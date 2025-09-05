ETV Bharat / technology

ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে নেকি Maruti Victoris; জানক ভেৰিয়েণ্ট অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে - MARUTI VICTORIS VARIANTS EXPLAINED

বহু প্ৰত্যাশিত মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছ মুকলি কৰিছে মাৰুতি ছুজুকিয়ে । ইয়াত আমি ইয়াৰ ভিন্নতা অনুসৰি বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছো ।

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছ (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ: অৱশেষত দেশৰ বৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে বহু প্ৰত্যাশিত মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছ, কোম্পানীটোৰ মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ পিছত দ্বিতীয়খন মিড চাইজ এছ ইউ ভি । কোম্পানীটোৰ প্ৰিমিয়াম নেক্সা আউটলেটৰ পৰা গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে কোম্পানীটোৰ এৰিনা ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা বিক্ৰী কৰা হ’ব Maruti Victoris ।

মাৰুতি ছুজুকিৰ নতুন এছ ইউ ভিত বহুতো উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াৰে কিছুমান হাই-এণ্ড গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাতো দেখা নাযায় । ভাৰতীয় বজাৰত এই গাড়ীখনে টয়োটা আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰ, হুণ্ডাই ক্ৰেটা, কিয়া চেল্টছ আৰু হোণ্ডা এলিভেটৰ দৰে গাড়ীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ গৈ আছে । ইয়াত আমি আপোনালোকক জনাম যে ইয়াৰ কোনবোৰ ভেৰিয়েণ্টত কোনবোৰ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ ।

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছৰ ভেৰিয়েন্ট অনুসৰি বৈশিষ্ট্য

Maruti Victoris LXI ৰ বৈশিষ্ট্য

  • 6টা এয়াৰবেগ
  • ব্ৰেক এচিষ্টৰ সৈতে এণ্টি-লক ব্ৰেকিং চিষ্টেম
  • ইলেক্ট্ৰনিক ষ্টেবিলিটি প্ৰগ্ৰেম
  • ট্ৰেকচন নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা
  • হিল হোল্ড এছিষ্ট
  • টায়াৰ মেৰামতিৰ কিট
  • সকলো 3 পইণ্টৰ ছিটবেল্ট
  • ISOFIX চাইল্ড ছিট এংকৰ
  • মেনুৱেল আই আৰ ভি এম
  • হেল’জেন প্ৰজেক্টৰৰ হেডলাইট
  • এল ই ডি টেইললাইট
  • 17 ইঞ্চিৰ ষ্টীলৰ চকা কভাৰযুক্ত
  • টাৰ্ণ সূচকৰ সৈতে অ'আৰভিএমসমূহ
  • পিছফালৰ ডিফগাৰ
  • ক'লা-হাতিদাঁতৰ অভ্যন্তৰীণ আপহলষ্টৰী
  • পিছফালৰ ৰিডিং লেম্প
  • 4.2 ইঞ্চি ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে
  • 7 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ
  • বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো, এপল কাৰপ্লে
  • কণ্ঠ সহায়ক
  • 2 টা স্পীকাৰ
  • এটা ফ্ৰন্ট ইউএছবি চাৰ্জাৰ টাইপ কৰক
  • বুটামটো আৰম্ভ/বন্ধ কৰক
  • স্মাৰ্ট-কী
  • অটো এচি
  • পলন এয়াৰ ফিল্টাৰ
  • পিছফালৰ এচি ভেণ্ট

Maruti Victoris VXI কেছ বৈশিষ্ট্য

LXI বৈশিষ্ট্যতকৈ অতিৰিক্ত

  • ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা
  • টায়াৰ-চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা
  • ৰুক্ষ ৰেল
  • সংযুক্ত টেইললাইট
  • শৰীৰৰ ৰঙৰ দুৱাৰৰ হেণ্ডেল
  • বৈদ্যুতিক অপাৰেচনৰ সৈতে শৰীৰৰ ৰঙৰ অ’আৰভিএম
  • সন্মুখৰ ফুটৱেল লাইট
  • 10.25-ইঞ্চি ড্ৰাইভাৰ প্ৰদৰ্শন (শক্তিশালী হাইব্ৰিড)
  • মেনুৱেল আসনৰ উচ্চতা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী
  • সন্মুখৰ আসনৰ পিছফালৰ পকেট
  • 2 টাইপ চি পিছফালৰ ইউএছবি-চি চাৰ্জাৰ
  • পিএম 2.5 কেবিন এয়াৰ ফিল্টাৰ
  • সন্মুখৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে ভেনিটি মিৰ’ৰ
  • 2 টুইটাৰ
  • পেডেল শিফ্টাৰ (AT)
  • ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল
  • ড্ৰাইভ মোড (শক্তিশালী হাইব্ৰিড)
  • মাৰুতি ভিক্টোৰিছ জেডএক্সআই কেছ বৈশিষ্ট্য

VXI বৈশিষ্ট্যতকৈ অতিৰিক্ত

  • এল ই ডি ডি আৰ এল
  • স্বয়ংক্ৰিয় হেডলাইট
  • এল ই ডি ফগ লেম্প
  • ক’লা ৰঙৰ 17 ইঞ্চিৰ এলয় চকা
  • পিছফালৰ খিৰিকীৰ ৱাইপাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ
  • ইংগিত নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে শক্তিশালী টেইল-গেট
  • ক'লা-আইভৰীৰ অভ্যন্তৰীণ আপহলষ্টৰী (পেট্ৰ'ল, চিএনজি)
  • চেম্পিয়ন গ’ল্ডেনৰ সৈতে ক'লা অভ্যন্তৰীণ অংশ (শক্তিশালী হাইব্ৰিড)
  • স্বয়ংক্ৰিয় আই আৰ ভি এম
  • 10.25 ইঞ্চিৰ ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে
  • টাচ পইণ্টত কোমল স্পৰ্শ সামগ্ৰী
  • ক’লা-আইভৰী চামৰাৰ আসন (মৃদু হাইব্রিড)
  • ক’লা চামৰাৰ আসন (শক্তিশালী হাইব্রিড)

Maruti Victoris ZXI(O) ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ZXI ৰ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা অতিৰিক্ত

  • পেনোৰামিক ছানৰুফ

Maruti Victoris ZXI+ ৰ বৈশিষ্ট্য

ZXI ৰ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা অতিৰিক্ত

  • স্তৰ-2 ADAS
  • মেচিন ফিনিচিঙৰ সৈতে 17 ইঞ্চিৰ এলয় চকা
  • 10.1 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ডিছপ্লে
  • ভেন্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট
  • হেড-আপ ডিছপ্লে
  • 4 টা স্পীকাৰ
  • 2 টা টাইপ-চি ফ্ৰন্ট ইউএছবি-চি চাৰ্জাৰ
  • টেৰেইন মোড (AWD)

Maruti Victoris ZXI+ (O) ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ZXI+ ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ পৰা অতিৰিক্ত

  • পেনোৰামিক ছানৰুফ

Maruti Victoris ৰ কোনটো ভিন্নতা বিবেচনা কৰা উচিত

এই মুহূৰ্তত এই গাড়ীখনৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও 10.50 লাখৰ পৰা 18 লাখ টকা পৰ্যন্ত এই গাড়ীখনৰ মূল্য হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । আমি ক’ব বিচাৰো যে কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বেছ LXi ট্ৰিমত বেছিভাগ মৌলিক বৈশিষ্ট্য দিছে, কিন্তু যদি আপুনি মাইলেজৰ কথা মনত ৰাখি গাড়ীখন কিনিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি মাৰুতি ভিক্টোৰিছ ZXi ক্ৰয় কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

