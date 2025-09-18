নাছাৰ বিশেষ কৃতিত্ব: নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিলে 6000 টাকৈ গ্ৰহ
আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত পৃথিৱীৰ দৰে আৰু 6000 টা গ্ৰহ নাছাই আৱিষ্কাৰ কৰিছে । এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি সংস্থাটোৱে জনায় । বিতংকৈ পঢ়ক---
Published : September 18, 2025 at 4:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ নাছাই নিশ্চিত কৰিছে যে আমাৰ সৌৰজগতৰ বাহিৰত তৰাক প্ৰদক্ষিণ কৰা বিদেশী গ্ৰহ জ্ঞাত বহিঃগ্ৰহৰ মুঠ সংখ্যাই 6000 ৰ এক আকৰ্ষণীয় মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা নাছাৰ মহাকাশ দূৰবীণ আৰু বিশ্ব বৈজ্ঞানিক সমাজৰ নেতৃত্বত দশক দশক ধৰি চলি থকা মহাজাগতিক অন্বেষণৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । আনুষ্ঠানিক গণনাটো কেলিফৰ্ণিয়াৰ পাছাডেনাৰ কেলটেকৰ আইপিএচিৰ নাছা এক্স’প্লেনেট চাইন্স ইনষ্টিটিউটে (NExScI) পৰিচালনা কৰে ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল বিশ্বৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে নতুন গ্ৰহ নিশ্চিত কৰাৰ লগে লগে 6000 সংখ্যাটো অহৰহ আপডেট কৰা হয়, অৰ্থাৎ কোনো এটা গ্ৰহই আনুষ্ঠানিকভাৱে 6000 তম গ্ৰহ নহয় ।
1995 চনত সূৰ্যৰ দৰে তৰা এটাৰ চাৰিওফালে প্ৰথমটো বহিঃগ্ৰহ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা নাছাই জগতৰ উল্লেখযোগ্য বৈচিত্ৰ্য উন্মোচন কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । বৰ্তমান 8000ৰো অধিক অতিৰিক্ত গ্ৰহৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতকৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, যিয়ে অধিক আৱিষ্কাৰৰ বিশাল সম্ভাৱনাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
নাছাৰ জ্যোতিপদাৰ্থ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰিচালক শ্বাউন ড’মাগাল-গোল্ডমেনৰ মতে, এই মাইলৰ খুঁটিটোৱে মহাবিশ্বৰ প্ৰতি মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰি যুগ যুগ ধৰি চলি অহা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰে ৷ নেন্সি গ্ৰেচ ৰোমান মহাকাশ টেলিস্কোপ আৰু হেবিটেবল ৱৰ্ল্ডছ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ দৰে আগন্তুক অভিযানে সূৰ্যৰ দৰে তৰাৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীৰ সৈতে মিল থকা গ্ৰহসমূহৰ অধ্যয়ন কৰি এই অনুসন্ধানক আৰু অধিক আগুৱাই নিব ।
বহিঃগ্ৰহবোৰ আচৰিত ধৰণৰ বিভিন্ন ৰূপত পোৱা যায় । আমাৰ সৌৰজগতত শিল আৰু বিশাল গ্ৰহৰ ভাৰসাম্যতা থাকিলেও তাৰকাৰাজ্যত শিলৰ জগতখন অধিক সাধাৰণ । কিছুমান লাভাৰে আবৃত, আন কিছুমানত ৰত্নেৰে নিৰ্মিত ডাৱৰ আৰু বহুতৰে ঘনত্ব বা গঠন আমাৰ সৌৰজগতৰ যিকোনো বস্তুৰ দৰে নহয় ।
বহিঃগ্ৰহ ধৰা পেলোৱাটো বেছিভাগেই পৰোক্ষ, কিয়নো বেছিভাগেই প্ৰত্যক্ষভাৱে ছবি তুলিব নোৱাৰাকৈয়ে অতি ক্ষীণ । কৌশলসমূহৰ ভিতৰত গ্ৰহসমূহে সন্মুখত ট্ৰেনজিট কৰাৰ লগে লগে তৰাবোৰ ম্লান হোৱাটো চোৱা বা তৰাৰ অৱস্থানৰ সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন জুখিব পৰাটো অন্যতম।
প্ৰাৰ্থীৰ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰায়ে নাছা, ই এছ এ আৰু অন্যান্য বিশ্ব সংস্থাসমূহৰ মাজত অনুসৰণমূলক পৰ্যবেক্ষণ আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হয় ।
অনুসন্ধানৰ প্ৰতি নাছাৰ দায়বদ্ধতা ৰোমান ক’ৰ’নাগ্ৰাফৰ দৰে প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আগবাঢ়িছে, যিটো তৰাৰ পোহৰ বন্ধ কৰি দূৰৈৰ গ্ৰহৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিচ্ছবি ল’ব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । এই প্ৰচেষ্টাসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীৰ আকাৰৰ গ্ৰহসমূহ ধৰা পেলোৱা আৰু সম্ভাৱ্য জীৱনৰ সূচক জৈৱ স্বাক্ষৰৰ বাবে ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ কৰা ।
30 বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে নাছাৰ আৱিষ্কাৰে আমাৰ জ্ঞানৰ সীমা বৃদ্ধি কৰি আহিছে আৰু পৃথিৱীৰ বাহিৰত জীৱন আছে নে নাই সেই উত্তৰ লাভৰ অধিক কাষলৈ লৈ গৈছে ।
