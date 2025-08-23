হায়দৰাবাদ: আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এক অতি বিশেষ দিন । প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতক লৈ গৌৰৱান্ধিত হোৱাৰ দিন আজিৰ দিনটো । ঠিক দুবছৰ পূৰ্বে 2023 চনৰ 23 আগষ্টৰ দিনটোত ভাৰতে মহাকাশ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । আজিৰ দিনটোতে ভাৰতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত উপনীত হোৱা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপনীত হোৱা বিশ্বৰ চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । এই ঐতিহাসিক সাফল্যক চিৰদিনৰ বাবে স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 23 আগষ্টক ‘ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস’ (ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস) হিচাপে ঘোষণা কৰে । এই কাৰণতে সমগ্ৰ দেশত আজিৰ দিনটো দ্বিতীয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে, ভাৰতীয় মহাকাশ বিভাগে বহু ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস 2025 ৰ বিষয়বস্তু হৈছে "বিকশিত ভাৰত 2047 ৰ বাবে মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োগৰ সুবিধা আদায়"। ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উদযাপনৰ উদ্দেশ্যে যোৱা এমাহ ধৰি সমগ্ৰ দেশতে বহুতো কাৰ্যসূচী আৰু উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ভাৰতৰ মহাকাশ সামৰ্থ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে সুলভ কৰি তোলা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাক উৎসাহিত কৰা আৰু উন্নত ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাকাশ খণ্ডৰ ভূমিকাত মনোনিৱেশ কৰা এই অনুষ্ঠানসমূহৰ উদ্দেশ্য । এই থিম ভাৰতৰ দীৰ্ঘ দৃষ্টিভংগী আৰু প্ৰযুক্তি বিকাশৰ প্ৰতীক, যিয়ে অনাগত বছৰবোৰত ভাৰতক নতুন অৱস্থানত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব ।
ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানৰ আৰম্ভণি
মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে আচৰিত ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিছে, যিটো বিশ্বৰ বৃহৎ দেশসমূহেও স্বীকাৰ কৰিছে । ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ মাত্ৰ 12 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 1962 চনত আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰাৰ । সেই বছৰতে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ গৱেষণা সমিতি (INCOSPAR) প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, যাৰ নেতৃত্বত আছিল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ বিক্ৰম সাৰাভাই ।
1963 চনৰ 21 নৱেম্বৰত ভাৰতে কেৰালাৰ ৰাজধানী তিৰুৱনন্তপুৰমৰ ওচৰৰ থুম্বাৰ পৰা প্ৰথমটো শব্দযুক্ত ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰে । ইয়াৰ পিছত 1969 চনৰ 15 আগষ্টত বিক্ৰম সাৰাভাইৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ISRO) প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল । 1972 চনত মহাকাশ আয়োগ আৰু মহাকাশ বিভাগ গঠন কৰা হয় আৰু ইছৰোক বদলি কৰা হয় ।
1975 চনৰ 19 এপ্ৰিলত ভাৰতৰ প্ৰথম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট ছোভিয়েট ৰকেট (Kosmos-3M) দ্বাৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় আৰু এই দিনটো ভাৰতীয় মহাকাশ ইতিহাসৰ বাবে স্মৰণীয় এটা দিন । 1975 চনত ভাৰতে নিজেই নাছাৰ সহায়ত SATELLITE INSTRUCTIONAL TELEVISION EXPERIMENT (SITE) সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, যাৰ সহায়ত ভাৰতত টিভি চোৱা আৰু দূৰদৰ্শন চেনেল আৰম্ভ হৈছিল ।
তেতিয়াৰ পৰাই মহাকাশৰ ক্ষেত্রত ভাৰতে বহু মহান সাফল্য লাভ কৰিছে, ইয়াৰে অন্যতম বিশেষ কৃতিত্ব 1984 চনৰ 3 এপ্ৰিল তাৰিখে লাভ কৰিছিল । সেইদিনাই মহাকাশত উপনীত হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ৰাকেশ শৰ্মা । ৰাছিয়াৰ এখন মহাকাশযান ছোভিয়েট ছয়ুজ টি-11 ৰ পৰা তেওঁ মহাকাশলৈ গৈছিল ।
চন্দ্ৰযান-1 মিছন (চন্দ্ৰযান‐1) - 2008
- ইয়াৰ পিছত মহাকাশ খণ্ডত ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সফলতা 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰত ভাৰতে প্ৰথম চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ নাম চন্দ্ৰযান-1 ৰখা হৈছিল ।
- ইছৰ’ই পিএছএলভি-এক্সএলৰ সৈতে চন্দ্ৰযান-1 উৎক্ষেপণ কৰে ।
- এই উপগ্ৰহটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত অৱস্থিত SDSC SHAR ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ।
- এই উপগ্ৰহটোৱে 10 নৱেম্বৰত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত সফলতাৰে উপস্থিত হৈছিল ।
- এই সফলতাৰে ভাৰতে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথলৈ উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰা বিশ্বৰ পঞ্চমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
মংগলযান মিছন - 2013
- 2013 চনৰ 5 নৱেম্বৰত ভাৰতে পুনৰবাৰ মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিলে । সেইদিনা ভাৰতে অতি কম বাজেটত প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতে মংগল গ্ৰহলৈ নিজৰ উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
- সেইদিনা ভাৰতে মংগল গ্ৰহলৈ উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । অৱশ্যে তাৰ আগতে আন দেশে চেষ্টা কৰিছিল যদিও সফল নহ’ল ।
- এই অভিযানৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো আছিল যে ভাৰতে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতে মংগল গ্ৰহৰ কক্ষপথত উপনীত হোৱাত সফলতা লাভ কৰিছিল ।
- ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতে এই অভিযান মাত্ৰ 74 নিযুত ডলাৰত অৰ্থাৎ প্ৰায় 450 কোটি টকাত সম্পূৰ্ণ কৰিলে । উল্লেখ্য যে আমেৰিকাৰ দৰে দেশত মাত্ৰ এখন হলিউডৰ চিনেমা নিৰ্মাণত ইয়াতকৈ অধিক ধন খৰচ হয়।
104 টা উপগ্ৰহৰ অভিলেখ
- 2017 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত ইছৰোই এক অভিযানত একেলগে 104 টা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছিল, যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্ভৱ হৈছিল ।
- চন্দ্ৰযান-2 মিছন (চন্দ্ৰযান‐2) - 2019
- চন্দ্ৰযান-1 ৰ সফলতাৰ পিছত 2019 চনৰ 22 জুলাইত চন্দ্ৰযান-2 উৎক্ষেপণ কৰা হয় ।
- কেবাবাৰো কক্ষপথৰ কৌশল আৰু ট্ৰেন্স-লুনাৰ ইনজেকচনৰ অন্তত 20 আগষ্টত ই চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰে ।
- কিন্তু 6 ছেপ্টেম্বৰত অৱতৰণৰ সময়ত লেণ্ডাৰখনে সংস্পৰ্শ হেৰুৱাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
চন্দ্ৰযান-3 মিছন (চন্দ্ৰযান‐3 ) - 2023
- 2023 চনৰ 14 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান-3 অভিযানে সকলো কক্ষপথৰ অভিযান সফলতাৰে সমাপ্ত কৰে ।
- 5 আগষ্টত ই চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰে আৰু 17 আগষ্টত লেণ্ডাৰ মডিউলটোৱে প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা সফলতাৰে পৃথক হৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
- 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 বজাত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলত লক্ষ্যস্থানৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ দূৰত্বত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰে লেণ্ডাৰখন - ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ।
এই সাফল্যৰ পিছত ভাৰতে প্ৰতি বছৰে 23 আগষ্টৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই সাফল্যৰ পিছত ভাৰতৰ মহাকাশ যাত্ৰাই আৰু অধিক গতি লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী দুবছৰত ভাৰতে অধিক বিশেষ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । চন্দ্ৰযান-3 ৰ পিছত ইছৰোৱে লাভ কৰা সাফল্য আৰু ভৱিষ্যতে মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ বাবে ভাৰতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানো আহক ---
আদিত্য‐L1 সৌৰ অভিযান – 2023
- চন্দ্ৰযান-3 অভিযানৰ ঠিক পিছতেই ভাৰতৰ মহাকাশ সংস্থা ইছৰোই আদিত্য-L1 নামেৰে সৌৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
- এই অভিযান PSLV-C57 দ্বাৰা 2023 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হয় । উৎক্ষেপণৰ পিছত ই কেইবাটাও কক্ষপথ অতিক্ৰম কৰি 30 ছেপ্টেম্বৰত পৃথিৱীৰ প্ৰভাৱ ক্ষেত্ৰ এৰি যায় ।
- 6 অক্টোবৰত ইয়াক ট্ৰেজেক্টৰী কাৰেকচন মেনুৱেৰ (টিচিএম)ৰ জৰিয়তে সঠিকভাৱে পৰিচালিত কৰা হৈছিল আৰু 2024 চনৰ 6 জানুৱাৰীত সূৰ্য–পৃথিৱীৰ L1 বিন্দুৰ চাৰিওফালে এটা প্ৰভা কক্ষপথত সফলতাৰে স্থাপন কৰা হৈছিল ।
- ইয়াৰ পিছত 2024 চনৰ 25 জানুৱাৰীত আদিত্য-L1 উপগ্ৰহত স্থাপন কৰা মেগনেটোমিটাৰ বুম সফলতাৰে মুকলি কৰা হয় । এইটো এটা বিশেষ যন্ত্ৰ যিয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে থকা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ জুখিবলৈ সহায় কৰি আছে ।
- এই অভিযানৰ অধীনত SUIT, SWIS, HEL1OS আৰু PAPAৰ দৰে পেলোডসমূহে সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ছবি, ফ্লেয়াৰৰ এক্স-ৰে ছবি আৰু প্লাজমা বিশ্লেষণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল, যিটো ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানৰ এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব ।
শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ 100 তম ৰকেট
- 2025 চনৰ 29 জানুৱাৰীত ইছৰোই শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 100 সংখ্যক উৎক্ষেপণ সম্পূৰ্ণ কৰি এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে ।
- এই অভিযান আছিল GSLV ৰ 17 সংখ্যক উৎক্ষেপণ, য’ত NVS-02 নেভিগেচন চেটেলাইটক জিঅ’চিনক্ৰ’নাছ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্বিটত সঠিকভাৱে স্থাপন কৰা হৈছিল ।
- ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানৰ ইতিহাসতো এয়া এক বৃহৎ সাফল্য হৈ পৰিল ।
Axiom Mission 4 - আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰত শুভাংশ শুক্লা
- 2025 চনৰ 25 জুনত আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাই ভাৰতৰ মহাকাশ সংস্থা ইছৰো, পোলেণ্ড আৰু হাংগেৰীৰ মহাকাশ সংস্থাৰ সহযোগত এক্সিয়াম মিছন 4 অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
- এই অভিযানৰ বিশেষ কথাটো হ’ল যে ভাৰতৰ এই শুভাংশু শুক্লা এই ধৰণেৰে মহাকাশলৈ যোৱা দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । শুভাংশু আৰু তেওঁৰ দলটোৱে প্ৰায় দুই-তিনি সপ্তাহৰ অভিযান সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি 2025 চনৰ 15 জুলাইত সফলতাৰে পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰে ।
- শুভাংশু শুক্লা শেহতীয়াকৈ ভাৰতলৈ আহিছিল, য’ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মহাকাশ যাত্ৰা আৰু ইছৰোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে তথ্য আগবঢ়াইছিল ।
NISAR উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ
এই তালিকাত নিছাৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ পিছত ইছৰোৰ শেহতীয়া কৃতিত্ব উল্লেখ কৰা হৈছে ---
- নিছাৰ (NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Mission) হৈছে ইছৰো আৰু নাছাৰ যৌথভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এক অনন্য মহাকাশ অভিযান ।
- 30 জুলাই 2025 তাৰিখে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা GSLV-F16 ৰ দ্বাৰা নিছাৰ মুকলি কৰা হয় ।
- একেটা প্লেটফৰ্মতে এল-বেণ্ড (নাছা) আৰু এছ-বেণ্ড (ইছৰো) চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ স্থাপন কৰা এইটোৱেই হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম এনে অভিযান ।
- এই উপগ্ৰহটোৱে প্ৰতি 12 দিনৰ মূৰে মূৰে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠ, বৰফৰ টুপি, দ্বীপ আৰু মহাসাগৰৰ উচ্চ ৰেজোলিউচনৰ ইমেজিং প্ৰদান কৰিব ।
- ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভূমি আৰু বৰফৰ টুপি, গছ-গছনি, শস্য, জলাশয়, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিৰি, ভূমিস্খলন আৰু জলস্তৰৰ উঠা-নমা আদিৰ পৰিৱৰ্তন ধৰা পেলোৱা যাতে পৃথিৱীৰ জনসাধাৰণে হঠাৎ যিকোনো দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু হ’ব পাৰে ।
- এই অভিযানৰ মুঠ সময়সীমা হ’ব 5 বছৰ আৰু ইয়াৰ তথ্য সম্পূৰ্ণ মুকলি আৰু বিনামূলীয়া হ’ব, যিয়ে বিজ্ঞান সমাজক পৃথিৱীত ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনসমূহ বুজিবলৈ সহায় কৰিব ।
75 হাজাৰ কেজিৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ প্ৰস্তুতি
ইছৰোৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ভি. নাৰায়ণনে এই উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰকেটটো 40 মহলীয়া অট্টালিকাৰ সমান ওখ হ’ব বুলি জনায় । এই অভিযানৰ পিছত ইছৰোৱে মহাকাশত আৰু বহুতো বৃহৎ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
গগনযান-1 টেষ্ট মিছন - 2025
এতিয়া ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা অৰ্থাৎ ইছৰোই ইয়াৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ গগনযান -1 ৰ পৰীক্ষামূলক অভিযানৰ বাবে প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত । শেহতীয়াকৈ এক্সিয়াম মিছন 4 ৰ জৰিয়তে আই এছ এছ ভ্ৰমণ কৰা শুভাংশু শুক্লাও গগনযান মিছনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁৰ মহাকাশ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা গগনযান পৰীক্ষা অভিযানত আৰু তাৰ পিছত গগনযান অভিযানকো উপকৃত কৰিব ।
গগনযান মিছন কি?
- গগনযান হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো মানৱ পৰিচালিত মহাকাশ অভিযান, 20,000 কোটি টকাৰ বাজেটেৰে অনুমোদিত । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে তিনিজন মহাকাশচাৰীক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ (প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ উচ্চতা) পঠোৱা । গগনযান মূল অভিযানৰ পূৰ্বে ইছৰোৱে মহাকাশচাৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তিনিখন পৰীক্ষামূলক বিমান চলাব ।
- দুখন বিমান সম্পূৰ্ণ মানৱবিহীন হ’ব
- তৃতীয় বিমানত এটা অৰ্ধমানৱীয় ৰবট "ব্যয়মমিত্ৰ" প্ৰেৰণ কৰা হ'ব।
- যদি এই পৰীক্ষাসমূহ সফল হয় তেন্তে ভাৰতে 2027 চনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমটো মানৱ যুক্ত গগনযান অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰু স্বতন্ত্ৰভাৱে মহাকাশলৈ মানুহ প্ৰেৰণ কৰা বিশ্বৰ চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
ইছৰোৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা
প্ৰথম লক্ষ্য: 2028 চনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ভাৰতীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ মডিউল মুকলি কৰা ।
দ্বিতীয় লক্ষ্য: 2035 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় মালিকানাধীন মহাকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা ।
তৃতীয় লক্ষ্য: 2040 চনৰ ভিতৰত এজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ।
