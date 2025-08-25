হায়দৰাবাদ: এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী মহিন্দ্ৰা অটোমোটিভে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ মহিন্দ্ৰা BE6 বেটমেন সংস্কৰণৰ সকলো 999 ইউনিট বুকিং কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই বিশেষ সংস্কৰণৰ বুকিং শনিবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোম্পানীটোৱে কয় যে এই সীমিত সংস্কৰণৰ ই-এছইউভিৰ ইউনিটসমূহ বুকিং সম্পন্ন হৈছিল মাত্ৰ 135 ছেকেণ্ডত ৷ ইয়ে ইয়াৰ বিপুল চাহিদা দেখুৱাইছে ।
মুকলিৰ সময়ত এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে মহিন্দ্ৰা BE6 বেটমেন এডিচনৰ সীমিত সংখ্যক 300 ইউনিট উৎপাদন কৰা হ’ব বুলি কৈছিল যদিও 21 আগষ্টত কোম্পানীটোৱে এই সংখ্যা 999 ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এছ ইউ ভি বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে ৱাৰ্নাৰ ব্ৰাদাৰ্ছৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্ব উদযাপন কৰিবলৈ অহা বছৰ আৰু অধিক সীমিত সংস্কৰণৰ মডেল মুকলি কৰিব পৰা যাব ।
মহিন্দ্ৰা BE6 বেটমেন এডিচনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
এই বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেলৰ আবণ্টন 699 ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মহিন্দ্ৰা অটোমোটিভে 21 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5 বজাত BE6 বেটমেন এডিচনৰ প্ৰি-বুকিং মুকলি কৰে । 23 আগষ্টৰ পুৱা 11 বজাৰ পৰা 21 হাজাৰ টকাৰ অগ্ৰিম ধনেৰে গাড়ীখন বুকিং কৰিব পাৰিব ক্ৰেতাসকলে ।
বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেলৰ বাবে মহিন্দ্ৰা অটোমোটিভে প্ৰতিজন গ্ৰাহকক 001 ৰ পৰা 999 লৈকে নিজৰ পছন্দৰ বেজ নম্বৰ বাছি ল’বলৈ অনুমতি দিছে । প্ৰতিজন BE6 বেটমেন এডিচন ক্ৰেতাই যাতে নিজৰ পছন্দৰ নম্বৰটো পায়, তাৰ বাবে মহিন্দ্ৰাই বেজত থকা নম্বৰটো নন-এক্সক্লুছিভ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ একে বেজ নম্বৰৰ একাধিক BE6 বেটমেন এডিচন এছ ইউ ভি থাকিব পাৰে ।
মহিন্দ্ৰা BE6 বেটমেন এডিচনৰ ডেলিভাৰী 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব, যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেটমেন দিৱস বুলিও জনা যায় । কোম্পানীটোৱে এই বিশেষ সংস্কৰণটো 27.79 লাখ টকাৰ মূল্যত মুকলি কৰিছে । মহিন্দ্ৰা BE6 বেটমেন এডিচন শীৰ্ষ স্পেক পেক থ্ৰী ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ কেবিনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বেটমেন অনুপ্ৰাণিত ডিজাইন আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য পেক থ্ৰীতকৈ 89 হাজাৰ টকা বেছি ।
