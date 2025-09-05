হায়দৰাবাদ: নেপাল চৰকাৰে নেপালত পঞ্জীয়নবিহীন সকলো ছ’চিয়েল মিডিয়া ছাইট নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৃথ্বী চুব্বা গুৰুঙে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজহুৱা কৰে এই সিদ্ধান্ত । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰাণালয়ৰ বিষয়া, নেপাল দূৰসংযোগ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিনিধি, টেলিকম অপাৰেটৰ, ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানকাৰী কোম্পানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এখন বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে । বৈঠকত নেপাল দূৰসংযোগ কৰ্তৃপক্ষক পঞ্জীয়নবিহীন সামাজিক ছাইটসমূহ নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
28 আগষ্টত এম অ’ চি আই টিয়ে সাত দিনৰ সময়সীমা দিছিল, য’ত কোৱা হৈছিল যে যিবোৰ ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুয়োটা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে এতিয়াও পঞ্জীয়ন কৰিব পৰা নাই, সেইবোৰে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত মন্ত্ৰণালয়ত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ।
আদালত অৱমাননাৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে নেপালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল যে আনুষ্ঠানিক পঞ্জীয়ন অবিহনে নেপালত কোনো ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম চলিব নোৱাৰে ৷ এই নিয়ম মানি চলি 25 আগষ্টত কেবিনেটে এই জাননী জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
ফেচবুক, হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, এক্স, ইউটিউব, ভাইবাৰ, বটিমকে ধৰি 26 টা ছ’চিয়েল চাইট নিষিদ্ধ কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে চৰকাৰখনে । ইয়াৰ পূৰ্বে 2024 চনৰ আগষ্ট মাহত টিকটক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু 2025 চনৰ জুলাই মাহত টেলিগ্ৰাম নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কাৰণ ইয়াক অনলাইন জালিয়াতি আৰু ধন সৰবৰাহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল ।
প্ৰতিক্ৰিয়া
কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যলৈ প্ৰব্ৰজন কৰা পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বাবে নেপালীসকলে একান্তভাৱে whatsapp, botim, Meta messenger, viber আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইটৰ কলিং এপ্লিকেচনৰ দৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া চাইট ব্যৱহাৰ কৰে । চৰকাৰখনৰ এই সিদ্ধান্তত বিভিন্ন পক্ষই সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ কাৰণ এই পদক্ষেপে যোগাযোগ ব্যৱস্থাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ৷
