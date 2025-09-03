ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় বজাৰত মাৰুতিয়ে মুকলি কৰিলে নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris

ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে মাৰুতিয়ে নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি - মাৰুতি চুজুকি ভিক্টোৰিছ মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025

হায়দৰাবাদ: দেশৰ বৃহৎ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিয়ে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে মুকলি কৰিছে নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি - মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছ । কোম্পানীটোৰ এৰিনা ডিলাৰশ্বিপ নেটৱৰ্কৰ পৰা বিক্ৰী কৰা হ’ব মাৰুতি ভিক্টোৰিছ । কোম্পানীয়ে এই এছ ইউ ভিখন ছটা মূল ট্ৰিম লেভেলত মুকলি কৰিছে, য’ত আছে LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ আৰু ZXI+(O) ।

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছৰ ডিজাইন

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

মাৰুতি ভিক্টোৰিছৰ ডিজাইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীটোৱে ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো আগন্তুক মাৰুতি চুজুকি ই-ভিটাৰা ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত । মাৰুতি ভিক্টোৰিছৰ ফ্ৰন্ট প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত ক্ৰ’ম ষ্ট্ৰিপ, ডাঠ প্লাষ্টিক ক্লেডিং আৰু ৰূপালী স্কিড প্লেটৰ সৈতে পাতল গ্ৰীল কভাৰৰ সৈতে সংযুক্ত বৃহৎ এল ই ডি হেডলাইট আছে ।

ইয়াৰ চাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই এছ ইউ ভিখনত আছে 18 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, ক’লা ৰঙৰ পিলাৰ, ৰূপালী ছাদৰ ৰেল আৰু অধিক বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বডি ক্লেডিং । যদি আমি পিছফালৰ প্ৰফাইলটো চাওঁ তেন্তে পিছফালে ছেগমেণ্টেড এল ই ডি লাইট বাৰ আৰু ‘ভিক্টোৰিছ’ আখৰটো বিশিষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শিত হৈছে ।

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছৰ ভিতৰৰ অংশ

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন মাৰুতি ভিক্টোৰিছক কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ পৰা যথেষ্ট পৃথক কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ ডিজাইন অধিক প্ৰযুক্তিকেন্দ্ৰিক ডেচব’ৰ্ড ডিজাইনৰ সৈতে । ইয়াৰ ডেচব’ৰ্ডৰ ওপৰত 10.25 ইঞ্চিৰ ডাঙৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ, সোঁফালে ডিজিটেল ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে আৰু থ্ৰী স্প’ক ষ্টিয়াৰিং হুইল আছে । মন কৰিবলগীয়া যে মাৰুতি ভিক্টৰছক 5 খন আসনৰ গাড়ী হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে ।

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছৰ বৈশিষ্ট্য

যদি আমি বৈশিষ্ট্যৰ তালিকাখন চাওঁ, তেন্তে মাৰুতি ভিক্টোৰিছত আছে বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো, ডলবি এটমষ্টৰ সৈতে 8 স্পীকাৰৰ ছাউণ্ড চিষ্টেম, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, এম্বিয়েণ্ট লাইটিং, কানেক্টেড কাৰ টেক, লেদাৰেট আপহ’লষ্টৰী, অটোমেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, পেনোৰামিক ছানৰুফ, বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ, 8-ৱে ইলেক্ট্ৰিকলি এডজাষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ চিট, হেড-আপ ডিছপ্লে, কেবিন এয়াৰ ফিল্টাৰ, পাৱাৰড টেইলগেট আৰু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ।

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছত ADAS 2.0 ৰ বৈশিষ্ট্য

মাৰুতি ভিক্টোৰিছৰ ছেফটি পেকেজত ছটা এয়াৰবেগ, ইবিডিৰ সৈতে এবিএছ, ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, ব্ৰেক এছিষ্ট, হিল হ’ল্ড কণ্ট্ৰ’ল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আইছ’ফিক্স চাইল্ড ছিট এংকৰেজ আছে । ইয়াৰ উচ্চ ভেৰিয়েন্টসমূহে মাৰুতি মডেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু লেভেল 2 এডিএএছও লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত এনচিএপিৰ ক্ৰেচ ছেফটি ৰেটিংত মাৰুতি ভিক্টোৰিছে পঞ্চতাৰকা লাভ কৰিছে ।

মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছৰ পাৱাৰট্ৰেইন আৰু গিয়াৰবক্স

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

ইয়াত উপলব্ধ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ বিকল্প মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ দৰেই । গাড়ীখনৰ তিনিটা মূল পাৱাৰট্ৰেইন আছে, প্ৰথমটো হৈছে 1.5 লিটাৰৰ, ৪ চিলিণ্ডাৰৰ মৃদু হাইব্ৰিড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন যিয়ে 102 বিএইচপি শক্তি প্ৰদান কৰে, দ্বিতীয়টো হৈছে 1.5 লিটাৰ, 3 চিলিণ্ডাৰ শক্তিশালী হাইব্ৰিড ইঞ্জিন যিয়ে 114 বিএইচপি শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু তৃতীয়টো 1.5 লিটাৰ পেট্ৰ’ল-চিএনজি ইঞ্জিন যিয়ে 88 বিএইচপি শক্তি প্ৰদান কৰে ।

মন কৰিবলগীয়া যে মাৰুতি ছুজুকিয়ে নিজৰ চিএনজি টেংকটো আণ্ডাৰবডিলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে, যাৰ ফলত বুটৰ স্থান মুকলি হৈছে । গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ বাবে 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু 6 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক, ষ্ট্ৰং হাইব্ৰিডৰ বাবে ই-চিভিটি আৰু চিএনজি ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স আছে । মাৰুতি ভিক্টোৰিছত পেট্ৰ’ল-অটো কনফিগাৰেচনৰ সৈতে অল-হুইল ড্ৰাইভৰ বিকল্পও আছে ।

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

ভাৰতত মাৰুতি চুজুকি ভিক্টোৰিছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী

উল্লেখ্য যে, কোম্পানীটোৱে 2023 চনত মিডছাইজ এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টত মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা মুকলি কৰিছিল, তাৰ পিছত এতিয়া কোম্পানীটোৱে একেটা ছেগমেণ্টতে নতুন মাৰুতি ভিক্টোৰিছ মুকলি কৰিছে, যিটো অতি জনপ্ৰিয় ছেগমেণ্ট । ভাৰতীয় বজাৰত মাৰুতি ভিক্টোৰিছে এই ছেগমেণ্টত উপস্থিত থকা হুণ্ডাই ক্ৰেটা, কিয়া চেল্টছ, টয়োটা আৰ্বান ক্ৰুজাৰ, এম জি এষ্টাৰ, হোণ্ডা এলিভেট আৰু নিজৰ মাৰুতি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।

মাৰুতিৰ নতুন মিডছাইজ এছ ইউ ভি Maruti Suzuki Victoris (Maruti Suzuki)

