হায়দৰাবাদ: মাইক্ৰ’ছফ্টে এতিয়ালৈকে বেছিভাগেই নিজৰ উৎপাদন আৰু সেৱাসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ OpenAIৰ বৃহৎ ভাষাৰ মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । অৱশ্যে অৱশেষত ই নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ মাইক্ৰ’ছফ্ট এআই (এমএআই)-এ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ প্ৰথমটো ইন-হাউছ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মডেল - এমএআই-ভইচ-1 আৰু এমএ-1-প্ৰিভিউ ।
এটা ব্লগ পোষ্টত এম এ আইয়ে কমিউনিটি মডেল মূল্যায়ন প্লেটফৰ্ম এল এম এৰেনাত এম এ আই-1-প্ৰিভিউৰ ৰাজহুৱা পৰীক্ষণৰ আৰম্ভণি নিশ্চিত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে ই তেওঁলোকৰ প্ৰথম ফাউণ্ডেশ্যন মডেল যিয়ে এণ্ড টু এণ্ড প্ৰশিক্ষিত আৰু কপাইলটৰ ভিতৰত ভৱিষ্যতৰ অফাৰৰ আভাস প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, MAI-Voice-1 হৈছে কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো "অতি প্ৰকাশভংগী আৰু স্বাভাৱিক বাক্য প্ৰজন্মৰ মডেল", যিটো কপাইলট ডেইলী, পডকাষ্ট আৰু নতুনকৈ প্ৰকাশ পোৱা কপাইলট লেবত উপলব্ধ । ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভয়েচ হৈছে AI সহযোগীসকলৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ আন্তঃপৃষ্ঠ আৰু MAI-Voice-1 এ একক আৰু বহু-স্পীকাৰ দুয়োটা পৰিস্থিতিত উচ্চ-নিষ্ঠা, প্ৰকাশভংগী অডিঅ' প্ৰদান কৰে ।
LMArena ত MAI-1-পূৰ্বদৰ্শন
মাইক্ৰ’ছফ্টে MAI-1-প্ৰিভিউক বিশেষজ্ঞৰ মিশ্ৰণ মডেল বুলি কয়, যিটো প্ৰায় 15,000 NVIDIA H100 GPU ত প্ৰি-ট্ৰেইনিং আৰু পোষ্ট-ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে মডেলটোৱে নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰা আৰু দৈনন্দিন প্ৰশ্নৰ সহায়ক সঁহাৰি প্ৰদান কৰাত বিশেষজ্ঞ ।
অনাগত সপ্তাহত কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মতামতৰ পৰা শিকিবলৈ আৰু উন্নত কৰিবলৈ কপািলটৰ ভিতৰত কিছুমান টেক্সট ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে MAI-1-প্ৰিভিউ ৰোল কৰিব । এল এম এৰেনাৰ উপৰিও মাইক্ৰ’ছফ্টে মডেলটোৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিৱেশনৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনীয় উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ মতামত সংগ্ৰহ কৰাৰ আশাত এপিআইৰ জৰিয়তে পৰীক্ষকসকলৰ বাবেও এই মডেলটো উপলব্ধ কৰিছে ।
কপাইলট আৰু কপাইলট লেবত MAI-Voice-1
মাইক্ৰ’ছফ্টে MAI-Voice-1ক বিজুলীৰ দৰে দ্ৰুত স্পিচ জেনেৰেচন মডেল বুলি কয়, যিয়ে এটা জিপিইউত এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ মিনিটৰ অডিঅ’ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ই আজিৰ তাৰিখত উপলব্ধ আটাইতকৈ কাৰ্যক্ষম স্পিচ চিষ্টেমসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ইতিমধ্যে এই মডেলে কোম্পানীটোৰ কপাইলট ডেইলী আৰু পডকাষ্ট ফিচাৰক শক্তি প্ৰদান কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে কপাইলট লেবত MAI-Voice-1 মুকলি কৰিছে, য’ত পৰীক্ষকসকলে প্ৰকাশভংগীমূলক বক্তৃতা আৰু গল্প কোৱাৰ ডেমো চেষ্টা কৰিব পাৰিব । মডেলে এটা দুঃসাহসিক কাহিনী সৃষ্টি কৰিবলৈ বা গাইড ক্ৰাফ্ট কৰিবলৈ এটা প্ৰমপ্ট ল'ব পাৰে ।
