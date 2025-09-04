ETV Bharat / technology

OpenAI ৰ শীৰ্ষ প্ৰযুক্তি অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্ত ভাৰতীয় মূলৰ বিজয়ে ৰাজিক

নতুন মুৰব্বী ফিজি চিমোৰ অধীনত অ’পেনএআইয়ে নিজৰ এপ্লিকেচন শাখাটোৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ প্ৰতিষ্ঠাপক বিজয়ে ৰাজিক এপ্লিকেচনৰ CTO হিচাপে নিযুক্তি দিছে ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 1:06 PM IST

হায়দৰাবাদ: OpenAI এ ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ দলটোক পুনৰ সলনি কৰিছে আৰু এটা বৃহৎ অধিগ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ই নিজৰ প্ৰডাক্ট উচ্চাকাংক্ষা সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিছে । কোম্পানীটোৱে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট এনালাইটিক্স ফাৰ্ম ষ্টেটচিগক 11 বিলিয়ন ডলাৰত ক্ৰয় কৰাৰ লগতে নিজৰ এপ্লিকেচন বিভাগক শক্তিশালী কৰিবলৈ নতুন কাৰ্যবাহী ভূমিকা সৃষ্টি কৰিছে ।

এই শ্বেক-আপৰ মূলতে আছে ষ্টেটচিগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিজয়ে ৰাজি, যিয়ে চুক্তি বন্ধ হোৱাৰ পিছত OpenAI ত যোগদান কৰিব । ৰাজিয়ে এপ্লিকেচনৰ CTO ৰ সদ্য সৃষ্টি হোৱা ভূমিকাত ভৰি দিছে, চিমোক পোনপটীয়াকৈ ৰিপ’ৰ্ট দিছে । কোম্পানীটোৱে জনায় যে ৰাজিয়ে ChatGPT আৰু Codex ৰ বাবে প্ৰডাক্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং চোৱাচিতা কৰিব, লগতে OpenAI ৰ প্ৰডাক্ট পৰ্টফলিঅ’ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অখণ্ডতাৰ দায়িত্বও ল’ব ৷

ব্লগ পোষ্টত কোম্পানীটোৱে কয়, “এবাৰ অধিগ্ৰহণ চূড়ান্ত হ’লে ষ্টেটচিগৰ কৰ্মচাৰীসকল OpenAI ৰ কৰ্মচাৰী হ’ব ই স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰি যাব আৰু ইয়াৰ ছিয়াটল কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ইয়াৰ গ্ৰাহক ভিত্তিক সেৱা আগবঢ়াব ।"

ষ্টেটচিগে, ইয়াৰ এ/বি পৰীক্ষণ সঁজুলিৰ বাবে বেছিকৈ পৰিচিত, OpenAIক পণ্য পৰীক্ষা আৰু অনুকূলনত এক শক্তিশালী স্থান প্ৰদান কৰিব, যিবোৰ দক্ষতা মূল্যৱান বুলি প্ৰমাণিত হ'ব লাগে ।

নেতৃত্বৰ সাল-সলনি ইয়াতেই বন্ধ নহয় ৷ পূৰ্বে OpenAI ৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব দিয়া শ্ৰীনিবাস নাৰায়ণনক আন এটা নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা চি-ছুইট পদ, বি টু বি এপ্লিকেচনৰ চিটিঅ’লৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে । নাৰায়ণনে ChatGPT, ডেভেল’পাৰৰ বাবে API আৰু আনুষংগিক সঁজুলি বিকশিত কৰাৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । তেওঁৰ নতুন ভূমিকাত তেওঁ ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী ক্লায়েণ্টলৈকে সকলো ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ তদাৰক কৰিব, চি অ’ অ’ ব্ৰেড লাইটকেপক পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিবেদন দিব ।

ইফালে, OpenAIৰ মুখ্য প্ৰডাক্ট অফিচাৰ কেভিন ৱেইলে ব্যৱসায়ৰ গৱেষণাৰ দিশলৈ উভতি গৈছে । ৱেইলে এতিয়া এআই ফৰ চাইন্সৰ উপ-সভাপতি হিচাপে কাম কৰিব, মুখ্য গৱেষণা বিষয়া মাৰ্ক চেনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে গৱেষণা-কেন্দ্ৰিক নতুন দল এটা গঢ়ি তুলিব । তেওঁৰ শ্বিফ্টৰ লগে লগে চেটজিপিটিৰ মুৰব্বী নিক টাৰ্লিকে ধৰি ৱেইলৰ পূৰ্বৰ প্ৰডাক্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে এতিয়া চিমোক প্ৰতিবেদন দিব ।

1.1 বিলিয়ন ডলাৰৰ ষ্টেটচিগ অধিগ্ৰহণ, যদিহে নিয়ন্ত্ৰকসকলে ক্লিয়াৰ কৰে, তেন্তে ই OpenAIৰ আজিলৈকে হোৱা অন্যতম বৃহৎ কৰ্পৰেট চুক্তি । ইয়াৰ উপৰিও ই কোম্পানীটোৱে নিজৰ কাৰ্যকলাপত বিশ্লেষণাত্মক পেশী স্তৰিত কৰাৰ কৌশলৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে আৰু লগতে স্কেলিং টেক প্লেটফৰ্মৰ প্ৰমাণিত ট্ৰেক ৰেকৰ্ড থকা নেতাক আনিছে ।

ছিমোৱে এপ্লিকেচন বিভাগৰ পৰিচালনা, ৰাজীয়ে নিজৰ অভিযান্ত্ৰিক মেৰুদণ্ড গঢ়ি তোলা আৰু নাৰায়ণনে উদ্যোগ বজাৰক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ লগে লগে অ’পেনএআইয়ে স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বৃদ্ধিৰ বাবে সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া কেৱল অত্যাধুনিক এআই মডেলত সন্তুষ্ট নহয়, ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্মিত এপ্লিকেচনসমূহত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে ।

