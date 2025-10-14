2.9 কোটি টকাত মূল্যত মুকলি হ’ল Mercedes G 450d; কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই গাড়ীখন
মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ জি ক্লাছ । ইয়াৰ মূল্য 2.9 কোটি (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ইণ্ডিয়াই পুনৰবাৰ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ জি ক্লাছ । কোম্পানীটোৱে ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত এই অফ-ৰোডাৰখন মুকলি কৰিছে । 2025 চনৰ পৰা মাৰ্চিডিজে EQ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক G 450d ৰ সৈতে জি-ৱেগেন লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব ।
ই ৰেঞ্জ টপিং AMG G 63 ৰ সৈতে যোগদান কৰে । কোম্পানীয়ে নতুন মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ জি 450d 2.9 কোটি (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । মুকলিৰ লগে লগে মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ জি-ক্লাছ এতিয়া পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেৰিয়েন্টত উপলব্ধ । ভাৰতত প্ৰথম বেচত মাত্ৰ 50 খন জি-ক্লাছ ডিজেল গাড়ীহে মুকলি কৰা হৈছিল ।
Mercedes-Benz G 450d মূল্য
কোম্পানীটোৱে এই SUV খন 2.9 কোটি (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে G 450d ৰ মূল্য EQ প্ৰযুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক G 580 তকৈ 20 লাখ টকা কম । ইফালে, G 450d ৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিযোগী ৰেঞ্জ টপিং লেণ্ড ৰভাৰ ডিফেণ্ডাৰ 110 ডিজেল ট্ৰফী এডিচনৰ মূল্য 1.3 কোটি ।
Mercedes-Benz G 450d বাহ্যিক অংশ
2024 চনলৈকে বিক্ৰী হ’বলগীয়া Mercedes-Benz G 450d ৰ চেহেৰা G 450d ৰ সৈতে মিল আছে যদিও ইয়াত কিছু পৰিৱৰ্তন লাভ কৰা হৈছে । গ্ৰিলত এতিয়া ক্ৰ’ম ফিনিচিঙৰ সৈতে চাৰিটা অনুভূমিক স্লেট, নতুন 20 ইঞ্চিৰ এএমজি এলয় হুইল আৰু সামান্য পুনৰ ডিজাইন কৰা সন্মুখ আৰু পিছফালৰ বাম্পাৰ আছে ।
Mercedes-Benz G 450d ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
Mercedes-Benz G 450d ৰ ভিতৰৰ অংশটো চিনাকি যেন লাগে । গাড়ীখনত 12.3 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আৰু 12.3 ইঞ্চিৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ আছে, যিটো শেহতীয়া MBUX NTG7 ছফটৱেৰত চলিব । গাড়ীখনত অফ-ৰোডিঙৰ সময়ত সহায় কৰা অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি নেভিগেচন আৰু ‘ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট বনেট’ ফাংচনও আছে ।
বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে নাপা চামৰাৰ আপহলষ্টৰী, কাষ্টমাইজেবল এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আৰু ডলবি এটমছৰ সৈতে 760W 18-স্পীকাৰ বাৰ্মেষ্টাৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে লেভেল-2 এডিএএছ ছুইট, য’ত আছে এক্টিভ ব্ৰেক এছিষ্ট, লেন-কিপিং এছিষ্ট আৰু 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা ।
Mercedes-Benz G 450d ইঞ্জিন আৰু পাৰফৰমেন্স
নতুন G 450d পূৰ্বৰ ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা পূৰ্বৰ (G 350d আৰু G 400d)তকৈ অধিক শক্তিশালী । নতুন G400D ৰ তুলনাত G 450d ত 3.0 লিটাৰৰ 6 চিলিণ্ডাৰ টাৰ্বোচাৰ্জড ডিজেল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 362 বিএইচপি শক্তি আৰু 750 এনএম পিক টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
এই ইঞ্জিনটো 48V মাইল্ড-হাইব্ৰিড চিষ্টেমৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰয়োজনৰ সময়ত 19 বিএইচপি পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত শক্তি প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনটো 9 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে, যিয়ে চাৰিওটা চকাকে শক্তি প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই গাড়ীখনে 5.8 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0 ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ গতিবেগ বৃদ্ধি কৰি 210 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ গতিবেগ লাভ কৰিব পাৰে ।
অফ-ৰোড ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চিডিজ G 450d য়ে অক্ষৰ মাজত 241 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স, সৰ্বোচ্চ ফৰডিং গভীৰতা 700 মিলিমিটাৰ আৰু এপ্ৰ’চ, ব্ৰেকঅভাৰ আৰু ডিপাৰ্চাৰ এংগেল ক্ৰমে 31 ডিগ্ৰী, 26 ডিগ্ৰী আৰু 30 ডিগ্ৰীৰ গৌৰৱ কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে G 450d 35 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হেলনীয়াত সুস্থিৰভাৱে কাম কৰিব ।
