মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা থাৰ; দাম আৰম্ভ 9.99 লাখ টকাৰ পৰা

নতুন মাহিন্দ্ৰা থাৰ 2025 এতিয়া অধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য, নতুন ৰঙৰ বিকল্প আৰু উন্নত আৰামৰ সৈতে আহিছে । বিতংকৈ জানো আহক ---

mahindra-launches-new-thar-2025-prices-start-at-rs-9-dot-99-lakh
মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা থাৰ (Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 11:31 AM IST

হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান সময়ত মাহিন্দ্ৰা ‘থাৰ’ ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এখন বাহন । নামটোৱেই অফ-ৰোডিং আৰু দুঃসাহসিক অভিযানৰ সদৃশ এখন ছবি মনলৈ লৈ আনে । ভাৰতত ‘থাৰ’ৰ জনপ্ৰিয়তা ইমানেই অধিক যে 2020 চনত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ মডেলটো মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা 2 লাখৰো অধিক ইউনিট বিক্ৰী হৈছে । এতিয়া 2025 চনত মাহিন্দ্ৰাই 3 খন দুৱাৰযুক্ত থাৰক নতুন আপডেট প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ বডীৰ আকৃতি একেটা ক্লাছিক হৈ থকাৰ বিপৰীতে ইয়াত কেইবাটাও বৈশিষ্ট্যও সংযোজন কৰা হৈছে যিয়ে ইয়াক অধিক আধুনিক আৰু সুবিধাজনক কৰি তুলিছে ।

মহিন্দ্ৰা থাৰ 2025 ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ---

ডিজাইন আৰু বাহ্যিক আপডেট

মাহিন্দ্ৰা থাৰ 3-ড’ৰৰ এই নতুন সংস্কৰণত বাহিৰৰ ফালে বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াত কিছুমান মূল উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

  • ৰেডিয়েটৰৰ গ্ৰীলত এতিয়া বডি ৰঙৰ ফিনিচিং কৰা হৈছে ।
  • বাম্পাৰত ৰূপালী ইনছাৰ্ট দিয়া হৈছে, যিয়ে ডুৱেল টোন লুক দিয়ে ।
  • পাৰ্কিং কেমেৰা আৰু পিছফালৰ ৱাশ্বাৰ + ৱাইপাৰ এতিয়া পিছফালে সংযোজন কৰা হৈছে ।
  • এতিয়া চালকৰ আসনৰ পৰা চুইচৰ জৰিয়তে ইন্ধনৰ ঢাকনিখন খুলিব পাৰিব ।
  • নতুন টেংগো ৰেড আৰু বেটলশ্বিপ গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পও যোগ কৰা হৈছে ।

New Mahindra Thar 2025 (3-Door) - 2 টা নতুন ৰঙৰ সৈতে 6 টা ৰঙৰ বিকল্প

  • টেংগো ৰঙা – নতুন ৰং
  • বেটলশ্বিপ গ্ৰে’ – নতুন ৰং
  • নাপোলি ব্লেক
  • এভাৰেষ্ট হোৱাইট
  • একুৱামেৰিন
  • ৰেজ গ্ৰীণ
বৈশিষ্ট্য বিশদ বিৱৰণ
ইঞ্জিন ডিজাইন1.5L CRDe Diesel, 2.2L mHawk Diesel, 2.0L mStallion পেট্ৰ’ল
ট্ৰাঞ্চমিছন 6-speed MT আৰু 6-speed AT
ড্ৰাইভট্ৰেইন দুয়োটা RWD and 4x4
চকা16-ইঞ্চি ষ্টীল, 18-ইঞ্চি চকা
মনোৰঞ্জন26.03cm HD টাচ্চস্ক্ৰীণ, এড্ৰ’ইড অটো, এপল কাৰপ্লে’
সুৰক্ষাDual airbags, ABS, ESP, hill hold, hill descent control, ISOFIX
গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 226mm
পানী ৱেজিং ক্ষমতা 650mm

ইঞ্জিন আৰু পৰিৱেশন

নতুন মাহিন্দ্ৰা থাৰত তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্প আছে:

  • mStallion 150 TGDi পেট্ৰল ইঞ্জিন – 2.0L, 150hp, 300-320Nm টৰ্ক
  • mHawk 130 CRDe ডিজেল ইঞ্জিন – 2.2L, 130hp, 300Nm টৰ্ক
  • D117 CRDe ডিজেল ইঞ্জিন – 1.5L, 117hp, 300Nm টৰ্ক
  • ইয়াত 6 স্পীড মেনুৱেল, 6 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্স, আৰ ডব্লিউ ডি আৰু 4x4 ড্ৰাইভট্ৰেইন বিকল্প আছে ।

আভ্যন্তৰীণ আৰু প্ৰযুক্তি

  • কেবিনটো যথেষ্ট প্ৰিমিয়াম আৰু টেক-ফ্ৰেণ্ডলী কৰা হৈছে
  • 26.03cm HD টাচস্ক্ৰীণ ইনফ'টেইনমেণ্ট (এণ্ড্ৰইড অটো + এপল কাৰপ্লে)
  • দুঃসাহসিক পৰিসংখ্যা Gen II (আলটিমিটাৰ, কম্পাছ, ৰোল আৰু পিচ মিটাৰ)
  • দুঃসাহসিক পৰিসংখ্যা, পিছফালৰ এচি ভেণ্ট, পিছফালৰ কেমেৰা আৰু টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা
  • ড্ৰেইন প্লাগৰ সৈতে ধুব পৰা মজিয়া (অফ-ৰোডিঙৰ পিছত চাফাই কৰাটো সহজ কৰি তোলে)

সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ

নতুন থাৰত ডুৱেল এয়াৰবেগ, এবিএছ, ৰোল-অভাৰ মিটিগেচনৰ সৈতে ইএছপি, হিল হোল্ড আৰু হিল ডেচেণ্ট কণ্ট্ৰ’ল, আইছ’ফিক্স মাউণ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰেক লকিং ডিফাৰেন্সিয়েল, আৰু ক্ৰেচ-ছেফ বডিশ্বেল আদি বৈশিষ্ট্য আছে । এই সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ মাজতো কিছুমান থাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অনুভৱ কৰে যে এই মূল্যৰ ছেগমেণ্টত কোম্পানীয়ে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু ভেণ্টিলেটেড চিটৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিছিল ।

নতুন থাৰৰ ভেৰিয়েণ্ট আৰু দাম

ভেৰিয়েণ্ট ইঞ্জিন ড্ৰাইভ ছিষ্টেম ট্ৰেন্সমিছন মূল্য (এক্স-শ্বৰুম)
AXT RWD MT1.5L Diesel (D117 CRDe) RWD (Rear Wheel Drive) 6-speed MT 9.99 লাখ
LXT RWD MT1.5L Diesel (D117 CRDe) RWD 6-speed MT 12.19 লাখ
LXT 4WD MT2.2L Diesel (mHawk) 4WD (Four-Wheel Drive) 6-speed MT 15.49 লাখ
LXT 4WD AT2.2L Diesel (mHawk) 4WD 6-speed AT 16.99 লাখ
LXT RWD AT2.0L Petrol (mStallion Turbo) RWD 6-speed AT 13.99 লাখ
LXT 4WD MT2.0L Petrol (mStallion Turbo) 4WD 6-speed MT 14.69 লাখ
LXT 4WD AT2.0L Petrol (mStallion Turbo) 4WD 6-speed AT 16.25 লাখ

