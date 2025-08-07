হায়দৰাবাদ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা নাছাৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু বাচ্চ উইলম’ৰ উভতি অহাটো সম্ভৱতঃ 2025 চনৰ আৰম্ভণিৰ মহাকাশ সম্বন্ধীয় বিষয়ৰ সৰ্বাধিক চৰ্চিত বিষয় আছিল । পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহাৰ পাঁচ মাহৰ পাছত উইলম’ৰে নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি মহাকাশচাৰী আৰু পৰীক্ষামূলক পাইলট হিচাপে মহাকাশ সংস্থাটোৰ 25 বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলাইছে ।
নাছাই বেৰী বাচ্চ উইলম’ৰৰ বিদায়ৰ কথা ঘোষণা কৰি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিছে, য’ত চাৰিখন ভিন্ন মহাকাশযানত উৰণ আৰু মহাকাশত 464 দিন কটোৱাও অন্তৰ্ভুক্ত ।
উইলম’ৰে কয়, "প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই সৃষ্টিৰ আশ্চৰ্যই মোক মোহিত কৰি আহিছে, অতৃপ্ত কৌতূহলৰ সৈতে ওপৰলৈ চাই আহিছো । এই কৌতূহলে মোক আকাশলৈ ঠেলি দিলে আৰু শেষত মহাকাশলৈ, য'ত মহাবিশ্বৰ মহিমাই ইয়াৰ সৃষ্টিকৰ্তাৰ মহিমাক শব্দৰে কষ্টেৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা ধৰণে প্ৰতিফলিত কৰিলে । পৃথিৱীৰ সীমাৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ সাহস কৰিও মই তলৰ জগতখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু তাৎপৰ্যৰ সৈতে মিলি থাকিলো ।”
টেনেচিৰ বাসিন্দা বেৰী উইলম’ৰে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এভিয়েশ্যন চিষ্টেমত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে । তেওঁ এজন সজ্জিত আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ কেপ্তেইন, শান্তি আৰু যুদ্ধ উভয়তে চাৰিখন বিমানবাহী জাহাজৰ পৰা কৌশলগত বিমান উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে । আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ টেষ্ট পাইলট স্কুলৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ টেষ্ট পাইলট হিচাপে কাম কৰে আৰু 2000 চনত নাছাই মহাকাশচাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ।
নাছাৰ সৈতে থকা সময়ছোৱাত তেওঁ আটলাণ্টিছ, ছয়ুজ আৰু ষ্টাৰলাইনাৰ জাহাজত উঠি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ তিনিটা অভিযানত উৰা মাৰিছিল আৰু স্পেচএক্স ড্ৰেগনৰ জৰিয়তে পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ পাঁচটা মহাকাশ ভ্ৰমণো কৰিছিল, মুঠ 32 ঘণ্টা মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কটায় ।
2024 চনৰ জুন মাহত উইলম’ৰে বয়িঙৰ ষ্টাৰলাইনাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰুযুক্ত বিমান পৰীক্ষাৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, 6 জুনত আই এছ এছত উপস্থিত হয় । কিন্তু বয়িঙৰ ষ্টাৰলাইনাৰৰ বিজুতিৰ বাবে এই সপ্তাহজোৰা যাত্ৰা 9 মাহতকৈ অধিক সময় পৰ্যন্ত দীঘলীয়া হৈ পৰে, যাৰ বাবে নাছাই উভতি অহা যাত্ৰাৰ বাবে ইয়াক অসুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰে । ষ্টাৰলাইনাৰখন খালী হৈ উভতি আহি উইলম’ৰ আৰু উইলিয়ামছক মহাকাশ কেন্দ্ৰত নমাই দিয়ে । দুয়োজন মহাকাশচাৰীয়ে কক্ষপথত চলা পৰীক্ষাগাৰত ক্ৰুৰ সৈতে যোগদান কৰি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা চলাইছিল, ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাম কৰিছিল আৰু মহাকাশ ভ্ৰমণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
এই অভিযানৰ সময়ত উইলম’ৰে মহাকাশত খোজ কাঢ়িছিল আৰু বিশ্লেষণৰ বাবে ডেষ্টিনি লেব আৰু কুৱেষ্ট এয়াৰলকৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত উইলম’ৰ আৰু উইলিয়ামছ ক্ৰু-9 দলৰ সৈতে পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল । আৱদ্ধ হৈ থকা মহাকাশচাৰী দুজনক ঘূৰাই আনিবলৈ ক্ৰু-9 দলটোত মাত্ৰ দুজন সদস্য আছিল—নাছাৰ মহাকাশচাৰী নিক হেগ আৰু ৰস্কোচমছৰ মহাকাশচাৰী আলেকজেণ্ডাৰ গৰ্বুনভ—আৰু দুখন খালী আসন লৈ আই এছ এছত উপস্থিত হৈছিল ।
এই অভিযানত নাছাৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছ আৰু বাচ্চ উইলম’ৰৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু অভিযোজন ক্ষমতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।
