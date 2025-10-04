মাহিন্দ্ৰাই মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা থাৰ; দাম আৰম্ভ 9.99 লাখ টকাৰ পৰা
নতুন মাহিন্দ্ৰা থাৰ 2025 এতিয়া অধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য, নতুন ৰঙৰ বিকল্প আৰু উন্নত আৰামৰ সৈতে আহিছে । বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : October 4, 2025 at 11:31 AM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান সময়ত মাহিন্দ্ৰা ‘থাৰ’ ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এখন বাহন । নামটোৱেই অফ-ৰোডিং আৰু দুঃসাহসিক অভিযানৰ সদৃশ এখন ছবি মনলৈ লৈ আনে । ভাৰতত ‘থাৰ’ৰ জনপ্ৰিয়তা ইমানেই অধিক যে 2020 চনত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ মডেলটো মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা 2 লাখৰো অধিক ইউনিট বিক্ৰী হৈছে । এতিয়া 2025 চনত মাহিন্দ্ৰাই 3 খন দুৱাৰযুক্ত থাৰক নতুন আপডেট প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ বডীৰ আকৃতি একেটা ক্লাছিক হৈ থকাৰ বিপৰীতে ইয়াত কেইবাটাও বৈশিষ্ট্যও সংযোজন কৰা হৈছে যিয়ে ইয়াক অধিক আধুনিক আৰু সুবিধাজনক কৰি তুলিছে ।
মহিন্দ্ৰা থাৰ 2025 ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ---
ডিজাইন আৰু বাহ্যিক আপডেট
Presenting the Redefined Mahindra Thar with all-new features to upgrade your edge.— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) October 3, 2025
Price starts at Rs. 9.99L#AllNewThar #RedefinedThar #MahindraThar pic.twitter.com/ucJqiCo3yy
মাহিন্দ্ৰা থাৰ 3-ড’ৰৰ এই নতুন সংস্কৰণত বাহিৰৰ ফালে বিশেষ পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াত কিছুমান মূল উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
- ৰেডিয়েটৰৰ গ্ৰীলত এতিয়া বডি ৰঙৰ ফিনিচিং কৰা হৈছে ।
- বাম্পাৰত ৰূপালী ইনছাৰ্ট দিয়া হৈছে, যিয়ে ডুৱেল টোন লুক দিয়ে ।
- পাৰ্কিং কেমেৰা আৰু পিছফালৰ ৱাশ্বাৰ + ৱাইপাৰ এতিয়া পিছফালে সংযোজন কৰা হৈছে ।
- এতিয়া চালকৰ আসনৰ পৰা চুইচৰ জৰিয়তে ইন্ধনৰ ঢাকনিখন খুলিব পাৰিব ।
- নতুন টেংগো ৰেড আৰু বেটলশ্বিপ গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পও যোগ কৰা হৈছে ।
New Mahindra Thar 2025 (3-Door) - 2 টা নতুন ৰঙৰ সৈতে 6 টা ৰঙৰ বিকল্প
- টেংগো ৰঙা – নতুন ৰং
- বেটলশ্বিপ গ্ৰে’ – নতুন ৰং
- নাপোলি ব্লেক
- এভাৰেষ্ট হোৱাইট
- একুৱামেৰিন
- ৰেজ গ্ৰীণ
|বৈশিষ্ট্য
|বিশদ বিৱৰণ
|ইঞ্জিন ডিজাইন
|1.5L CRDe Diesel, 2.2L mHawk Diesel, 2.0L mStallion পেট্ৰ’ল
|ট্ৰাঞ্চমিছন
|6-speed MT আৰু 6-speed AT
|ড্ৰাইভট্ৰেইন
|দুয়োটা RWD and 4x4
|চকা
|16-ইঞ্চি ষ্টীল, 18-ইঞ্চি চকা
|মনোৰঞ্জন
|26.03cm HD টাচ্চস্ক্ৰীণ, এড্ৰ’ইড অটো, এপল কাৰপ্লে’
|সুৰক্ষা
|Dual airbags, ABS, ESP, hill hold, hill descent control, ISOFIX
|গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স
|226mm
|পানী ৱেজিং ক্ষমতা
|650mm
ইঞ্জিন আৰু পৰিৱেশন
নতুন মাহিন্দ্ৰা থাৰত তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্প আছে:
- mStallion 150 TGDi পেট্ৰল ইঞ্জিন – 2.0L, 150hp, 300-320Nm টৰ্ক
- mHawk 130 CRDe ডিজেল ইঞ্জিন – 2.2L, 130hp, 300Nm টৰ্ক
- D117 CRDe ডিজেল ইঞ্জিন – 1.5L, 117hp, 300Nm টৰ্ক
- ইয়াত 6 স্পীড মেনুৱেল, 6 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্স, আৰ ডব্লিউ ডি আৰু 4x4 ড্ৰাইভট্ৰেইন বিকল্প আছে ।
আভ্যন্তৰীণ আৰু প্ৰযুক্তি
- কেবিনটো যথেষ্ট প্ৰিমিয়াম আৰু টেক-ফ্ৰেণ্ডলী কৰা হৈছে
- 26.03cm HD টাচস্ক্ৰীণ ইনফ'টেইনমেণ্ট (এণ্ড্ৰইড অটো + এপল কাৰপ্লে)
- দুঃসাহসিক পৰিসংখ্যা Gen II (আলটিমিটাৰ, কম্পাছ, ৰোল আৰু পিচ মিটাৰ)
- দুঃসাহসিক পৰিসংখ্যা, পিছফালৰ এচি ভেণ্ট, পিছফালৰ কেমেৰা আৰু টায়াৰৰ চাপ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা
- ড্ৰেইন প্লাগৰ সৈতে ধুব পৰা মজিয়া (অফ-ৰোডিঙৰ পিছত চাফাই কৰাটো সহজ কৰি তোলে)
সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ
নতুন থাৰত ডুৱেল এয়াৰবেগ, এবিএছ, ৰোল-অভাৰ মিটিগেচনৰ সৈতে ইএছপি, হিল হোল্ড আৰু হিল ডেচেণ্ট কণ্ট্ৰ’ল, আইছ’ফিক্স মাউণ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰেক লকিং ডিফাৰেন্সিয়েল, আৰু ক্ৰেচ-ছেফ বডিশ্বেল আদি বৈশিষ্ট্য আছে । এই সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ মাজতো কিছুমান থাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অনুভৱ কৰে যে এই মূল্যৰ ছেগমেণ্টত কোম্পানীয়ে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু ভেণ্টিলেটেড চিটৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিছিল ।
নতুন থাৰৰ ভেৰিয়েণ্ট আৰু দাম
|ভেৰিয়েণ্ট
|ইঞ্জিন
|ড্ৰাইভ ছিষ্টেম
|ট্ৰেন্সমিছন
|মূল্য (এক্স-শ্বৰুম)
|AXT RWD MT
|1.5L Diesel (D117 CRDe)
|RWD (Rear Wheel Drive)
|6-speed MT
|9.99 লাখ
|LXT RWD MT
|1.5L Diesel (D117 CRDe)
|RWD
|6-speed MT
|12.19 লাখ
|LXT 4WD MT
|2.2L Diesel (mHawk)
|4WD (Four-Wheel Drive)
|6-speed MT
|15.49 লাখ
|LXT 4WD AT
|2.2L Diesel (mHawk)
|4WD
|6-speed AT
|16.99 লাখ
|LXT RWD AT
|2.0L Petrol (mStallion Turbo)
|RWD
|6-speed AT
|13.99 লাখ
|LXT 4WD MT
|2.0L Petrol (mStallion Turbo)
|4WD
|6-speed MT
|14.69 লাখ
|LXT 4WD AT
|2.0L Petrol (mStallion Turbo)
|4WD
|6-speed AT
|16.25 লাখ
লগতে পঢ়ক