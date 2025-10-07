120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Moto G06 Power
Moto G06 Power ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 6.88 ইঞ্চি ডিছপ্লে যাৰ সৈতে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে ।
Published : October 7, 2025 at 3:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Moto G06 Power । নতুন Moto G series ফোনটোত 7,000mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াত MediaTek Helio G81 Extreme SoC আছে । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা ইউনিট আছে আৰু ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে । Moto G06 Power ত কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 3 ডিছপ্লে প্ৰটেকচনৰ সৈতে 6.88 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে । নতুন হেণ্ডছেটটো ভেগান লেদাৰ বেক পেনেলৰ সৈতে তিনিটা পেনটন প্ৰমাণিত ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Moto G06 পাৱাৰৰ মূল্য
ভাৰতত Moto G06 Power ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 4GB ৰেম আৰু 64GB বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ মডেলৰ বাবে 7,499 টকা । ইয়াক Pantone Laurel Oak, Pantone Tendril আৰু Pantone Tapestry ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হয় । মটৰ’লা ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আগশাৰীৰ খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ইয়াক বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । 11 অক্টোবৰৰ পৰা ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো ৷
লেন’ভ’ৰ মালিকানাধীন ব্ৰেণ্ডটোৱে যোৱা মাহত IFA 2025 ত MOTO G06 পাৱাৰৰ লগতে মট’ G06 পাৱাৰ মুকলি কৰিছিল । Moto G06 Power ৰ গ্ল’বেল ভেৰিয়েন্টত 8GB ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে ।
Moto G06 পাৱাৰৰ স্পেচিফিকেশ্যন
ডুৱেল ছিম Moto G06 Power Hello UI ৰ সৈতে Android 15 ত চলিব আৰু ইয়াত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 395ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 600 nits শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে 6.88 ইঞ্চি HD+ (720×1,640 পিক্সেল) ডিছপ্লে আছে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, ডিছপ্লেত কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 3 প্ৰটেকচন আছে ।
Moto G06 Power ত MediaTek Helio G81 Extreme SoC আছে, যিটো 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজটো এটা মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ড স্লটৰ জৰিয়তে 1 TB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা যায় ।
অপটিক্সৰ বাবে Moto G06 Power ত f/1.8 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ মূল পিছফালৰ কেমেৰা আছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ চেটৰ বাবে ইয়াত f/2.0 এপাৰচাৰৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে । হেণ্ডছেটটোত প্লাষ্টিকৰ ফ্ৰেম আৰু ভেগান লেদাৰ বেক পেনেল আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত গুগলৰ জেমিনি এআই এচিষ্টেণ্ট সমৰ্থিত ।
Moto G06 পাৱাৰৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 4G LTE, ৱাই-ফাই 802.11 a/b/g/n/ac, ব্লুটুথ 6.0, জিপিএছ, গ্ল’নাছ, গেলিলিও, কিউজেডএছএছ আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । বোৰ্ডত থকা চেন্সৰসমূহৰ ভিতৰত আছে এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ আৰু প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ ।
হেণ্ডছেটটোত ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং বিল্ড আছে । ইয়াত ডলবি এটমছ সমৰ্থনৰ সৈতে ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আছে । Moto G06 Power ত প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে ।
নতুন Moto G06 Power মডেলত 18W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে, যেতিয়া কোম্পানীটোৰ 20W চাৰ্জাৰৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 65 ঘণ্টা পৰ্যন্ত প্লেবেক টাইম প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ ওজন 220 গ্ৰাম ।
