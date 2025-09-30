Whatsapp আৰু Telegram ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ মুকলি হ’ল Arattai এপ
ভাৰতত মুকলি হৈছে এনে এটা চেটিং এপ যাক ব্যৱহাৰ কৰি সকলোৱে লাভ কৰিব দেশীয় অনুভৱ আৰু লগতে ৰক্ষা হ’ব সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা । জানো আহক বিতংকৈ--
Published : September 30, 2025 at 11:21 AM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হোৱা এটা শ্লোগান হ’ল - ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ । বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হৈছে ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ ৰ প্ৰভাৱ ৷ গতিকে চেটিং এপবোৰ কিয় পিছ পৰি থাকিব ? যদি আপুনি দৈনিক চেট, কল আৰু ছবি-ভিডিঅ’ প্ৰেৰণ বা গ্ৰহণৰ বাবে হোৱাটছএপ বা টেলিগ্ৰামৰ দৰে এপ ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে এতিয়া আপোনাৰ হাতত আছে ‘Arattai’ নামৰ দেশতে উৎপাদিত এটি এপৰ বিকল্প । এই চেটিং এপটোৰ নামটো অলপ আচৰিত যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো যথেষ্ট সহজ । এই এপটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
তামিল ভাষাত "Arattai "ৰ অৰ্থ হৈছে "আকস্মিক কথা-বতৰা ।" গতিকে এপটোৰ নামটোৱে ইয়াৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত উদ্দেশ্য প্ৰতিফলিত কৰে । এই এপটো দৈনন্দিন চেটৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
Arattai instant messaging app developed by @Zoho is free, easy-to-use, secure, safe and ‘Made in India’.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 24, 2025
Guided by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s call to adopt Swadeshi, I appeal to everyone to switch to India-made apps for staying connected with friends and family.… pic.twitter.com/Tptgbzgivg
এই এপটোৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে । তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত লিখিছে যে নাগৰিকসকলে এটা থলুৱা এপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতত নিৰ্মিত । ই পোনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ "স্থানীয়ৰ বাবে কণ্ঠস্বৰ" আৰু ‘আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত’ৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে জড়িত ।
Arattai এপৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাইত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা ভাৰতীয় সুপৰিচিত টেক কোম্পানী জোহো কৰ্পৰেশ্যনে প্ৰস্তুত কৰিছে এই Arattai এপটো । কোম্পানীটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰীধৰ ভেম্বুৱে ইয়াৰ পূৰ্বে টেক উদ্ভাৱনৰ বাবে বহুলভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । এই এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কেইবাটাও আধুনিক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে, য’ত আছে :
We have faced a 100x increase in Arattai traffic in 3 days (new sign-ups went vertical from 3K/day to 350K/day). We are adding infrastructure on an emergency basis for another potential 100x peak surge. That is how exponentials work.— Sridhar Vembu (@svembu) September 28, 2025
As we add a lot more infrastructure, we are…
- টেক্সট আৰু ভয়েচ মেছেজ
- ছবি আৰু নথিপত্ৰ অংশীদাৰী
- অডিঅ'-ভিডিঅ' কল
- গ্ৰুপ চেট (1000 মানুহলৈকে!)
- চেনেলসমূহ আৰু বহু-ডিভাইচ সমৰ্থন
এই এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সঁচাকৈয়ে ভাৰতীয় চেটৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে, দেশীয় শৈলী প্ৰদান কৰে । তদুপৰি এই মেড ইন ইণ্ডিয়া চেটিং এপে ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তাও নিশ্চিত কৰে । ই কলৰ বাবে এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপচন প্ৰদান কৰে । কিন্তু হোৱাটছএপত উপলব্ধ এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপচন ফিচাৰ সম্প্ৰতি বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবে উপলব্ধ নহয় । কিন্তু Zoho এ দাবী কৰে যে ই তৃতীয় পক্ষৰ সৈতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ভাগ-বতৰা নকৰে আৰু গোপনীয়তা বজাই ৰাখে ।
জোহোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰীধৰ ভেম্বুৱে কয় যে এপটো মুকলি কৰাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে এপটোৰ ট্ৰেফিক 100 গুণ বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়া কোম্পানীটোৱে গধুৰ ব্যৱহাৰ মসৃণভাৱে চম্ভালিব পৰাকৈ নিজৰ সামৰ্থ আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ কাম কৰি আছে । বৰ্তমান Arattai এপটো এণ্ড্ৰ’ইড আৰু আই অ’ এছ দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ । মাত্ৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু আপুনি কথোপকথন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ।
