Linkedin ৰ দৰে এতিয়াৰে পৰা ফেচবুকতো লাভ কৰিব সংস্থাপনৰ সুযোগ

মেটাই ফেচবুকত Job Posting বৈশিষ্ট্য পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্থানীয় ব্যৱসায় আৰু সেৱা খণ্ডত সহজে চাকৰি বিচাৰি পাব পাৰে ।

meta-brings-back-jobs-on-facebook-with-focus-on-local-and-entry-level-hiring
Linkedin ৰ দৰে এতিয়াৰে পৰা ফেচবুকতো লাভ কৰিব সংস্থাপনৰ সুযোগ (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ফেচবুকে পুনৰ মুকলি কৰিছে Linkedin ৰ দৰে এটা বৈশিষ্ট্য যিয়ে মানুহক চাকৰি বিচাৰিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰিব । মেটাই 2017 চনত ফেচবুকত জবছ ফিচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল যদিও 2023 চনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । এতিয়া মেটাই এই ফিচাৰ ফেচবুকত পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । এইবাৰ ফেচবুকে এই বৈশিষ্ট্য স্থানীয় পৰ্যায়ত এণ্ট্ৰি লেভেল, চাৰ্ভিচ আৰু ট্ৰেড চাকৰিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

ব্লগ পোষ্টটোৰ মতে, এতিয়া আপুনি ফেচবুকৰ মাৰ্কেটপ্লেছ অংশত 'Job' নামৰ এটা নতুন টেব পাব । ইয়াৰ যোগেদি আপুনি স্থানীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট, দোকান বা সেৱাভিত্তিক ব্যৱসায়ত সংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিব । যদি আপুনি কোনো গ্ৰুপত আছে তেন্তে তাত চাকৰিৰ পোষ্টিংও দেখা পাব পাৰে। মেটাই কয় যে 18 বছৰৰ ওপৰৰ লোকেহে এই শিতান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু চাকৰি সংক্ৰান্তীয় পোষ্ট ফেচবুকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ।

ফেচবুকে পুনৰ আনিছে জব পোষ্টিং বৈশিষ্ট্য

অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক সেৱা, ঔষধ বা ব্যক্তিগতভাৱে শিশুৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে অন্যান্য বিষয়ক ফেচবুকৰ চাকৰি পোষ্টিং বৈশিষ্ট্যৰ অংশ হিচাপে আৰু পোষ্ট কৰিব নোৱাৰিব । যদি আপুনি ভাবিছে যে মেটাই এই বৈশিষ্ট্য কিয় পুনৰ সংস্থাপন কৰিছে, তেন্তে উত্তৰটো সহজ । স্থানীয় সংযোগৰ বাবে ফেচবুক জনপ্ৰিয় পছন্দ হৈয়েই আছে । ইয়াৰ ফলত মানুহে ফেচবুকৰ জৰিয়তে স্থানীয় চাকৰি বিচাৰিবলৈ সহজ হ’ব পাৰে ।

এই বৈশিষ্ট্য 2017 চনত মুকলি কৰা হৈছিল যদিও সেই সময়ত ইয়াক কেৱল আমেৰিকা আৰু কানাডাতহে সক্ৰিয় কৰা হৈছিল । কিন্তু পিছত 40 খনতকৈও অধিক দেশত ইয়াক মুকলি কৰা হয় যদিও 2022 চনত কেৱল আমেৰিকা আৰু কানাডাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে আৰু তাৰ পিছত 2023 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হয় । সেই সময়ত কিছুমান কোম্পানীয়ে লিংগ বা ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিজ্ঞাপনৰ পৰা মানুহক বাদ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, যিটো মেটাৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে আছিল । এতিয়া মেটাই যিকোনো ধৰণৰ বৈষম্য সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব পৰাকৈ এটা নতুন আহিলা প্ৰস্তুত কৰিছে ।

বৰ্তমান এই বৈশিষ্ট্য কেৱল আমেৰিকান ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেহে মুকলি কৰা হৈছে, কিন্তু যদিহে মেটাই আমেৰিকাত এই বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে সফলতা লাভ কৰে, তেন্তে ইয়াক আন দেশতো মুকলি কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ অদূৰ ভৱিষ্যতে ভাৰতত মুকলি কৰিব পাৰে ।

