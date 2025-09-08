ETV Bharat / technology

735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV

মাৰ্চিডিজৰ এই নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখনে আগন্তুক BMW iX3 ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । বিতংকৈ পঢ়ক---

mercedes-benz-debuted-its-all-electric-glc-suv-with-735km-range
735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV (Mercedes Benz)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 3:51 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ: জাৰ্মানীৰ মিউনিখ মটৰ শ্ব’ত মাৰ্চিডিজ জিএলচি ইভিয়ে নিজৰ সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক GLC EV প্ৰদৰ্শন কৰে । EQ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে মাৰ্চিডিজ GLC বুলি কোৱা এই নতুন ইলেক্ট্ৰিক বাহনখনে কাৰ্যকৰীভাৱে EQE এছইউভিৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কাম কৰিব, যাৰ উৎপাদন অন্ত পৰিব অহা বৰ্ষত অৰ্থাৎ 2026 চনত ।

নতুন MB.EA প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত

GLC EV হৈছে মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জৰ ইলেক্ট্ৰিক-ফাৰ্ষ্ট MB.EA প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো মডেল, যিটো 800V আৰ্কিটেকচাৰৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । মুকলিৰ সময়ত দুটা সংস্কৰণ উপলব্ধ হ’ব:

  • 374bhp উৎপাদন কৰা একক মটৰৰ সৈতে GLC 300+ (RWD)
  • ডুৱেল মটৰৰ সৈতে GLC 400 4MATIC (AWD) যিয়ে 489bhp উৎপাদন কৰে

দুয়োটা মডেলতে 94 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ এনএমচি বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 330 কিলোৱাট পৰ্যন্ত ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । 10–80 শতাংশৰ পৰা চাৰ্জ কৰিলে প্ৰায় 24 মিনিট সময় লাগে, আনহাতে 10 মিনিট চাৰ্জ কৰিলে 303 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ যোগ হ’ব পাৰে । WLTP চক্ৰত GLC 400 এ 713km পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে, যিটো মাৰ্চিডিজ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ বাবে বৰ্তমান পৰ্যন্ত সৰ্বোচ্চ সংখ্যা । শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত 210 কিলোমিটাৰ ৰেটিং কৰা হৈছে ।

mercedes-benz-debuted-its-all-electric-glc-suv-with-735km-range
735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV (Mercedes Benz)

আলোকিত গ্ৰীলৰ সৈতে সুকীয়া ডিজাইন

বাহিৰৰ ফালে জিএলচি ইভিত মাৰ্চিডিজৰ নতুন ব্ৰেণ্ড-ডিফাইনিং ইলুমিনেটেড গ্ৰীল আছে, য’ত কেন্দ্ৰীয় তিনি-পইণ্টেড ষ্টাৰৰ কাষে কাষে 942 টা বেকলাইট বিন্দু সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড চকা 20 ইঞ্চিৰ এলয়, 21 ইঞ্চিৰ বিকল্প উপলব্ধ । হেডলাইট আৰু টেইললাইট বাৰত ষ্টাৰ আকৃতিৰ এল ই ডি ছিগনেচাৰে ইয়াৰ ৰূপক আৰু অধিক পৃথক কৰে ।

ইণ্টেৰিয়ৰ: 39.1 ইঞ্চি এমবিইউএক্স হাইপাৰস্ক্ৰীণ

কেবিনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে 39.1 ইঞ্চিৰ বিশাল MBUX Hyperscreen, যিটো মাৰ্চিডিজৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ, ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে, চেণ্ট্ৰেল টাচস্ক্ৰীণ আৰু যাত্ৰী স্ক্ৰীণক একত্ৰিত কৰি একক গ্লাছ পেনেলত পৰিণত কৰিছে । নতুন MB.OS অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলি থকা, ই AI-চালিত বৈশিষ্ট্যসমূহ, ক্লাউড সংযোগ আৰু অভাৰ-দ্য-এয়াৰ আপডেটসমূহ সংহতি কৰে । ইনফ’টেইনমেণ্টত 40 টাতকৈও অধিক এপ, ভিডিঅ’ ষ্ট্ৰীমিং আৰু ডিজনী+ৰ দৰে প্লেটফৰ্মত প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থাও আছে ।

mercedes-benz-debuted-its-all-electric-glc-suv-with-735km-range
735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV (Mercedes Benz)

মাৰ্চিডিজে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আৰু অডিঅ’ ভলিউমৰ দৰে মূল কামৰ বাবে ভৌতিক ৰকাৰ আৰু ৰোলাৰ কণ্ট্ৰ’ল পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।

স্থান, আৰাম আৰু প্ৰযুক্তি

ইলেক্ট্ৰিক GLC ৰ হুইলবেছ দহন মডেলতকৈ 84 মিলিমিটাৰ দীঘল, যাৰ ফলত যাত্ৰীৰ স্থান উন্নত হৈছে: পিছফালে 47 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত অধিক ভৰিৰ ঠাই আৰু 17 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত অধিক মূৰৰ ঠাই ।

উন্নত সহায় আৰু চাৰ্জিং উদ্ভাৱন

mercedes-benz-debuted-its-all-electric-glc-suv-with-735km-range
735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV (Mercedes Benz)

নতুন MB.DRIVE ড্ৰাইভাৰ সহায়ক ব্যৱস্থাত MB.OS ৰ সৈতে সংযুক্ত 10 টা কেমেৰা, পাঁচটা ৰাডাৰ ইউনিট আৰু 12 টা আল্ট্ৰাছ’নিক চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

চাৰ্জিঙৰ সুবিধা MB.CHARGE Public ৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যিয়ে গ্ৰাহকক আগতীয়াকৈ চাৰ্জিং পইণ্ট সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

মুকলিৰ সময় আৰু ভেৰিয়েন্ট

সম্পূৰ্ণ নতুন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ GLC ইভি প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2026 চনত বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব, GLC 400 4 মেটিক (489HP, 713 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ)ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ পিছত আৰু চাৰিটা ভিন্নতা আহিব, যিয়ে গ্ৰাহকৰ বাবে বৈদ্যুতিক বিকল্পৰ এক বহল পৰ্টফলিঅ’ আগবঢ়াব ।

mercedes-benz-debuted-its-all-electric-glc-suv-with-735km-range
735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV (Mercedes Benz)

2025 চনৰ মাৰ্চিডিজ জিএলচি ইভি: মূল্য আৰু প্ৰতিযোগী

ইকিউ প্ৰযুক্তিৰ নতুন মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ জিএলচি 2026 চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আমেৰিকাত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব । যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও ইয়াৰ মূল্য ঘোষণা কৰা নাই, তথাপিও ইয়াৰ মূল্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেছ চালিত জিএলচিতকৈ সামান্য প্ৰিমিয়াম হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰতৰ বিলাসী ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি বজাৰত ইলেক্ট্ৰিক জিএলচিয়ে কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব । প্ৰাথমিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী 1.21 কোটিটকীয়া BMW iX, 1.15 কোটি অডি Q8 ই-ট্ৰন আৰু 99.51 লাখ টকা মূল্যৰ মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ ইকিউচি ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW MERCEDES GLC EV PRICENEW MERCEDES GLC EV DESIGNNEW MERCEDES GLC EV RANGEমাৰ্চিডিজ জিএলচি ইভিNEW MERCEDES GLC EV REVEALED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.