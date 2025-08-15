হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপ বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব । 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে ছটা অৰ্ধপৰিবাহী ইউনিটৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু চাৰিটা নতুন ইউনিটক সেউজ সংকেত দিয়া হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত নিৰ্মিত, ভাৰতৰ ৰাইজে নিৰ্মিত, ভাৰতত নিৰ্মিত চিপছ বজাৰলৈ আহিব । যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ মূল উপাদান অৰ্ধপৰিবাহীৰ মোবাইল ফোন আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰুৱা সঁজুলি আৰু বৈদ্যুতিক বাহনলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োগ আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশত অৰ্ধপৰিবাহীৰ চিন্তা প্ৰক্ৰিয়া 50-60 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল যদিও কেবাখনো দেশে আয়ত্ত কৰি বিশ্বত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি থকাৰ সময়তে ই ফাইলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ।
কোনো চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ তেওঁ লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশখনে এতিয়া অতীতৰ বোজাৰ পৰা মুক্ত হৈ অৰ্ধপৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰত মিছন মোডত আগবাঢ়িছে । ভাৰতত অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰথম জ্ঞাত প্ৰচেষ্টা আমেৰিকাৰ পদাৰ্থবিজ্ঞানী আৰু উদ্যোগী ৰবাৰ্ট নয়েছে গৰ্ডন মূৰৰ সৈতে ইণ্টেলৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আগতে 1960 চনৰ শেষৰ ফালে কৰিছিল । দেওবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ অৰ্ধপৰিবাহী বজাৰখন 2030 চনৰ ভিতৰত 100-110 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাবলৈ দুগুণতকৈও অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | PM Narendra Modi says, " when we speak of different aspects of technology, i draw your attention to semiconductors, as an example. i am not at the red fort to criticise any government; i do not want to do it. but the youth of the country should know about it. file work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB— ANI (@ANI) August 15, 2025
উদ্যোগৰ অনুমানৰ উদ্ধৃতি দি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় অৰ্ধপৰিবাহী বজাৰখন 2024-2025 চনত প্ৰায় 45-50 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আছিল, 2023 চনত 38 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আছিল ।
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই সপ্তাহত আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানী ইণ্টেল আৰু লকহিড মাৰ্টিনৰ সমৰ্থিত এটা ইউনিটকে ধৰি চাৰিটা অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগত অনুমোদন জনাইছে, য’ত ওড়িশা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ তিনিখন ৰাজ্যত মুঠ 4594 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ’ব ।
কেবিনেটে থ্ৰীডি গ্লাছ ছলিউচনছ ইনকৰ্পৰেশ্যনে স্থাপন কৰিবলৈ থ্ৰীডি গ্লাছ ছেমিকণ্ডাক্টৰ পেকেজিং ইউনিটত অনুমোদন জনায় -- যিটো ইণ্টেল, লকহিড মাৰ্টিন আৰু এপ্লাইড মেটেৰিয়েলছৰ দৰে আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি প্ৰধান কোম্পানীসমূহৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, যাৰ বাবে 5 কোটি ইউনিটৰ বাৰ্ষিক উৎপাদন ক্ষমতাৰ সৈতে 1943 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰা হ’ব । এইটো প্ৰথম অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্প য’ত ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ চিপ নিৰ্মাতা ইণ্টেল কৰ্প’ৰেশ্যনৰ লগতে অন্যান্য প্ৰযুক্তি অংশীদাৰসকলো জড়িত হৈ আছে ।
কেবিনেটে চিলিকন কাৰ্বাইড অৰ্ধপৰিবাহী নিৰ্মাণৰ বাবে চিচিচেমৰ দ্বাৰা দেশৰ প্ৰথমটো বাণিজ্যিক যৌগ নিৰ্মাণ ইউনিটত অনুমোদন জনায় । 2066 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ভুৱনেশ্বৰত প্ৰতি বছৰে 9.6 কোটি চিপ উৎপাদনৰ ক্ষমতাৰে স্থাপন কৰা হ’ব এই উদ্যোগটো । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এডভান্সড চিষ্টেম ইন পেকেজ টেকন’লজিছে 468 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে স্থাপন কৰিবলগীয়া চিপ পেকেজিং প্লাণ্টো কেবিনেটৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা বছৰি 9.6 কোটি চিপ উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব ।
ইলেক্ট্ৰনিকছ কম্পোনেণ্ট নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান চিডিআইএলৰ এটা অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পও কেবিনেটে অনুমতি দিয়ে । 117 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে পঞ্জাৱত স্থাপন কৰা হ’ব এই সুবিধা, যাৰ বাৰ্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 15.8 কোটি ইউনিট ।
নতুন অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পসমূহে ভাৰতত মুঠ চিপ প্লাণ্টৰ সংখ্যা 10 টালৈ বৃদ্ধি কৰে আৰু ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰায় 1.6 লাখ কোটি টকা ।
লগতে পঢ়ক