ৰাজিলৰ ইনমেট্ৰ’/পিবিইভি পৰীক্ষা চক্ৰ অনুসৰি ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখনৰ প্ৰমাণিত ৰেঞ্জ 180 কিলোমিটাৰ । বাস্তৱ পৰিস্থিতিত গাড়ীখন একেটা চাৰ্জতে 240-250 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰে । চাৰ্জিং সময় 220 V হোম চকেটৰ জৰিয়তে ন ঘণ্টা, 7 কিলোৱাট এচি ৱালবক্সৰ সৈতে প্ৰায় তিনি ঘণ্টা, আৰু 30 কিলোৱাট ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জাৰত প্ৰায় 45 মিনিট (20-80 শতাংশ) হ’ব পাৰে ।
ভাৰতত কেতিয়া মুকলি হ’ব New Renault Kwid E-Tech ?
নতুন Kwid E-Tech EV ভাৰতত কেইবাবাৰো পৰীক্ষা কৰা দেখা গৈছে যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও ইয়াৰ মুকলি সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই । যদি ভাৰতত মুকলি কৰা হয় তেন্তে ৰেন’ল্ট কুইড ই-টেক দেশৰ অন্যতম সুলভ মূল্যৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক