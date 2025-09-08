735km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mercedes GLC EV
মাৰ্চিডিজৰ এই নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখনে আগন্তুক BMW iX3 ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । বিতংকৈ পঢ়ক---
হায়দৰাবাদ: জাৰ্মানীৰ মিউনিখ মটৰ শ্ব’ত মাৰ্চিডিজ জিএলচি ইভিয়ে নিজৰ সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক GLC EV প্ৰদৰ্শন কৰে । EQ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে মাৰ্চিডিজ GLC বুলি কোৱা এই নতুন ইলেক্ট্ৰিক বাহনখনে কাৰ্যকৰীভাৱে EQE এছইউভিৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কাম কৰিব, যাৰ উৎপাদন অন্ত পৰিব অহা বৰ্ষত অৰ্থাৎ 2026 চনত ।
নতুন MB.EA প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত
GLC EV হৈছে মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জৰ ইলেক্ট্ৰিক-ফাৰ্ষ্ট MB.EA প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো মডেল, যিটো 800V আৰ্কিটেকচাৰৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । মুকলিৰ সময়ত দুটা সংস্কৰণ উপলব্ধ হ’ব:
- 374bhp উৎপাদন কৰা একক মটৰৰ সৈতে GLC 300+ (RWD)
- ডুৱেল মটৰৰ সৈতে GLC 400 4MATIC (AWD) যিয়ে 489bhp উৎপাদন কৰে
দুয়োটা মডেলতে 94 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ এনএমচি বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 330 কিলোৱাট পৰ্যন্ত ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । 10–80 শতাংশৰ পৰা চাৰ্জ কৰিলে প্ৰায় 24 মিনিট সময় লাগে, আনহাতে 10 মিনিট চাৰ্জ কৰিলে 303 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ যোগ হ’ব পাৰে । WLTP চক্ৰত GLC 400 এ 713km পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে, যিটো মাৰ্চিডিজ ইলেক্ট্ৰিক SUV ৰ বাবে বৰ্তমান পৰ্যন্ত সৰ্বোচ্চ সংখ্যা । শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত 210 কিলোমিটাৰ ৰেটিং কৰা হৈছে ।
আলোকিত গ্ৰীলৰ সৈতে সুকীয়া ডিজাইন
বাহিৰৰ ফালে জিএলচি ইভিত মাৰ্চিডিজৰ নতুন ব্ৰেণ্ড-ডিফাইনিং ইলুমিনেটেড গ্ৰীল আছে, য’ত কেন্দ্ৰীয় তিনি-পইণ্টেড ষ্টাৰৰ কাষে কাষে 942 টা বেকলাইট বিন্দু সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড চকা 20 ইঞ্চিৰ এলয়, 21 ইঞ্চিৰ বিকল্প উপলব্ধ । হেডলাইট আৰু টেইললাইট বাৰত ষ্টাৰ আকৃতিৰ এল ই ডি ছিগনেচাৰে ইয়াৰ ৰূপক আৰু অধিক পৃথক কৰে ।
ইণ্টেৰিয়ৰ: 39.1 ইঞ্চি এমবিইউএক্স হাইপাৰস্ক্ৰীণ
কেবিনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে 39.1 ইঞ্চিৰ বিশাল MBUX Hyperscreen, যিটো মাৰ্চিডিজৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ, ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে, চেণ্ট্ৰেল টাচস্ক্ৰীণ আৰু যাত্ৰী স্ক্ৰীণক একত্ৰিত কৰি একক গ্লাছ পেনেলত পৰিণত কৰিছে । নতুন MB.OS অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলি থকা, ই AI-চালিত বৈশিষ্ট্যসমূহ, ক্লাউড সংযোগ আৰু অভাৰ-দ্য-এয়াৰ আপডেটসমূহ সংহতি কৰে । ইনফ’টেইনমেণ্টত 40 টাতকৈও অধিক এপ, ভিডিঅ’ ষ্ট্ৰীমিং আৰু ডিজনী+ৰ দৰে প্লেটফৰ্মত প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থাও আছে ।
মাৰ্চিডিজে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আৰু অডিঅ’ ভলিউমৰ দৰে মূল কামৰ বাবে ভৌতিক ৰকাৰ আৰু ৰোলাৰ কণ্ট্ৰ’ল পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
স্থান, আৰাম আৰু প্ৰযুক্তি
ইলেক্ট্ৰিক GLC ৰ হুইলবেছ দহন মডেলতকৈ 84 মিলিমিটাৰ দীঘল, যাৰ ফলত যাত্ৰীৰ স্থান উন্নত হৈছে: পিছফালে 47 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত অধিক ভৰিৰ ঠাই আৰু 17 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত অধিক মূৰৰ ঠাই ।
উন্নত সহায় আৰু চাৰ্জিং উদ্ভাৱন
নতুন MB.DRIVE ড্ৰাইভাৰ সহায়ক ব্যৱস্থাত MB.OS ৰ সৈতে সংযুক্ত 10 টা কেমেৰা, পাঁচটা ৰাডাৰ ইউনিট আৰু 12 টা আল্ট্ৰাছ’নিক চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
চাৰ্জিঙৰ সুবিধা MB.CHARGE Public ৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যিয়ে গ্ৰাহকক আগতীয়াকৈ চাৰ্জিং পইণ্ট সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
মুকলিৰ সময় আৰু ভেৰিয়েন্ট
সম্পূৰ্ণ নতুন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ GLC ইভি প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2026 চনত বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব, GLC 400 4 মেটিক (489HP, 713 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ)ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ পিছত আৰু চাৰিটা ভিন্নতা আহিব, যিয়ে গ্ৰাহকৰ বাবে বৈদ্যুতিক বিকল্পৰ এক বহল পৰ্টফলিঅ’ আগবঢ়াব ।
2025 চনৰ মাৰ্চিডিজ জিএলচি ইভি: মূল্য আৰু প্ৰতিযোগী
ইকিউ প্ৰযুক্তিৰ নতুন মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ জিএলচি 2026 চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আমেৰিকাত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব । যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও ইয়াৰ মূল্য ঘোষণা কৰা নাই, তথাপিও ইয়াৰ মূল্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেছ চালিত জিএলচিতকৈ সামান্য প্ৰিমিয়াম হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰতৰ বিলাসী ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি বজাৰত ইলেক্ট্ৰিক জিএলচিয়ে কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব । প্ৰাথমিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী 1.21 কোটিটকীয়া BMW iX, 1.15 কোটি অডি Q8 ই-ট্ৰন আৰু 99.51 লাখ টকা মূল্যৰ মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ ইকিউচি ।
