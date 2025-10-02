AI ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে অৱলম্বন কৰক সাৱধানতা; এইক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ’ব AI ৰ সৈতে আপোনাৰ কথোপকথন
মেটাই এতিয়া আপোনাৰ AI কথোপকথন বুজিব আৰু আপোনাৰ পছন্দৰ সৈতে মিল থকা কন্টেন্ট দেখুৱাব ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ।
Published : October 2, 2025 at 2:09 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মেটা AI ৰ সৈতে কথোপকথনৰ অভ্যাস আছে তেন্তে আপোনাৰ এই Chat ব্যৱহাৰ হ’ব বেলেগ ক্ষেত্ৰতো । মেটাই ঘোষণা কৰিছে এটা নতুন বৈশিষ্ট্য যিয়ে আপোনাৰ এআই চেটৰ ভিত্তিত আপোনাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ফিড আৰু বিজ্ঞাপনসমূহ ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব । অৰ্থাৎ আপুনি মেটা এআইৰ সৈতে যি কথা পাতিব সিয়েই নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপোনাৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ মিডিয়া ফিড আৰু বিজ্ঞাপন আদিৰ ।
নতুন মেটা আপডেট
মেটাই কয় যে যেনেকৈ ব্যৱহাৰকাৰীৰ লাইক, কমেণ্ট, পোষ্ট আৰু ছাৰ্চ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফিড আৰু বিজ্ঞাপন দেখুওৱা হৈছিল, এতিয়া এআইৰ সৈতে আপোনাৰ কথা-বতৰাও সংকেত হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব আৰু সেই অনুসৰি আপোনাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ফিড আৰু তাত প্ৰদৰ্শিত বিজ্ঞাপনসমূহ কাষ্টমাইজ কৰা হ’ব ।
উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি মেটা এআইক সুধিছে, "বেষ্ট ট্ৰেকিং জোতা কি?", তেন্তে আপুনি শেষত হাইকিং গ্ৰুপ, ট্ৰেইল পোষ্ট, আৰু ট্ৰেকিং গিয়াৰৰ বিজ্ঞাপন দেখিব পাৰে । মেটাই নিজৰ ব্লগ পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে 2025 চনৰ 7 অক্টোবৰৰ পৰা এই নতুন পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে মানুহে জাননী আৰু ইমেইল লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াক 2025 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব
মেটাই কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কি চাব বিচাৰে তাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব । অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিজ্ঞাপন পছন্দ আৰু ফিড নিয়ন্ত্ৰণৰ দৰে সঁজুলিৰ জৰিয়তে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি নিজৰ ফিড সামঞ্জস্য কৰিব পাৰে । যদি আপুনি অনুভৱ কৰে যে AI য়ে সংগ্ৰহ কৰা কিছুমান তথ্য ব্যক্তিগত, তেন্তে মেটাই ইয়াক বিজ্ঞাপন আৰু ফিড কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰে । মেটাই কয় যে যেনেকৈ এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰকাৰীৰ স্বাস্থ্য, ধৰ্ম, ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য বিজ্ঞাপন দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, একেদৰে মেটা এআইৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিগত তথ্যও বিজ্ঞাপন আৰু ফিড ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নহ’ব ।
যদি আপুনি ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা হোৱাটছএপক একাউণ্ট চেণ্টাৰৰ সৈতে লিংক কৰিছে, তেন্তে এআইৰ সৈতে আপোনাৰ কথোপকথনৰ তথ্য এই প্লেটফৰ্মসমূহৰ মাজেৰে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব । কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট লিংক কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ চেট মেটাৰ এআই লাৰ্নিঙৰ বাহিৰত থাকিব । এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানিবলৈ আপুনি মেটা ব্লগ আৰু গোপনীয়তা কেন্দ্ৰ চাব পাৰে ।
