ফেচবুকত মুকলি হ’ল নতুন ফ্ৰেণ্ডছ টেব; জানক কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰিব - FACEBOOK INTRODUCES NEW FRIENDS TAB

By ETV Bharat Tech Team

এই টেব আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ নেভিগেচন বাৰত উপলব্ধ হ'ব । মেটাৰ মতে, ইয়াক সদায় এপটোৰ বুকমাৰ্কছ ছেকচনৰ পৰাও প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি । ‘ফ্ৰেণ্ডছ’ টেব পিন কৰিবলৈ, হোম ফিডৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰ'ফাইল ছবিত ক্লিক কৰক, তাৰ পিছত ছেটিংছ আৰু প্ৰাইভেচী > ছেটিংছ > টেব বাৰলৈ যাওক । এতিয়া টেব বাৰ কাষ্টমাইজ কৰাৰ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰক আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি Friends টেবটো পিন কৰক ।

ক’ত এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ?

পূৰ্বতে বন্ধু টেবটো বন্ধুৰ অনুৰোধ আৰু ‘আপুনি চিনি পোৱা মানুহ (Friends you may know)" চাব পৰা বৈশিষ্ট্যযুক্ত আছিল । মেটাই কয় যে এই পৰিৱৰ্তন ফেচবুকৰ নতুন অভিযানৰ অংশ যিয়ে গোটেই বছৰটোত অধিক "অ'জি" অভিজ্ঞতা ঘূৰাই আনিব । বৰ্তমান কানাডা আৰু আমেৰিকাত উপলব্ধ মেটাই নতুন ‘ফ্ৰেণ্ডছ’ টেবটো অন্য অঞ্চলত কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব তাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা নাই ।

