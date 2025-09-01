হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষৰ 30 জুলাইত আৰম্ভ হোৱা নিছাৰ (নাছা-ইছৰো চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ) অভিযান নাছা আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে বিজ্ঞান অভিযান আৰম্ভ হ’ব । 15 আগষ্টত উপগ্ৰহটোৱে নিজৰ 12 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰাডাৰ এণ্টিনা ৰিফ্লেক্টৰ পৰ্যাপ্তভাৱে নিয়োগ কৰিছিল । এতিয়া অভিযন্তাসকলে তেওঁলোকৰ অত্যাধুনিক এল-বেণ্ড আৰু এছ-বেণ্ড চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ (SAR) ব্যৱস্থা সক্ৰিয় কৰিছে, যিয়ে পৃথিৱীৰ বৰফ, ভূমি আৰু গছ-গছনি কেনেদৰে অভূতপূৰ্ব স্তৰত বিশদভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ প্ৰথম আৰু ক্ল’জ ছবি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।
নিছাৰ মিছনৰ অগ্ৰগতি আৰু আগন্তুক বৈজ্ঞানিক কাৰ্যকলাপ
#WATCH | NASA-ISRO NISAR satellite onboard GSLV-F16 launched from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) in Sriharikota, Andhra Pradesh— ANI (@ANI) July 30, 2025
NISAR, or NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar is a joint venture of ISRO and NASA and has been designed to provide a detailed view of the Earth to… pic.twitter.com/Cx942PCufJ
নাছাৰ মতে, প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত মহাকাশযান আৰু ৰাডাৰৰ পেলোড স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰি থকা দেখা গৈছিল । 26 আগষ্টত উৎক্ষেপণৰ পিছত 420 মাইলৰ উচ্চতাৰ পৰা পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰি অহা নিছাৰৰ সৈতে মিছনৰ দলটোৱে উৎক্ষেপণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল । অনাগত সপ্তাহকেইটাত আৰু ডিচেম্বৰ মাহলৈকে ই প্ৰথম বিজ্ঞান মানদণ্ডৰ ৰাডাৰৰ ছবি ঘূৰাই আনিব আৰু উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় 90 দিনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ পৰিসৰৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সাফল্যসমূহে এই ভয়ংকৰ পৃথিৱী বিজ্ঞান অভিযানৰ বাবে এক আচৰিত মাইলৰ খুঁটি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
দ্বৈত ৰাডাৰ প্ৰযুক্তি আৰু নাছা–ইছৰো সহযোগিতাৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰভাৱ
নিছাৰ হৈছে প্ৰথমটো উপগ্ৰহ যিয়ে দুটা ভিন্ন চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ (SAR) ব্যৱস্থা অনব’ৰ্ডত ৰাখে । 10 ইঞ্চি (24 চেণ্টিমিটাৰ) তৰংগদৈৰ্ঘৰ এল-বেণ্ড ৰাডাৰে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা, বনাঞ্চলৰ জৈৱবস্তু আৰু ভূমি আৰু বৰফৰ গতিৰ পৰিমাপ ল’বলৈ ঘন বনাঞ্চলৰ চালিৰ শিখৰৰ তলত দেখা পায় । এছ-বেণ্ডে 4 ইঞ্চি (10 চেণ্টিমিটাৰ) তৰংগদৈৰ্ঘত স্কেন কৰে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলত মাটি, শস্য, কঠিন কাঠৰ অৰণ্য আৰু মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা ভালদৰে দেখা যায় । একেলগে ৰাডাৰসমূহ 24 ঘণ্টাই আৰু ডাৱৰ আৰু বৰষুণকে ধৰি সকলো বতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
GSLV-F16/NISAR— ISRO (@isro) July 30, 2025
Liftoff Rewind
Catch the liftoff visuals from GSLV-F16/NISAR launch. #NISAR #GSLVF16 #ISRO #NASA pic.twitter.com/umEyrBCF8T
12 দিনৰ ভিতৰত এই উপগ্ৰহটোৱে পৃথিৱীৰ অধিকাংশ ভূমি আৰু বৰফৰ পৃষ্ঠভাগ দুবাৰকৈ চাব পাৰিব । নাছা আৰু ইছৰোৰ বহু বছৰ ধৰি চলি অহা সহযোগিতাৰ শিখৰত উপনীত হৈছে এই অভিযান । এছ-বেণ্ড ৰাডাৰ, মহাকাশযান বাছ আৰু এছ/এক্স-বেণ্ড ট্ৰেন্সমিটিং আৰু ৰিচিভিং মডিউল ইছৰোই বিকশিত আৰু নিৰ্মাণ কৰিছিল, আনহাতে এল-বেণ্ড ৰাডাৰ আৰু ৰিফ্লেক্টৰ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা নাছাই প্ৰদান কৰিছিল ।
লিফ্ট অফ ভাৰতৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা আছিল আৰু এই অভিযান ইছৰোৰ বিশ্বব্যাপী ট্ৰেকিং নেটৱৰ্ক আৰু নাছাৰ ডাটা চিষ্টেমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । দুয়োটা সংস্থাই উদ্ভাৱন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ সহযোগিতাৰ সূচনা কৰিছে ।
