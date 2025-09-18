উন্নত বেটাৰী আৰু কেমেৰা বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মুকলি হ’ল মেটাৰ RayBan Gen 2 smart glasses
বহু উন্নত বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মেটাই 17 ছেপ্টেম্বৰ(ET)ৰ দিনা মুকলি কৰিলে RayBan Gen 2 smart glasses ৷ কি কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই স্মাৰ্ট গ্লাছ ---
Published : September 18, 2025 at 11:06 AM IST
হায়দৰাবাদ: মেটা কানেক্ট ইভেণ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ ৰে-বেন মেটা স্মাৰ্ট গ্লাছ ৷ এই গ্লাছসমূহত আছে উন্নীতকৃত বৈশিষ্ট্য আৰু দুগুণ বেটাৰীৰ জীৱন । স্মাৰ্ট চশমাসমূহত বিল্ট-ইন মেটা এআই আছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰশ্ন, নিৰ্দেশ আৰু অন্যান্য কামৰ বাবে এআই চেটবটৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে । এইবাৰ মেটাই একাধিক ফ্ৰেম আকৃতি, ৰঙৰ বিকল্প আৰু লেন্স ঘোষণা কৰিছে, যাৰ ফলত ক্ৰেতাই নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিজৰ স্মাৰ্ট চশমা কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব । বৰ্তমান ভাৰতৰ বাহিৰত ৰে-বেন মেটা জেন 2 ৰ মূল্য 379 ডলাৰত উপলব্ধ, যিটো প্ৰায় 33 হাজাৰ টকা । গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ মেটা ৰেবেন স্মাৰ্ট চশমাত কি কি সুবিধা উপলব্ধ জানো আহক---
Meta RayBan Gen 2: নতুনত্ব কি ?
Meta RayBan Gen 2 ৰ সৈতে উন্নীতকৃত ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং ক্ষমতা আছে । নতুন স্মাৰ্ট চশমাযোৰৰ জৰিয়তে এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উন্নীতকৃত 12MP কেমেৰাৰ জৰিয়তে 30 FPS ত 3K, 30FPS ত 1440P আৰু 60 FPS ত 1200P ত ভিডিঅ’ কেপচাৰ কৰিব পাৰিব । সকলো ভিডিঅ’ ফৰ্মেটেই 3 মিনিটলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে । মেটাই লগতে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে Meta RayBan Gen 2 লৈ নতুন ভিডিঅ’ মোড আনিব, যেনে হাইপাৰলেপছ আৰু শ্লো-মোচন বৈশিষ্ট্য থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও এআই চালিত স্মাৰ্ট চশমাত 32GB ষ্ট’ৰেজ থাকিব, যাৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰায় 500 ফটো আৰু 100 টা 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ’ চেভ কৰিব পাৰিব ।
Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band = our most advanced pair of AI glasses. Ever. pic.twitter.com/PlrVcwbprN— Meta (@Meta) September 18, 2025
Meta RayBan Gen 2 স্মাৰ্ট চশমালৈ আহিবলগীয়া আন এটা উন্নীতকৰণ হৈছে বেটাৰীৰ দুগুণ জীৱনকাল । নতুন জেন গ্লাছে এটা চাৰ্জত 8 ঘণ্টালৈকে বেটাৰী লাইফ দিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে, যিটো প্ৰথম প্ৰজন্মৰ মডেলত 4 ঘণ্টা বেটাৰী লাইফৰ তুলনাত এক উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণ । মেটাই ফাষ্ট চাৰ্জিং ক্ষমতাও ঘোষণা কৰে; কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ সৈতে 20 মিনিটত 50 শতাংশ চাৰ্জিং দিব পাৰিব । সেয়েহে স্মাৰ্ট চশমাসমূহে কেছৰ সৈতে 48 ঘণ্টাৰ বেটাৰী জীৱন প্ৰদান কৰিব ।
শেষত Meta RayBan Gen 2 ত “কথোপকথন ফ’কাচ” নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব, যিটো অডিঅ’ ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কথা পতা ব্যক্তিজনৰ মাত উন্নত কৰিবলৈ মুকলি কাণৰ স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । এই বৈশিষ্ট্যই কেৱল স্পষ্টতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, ভিৰ বা ৰাজহুৱা স্থানত থকাৰ পিছতো । কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য ভৱিষ্যতে মুকলিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে ।
