হায়দৰাবাদ: যোৱা সপ্তাহত কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে মাইক্ৰ’ছফ্ট লেন্স এপ বন্ধ কৰা হ’ব । ভৌতিক নথিপত্ৰ, লিখনী, হাতেৰে লিখা কাগজ, আৰু হোৱাইটবৰ্ডৰ ছবি স্কেন কৰি ডিজিটেল ফাইললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰাকৈ এই এপটো ডিজাইন কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ৰেডমণ্ডস্থিত টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰা হ’ব । কোম্পানীটোৱে লেন্স এপটো বন্ধ কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণটো শ্বেয়াৰ নকৰাৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বিকল্প হিচাপে মাইক্ৰ’ছফ্ট কপাইলট 365 লৈ সলনি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল ।
কপাইলটে স্থান লয় মাইক্ৰ’ছফ্ট লেন্স এপৰ
চাকৰিৰ ঠাইত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে ইতিমধ্যে ই এপটোৰ ঠাই ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । 2015 চনত ডকুমেণ্ট স্কেনিং টুল হিচাপে মুকলি কৰা মাইক্ৰ’ছফ্ট লেন্স এপটো বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কাৰণ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কপাইলট এপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
নিজৰ সমৰ্থন পৃষ্ঠাত টেক জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে 15 ছেপ্টেম্বৰত লেন্স এপটো আই অ’ এছ আৰু এণ্ড্ৰইড বজাৰৰ পৰা নাইকিয়া হ’ব । তাৰ পিছত 15 নৱেম্বৰৰ পিছত মাইক্ৰ’ছফটে এই এপটোক সমৰ্থন কৰা বন্ধ কৰিব যদিও যিসকলে পূৰ্বে এপটো ইনষ্টল কৰিছিল তেওঁলোকে নতুন নথিপত্ৰ স্কেন কৰিব পাৰিব । শেষত এই ক্ষমতা 2025 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ’ব । ইয়াৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল মাইস্কেনছ অংশৰ পৰা পুৰণি স্কেনসমূহহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখযোগ্য যে, মাইক্ৰ’ছফটে প্ৰথমে ইয়াৰ উইণ্ড’জ ফোন ডিভাইচসমূহক লক্ষ্য কৰি এই এপটো মুকলি কৰিছিল । তেতিয়া ইয়াৰ নাম আছিল অফিচ লেন্স আৰু অন্যান্য তৃতীয় পক্ষৰ সঁজুলিৰ দৰে নহয়, যিবোৰত হয় এপটো ক্ৰয় কৰিব লাগে নহয় প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ছাবস্ক্ৰিপচন দিব লাগে, ইয়াত সকলো বৈশিষ্ট্য বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
এটা বিকল্প আগবঢ়াই, টেক জায়ান্টটোৱে এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সকলো নথিপত্ৰ স্কেনিং প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে কপাইলট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । মোবাইল এপটোত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মেনু খুলি ক্ৰিয়েট টেবলৈ গৈ পোনপটীয়াকৈ নিজৰ নথি-পত্ৰ স্কেন কৰিব পাৰে । ডেস্কটপ এপ আৰু ৱেবছাইটেও এই কামটো কৰিব পাৰে যদি একে কামৰ বাবে হয় ।
অৱশ্যে মাইক্ৰ’ছফটে জনাই যে লেন্স এপৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য কপাইলট এপত উপলব্ধ নহয় । ইয়াৰ ভিতৰত আছে স্কেনসমূহ পোনপটীয়াকৈ OneNote, Word বা PowerPoint লৈ সংৰক্ষণ কৰা, ব্যৱসায়িক কাৰ্ডসমূহ OneNote লৈ স্কেন কৰা আদি ।
