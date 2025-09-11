মঙল গ্ৰহত সম্ভাৱ্য জৈৱ স্বাক্ষৰযুক্ত শিলৰ সন্ধান লাভ গৱেষকৰ দলৰ
মংগল গ্ৰহত জীৱৰ অস্তিত্ব বিচাৰি বহু গৱেষক অথবা গৱেষণাৰ দলে চলাই আহিছে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা ৷ শেহতীয়াকৈ মংগল গ্ৰহৰ শিলত লাভ কৰা হ’ল সম্ভাৱ্য জৈৱ স্বাক্ষৰ ৷
Published : September 11, 2025 at 11:37 AM IST
হায়দৰাবাদ: মংগল গ্ৰহত আৱিষ্কাৰ হোৱা ‘চেফায়াৰ কেনিয়ন’ শিলৰ নমুনাটোত গ্ৰহটোত সম্ভাৱ্য অতীত জীৱনৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । নাছাৰ পাৰ্চেভাৰেন্স ৰ’ভাৰে ধূলিময় নদীৰ তলত পোৱা এই বোকা শিলবোৰত নাহৰফুটুকীৰ দাগ আৰু পপিৰ গুটি বুলি ডাকনাম দিয়া কুটিল চিহ্ন বিন্দু বিন্দুকৈ বিস্তৃত হৈ আছে । বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই বৈশিষ্ট্যসমূহত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা খনিজ পদাৰ্থ থাকে যিবোৰ প্ৰাচীন মংগল গ্ৰহৰ অণুজীৱৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । সম্ভৱতঃ এই খনিজ পদাৰ্থসমূহ প্ৰাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হৈছিল, কিন্তু সংবাদমেলত নাছাই কয় যে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়ালৈকে পোৱা জীৱনৰ আটাইতকৈ স্পষ্ট চিন হ’ব পাৰে ।
এই তথ্যসমূহ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য যাতে নাছাই "সম্ভাৱ্য জৈৱ স্বাক্ষৰ" বুলি কোৱা মাপকাঠী পূৰণ কৰিব পাৰে । অৰ্থাৎ ইহঁতৰ উৎপত্তি জৈৱিক নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অধিক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷ ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডনৰ গ্ৰহ বিজ্ঞানী তথা নেচাৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নৰ অন্যতম লেখক অধ্যাপক সঞ্জীৱ গুপ্তাই কয় যে আমাৰ আগতে এনেকুৱা কিবা এটা হোৱা নাছিল, গতিকে মই ভাবো যে সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা ।
Sapphire Canyon, a Martian sample collected by our Perseverance rover, could preserve evidence of ancient life on the Red Planet. Here's what we've learned after a year of scientific scrutiny: https://t.co/Ciohk9ly8k pic.twitter.com/B7aYV0KH1F— NASA (@NASA) September 10, 2025
তেওঁ কয়, "আমি শিলবোৰত এনে কিছুমান বৈশিষ্ট্য বিচাৰি পাইছো যিবোৰ পৃথিৱীত দেখা পালে জীৱবিজ্ঞানৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যাব - মাইক্ৰ'বায়'লজিকেল প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা । গতিকে আমি কোৱা নাই যে আমি জীৱন পাইছো, কিন্তু আমি কৈছো যে ই সঁচাকৈয়ে আমাক এই সন্দৰ্ভত সমল যোগান ধৰিছে ।"
সংবাদমেলত নাছাৰ বিজ্ঞান মিছন সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগী প্ৰশাসক ডাঃ নিকোলা ফক্সে কয়, "এইটো এটা বাকী থকা জীৱাশ্ম দেখাৰ দৰেই । হয়তো সেইটো এটা বাকী থকা খাদ্য আছিল, হয়তো সেই খাদ্যটো নিৰ্গত হৈছে আৰু আমি ইয়াত সেইটোৱেই দেখিছো ।"
খনিজ পদাৰ্থবোৰ অণুজীৱৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে নে নাই সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ব শিলবোৰ বিশ্লেষণৰ বাবে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনা । নাছা আৰু এছাই মংগল গ্ৰহৰ নমুনা ঘূৰাই অনা অভিযানৰ প্ৰস্তাৱ দিছে যদিও ইয়াৰ ভৱিষ্যত অতি অনিশ্চিত যেন লাগে ।
আজি মংগল গ্ৰহ ঠাণ্ডা আৰু শুষ্ক মৰুভূমি । কিন্তু কোটি কোটি বছৰৰ আগতে ইয়াত ডাঠ পৰিৱেশ আৰু পানী থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, যাৰ বাবে ই অতীতৰ জীৱন বিচাৰিবলৈ এক আশাব্যঞ্জক ঠাই ।
2021 চনত মংগল গ্ৰহৰ পৃষ্ঠত নামি অহা পাৰ্চেভাৰেন্স ৰ’ভাৰক জীৱবিজ্ঞানৰ চিন বিচাৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি ই জেজিৰো ক্ৰেটাৰ নামৰ অঞ্চল এটা অন্বেষণ কৰি অতিবাহিত কৰিছে, যিটো এসময়ত এটা প্ৰাচীন হ্ৰদ আছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ বৈ গৈছিল এখন নদী । যোৱা বছৰ ব্ৰাইট এঞ্জেল ফৰ্মেচন নামৰ অঞ্চলত নদীৰ পাৰত খোদিত কৰা এটা খাদৰ তলত নাহৰফুটুকীৰ ছাপৰ শিলবোৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰ’ভাৰখনে । প্ৰায় 3.5 বিলিয়ন বছৰ পুৰণি এইবোৰ বোকা পাথৰ নামৰ এক প্ৰকাৰৰ শিল, যিটো মাটিৰ পৰা গঠিত মিহি দানাযুক্ত শিল । নিউয়ৰ্কৰ ষ্ট’নি ব্ৰুক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জোৱেল হুৰ’ভিটজে কয়, “আমি একপ্ৰকাৰ লগে লগে গম পালো যে এই শিলবোৰত কিছু আকৰ্ষণীয় ৰসায়ন বিজ্ঞান ঘটিছে গতিকে আমি লগে লগে যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিলো ।”
