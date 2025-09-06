ETV Bharat / technology

চন্দ্ৰগ্ৰহণ 2025: কাইলৈ দৃশ্যমান হ’ব বছৰটোৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ; জানক কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ?

2022 চনৰ পিচত ভাৰতত দৃশ্যমান হ’ব আটাইতকৈ দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ ৷ 7 আৰু 8 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজ নিশা দৃশ্যমান হ’ব এই দৃশ্য ৷

Longest total lunar eclipse since 2022 to be visible across India on Sep 7-8
চন্দ্ৰগ্ৰহণ 2025: কাইলৈ দৃশ্যমান হ’ব বছৰটোৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ; জানক কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ: অহা 7-8 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ভাৰতবৰ্ষবাসী সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’ব, যাক বহুলভাৱে ব্লাড মুন বুলি জনা যায় । এই বিৰল পৰিঘটনাৰ সময়ত চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ ছাঁৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ক্ৰমান্বয়ে গভীৰ ৰঙা-কমলা ৰঙৰ জিলিকনি গ্ৰহণ কৰিব যিয়ে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আৰু অনুৰাগীসকলক যুগ যুগ ধৰি আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । সূৰ্যগ্ৰহণত 82 মিনিটৰ সম্পূৰ্ণতা থাকিব, যিয়ে খালী চকুৰে নিৰাপদে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰাকৈ বৰ্ধিত আৰু দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৰে নহয়, চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বাবে কোনো সুৰক্ষা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নহয়, যাৰ বাবে ইয়াক সকলোৰে বাবে সুলভ কৰি তোলা হয় । তলত চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্য কেনেকৈ নিৰাপদে চাব পাৰি তথা প্ৰয়োজনীয় তথ্য আগবঢ়োৱা হ'ল ।

চন্দ্ৰ গ্ৰহণ 2025: 2025 চনৰ ব্লাড মুন সমগ্ৰ ভাৰতত তলত দিয়া ধৰণে দৃশ্যমান হ’ব:

  • গ্ৰহণ আৰম্ভ: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 9:58 বজাত
  • সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ আৰম্ভ: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 11.00 বজাত
  • সৰ্বোচ্চ গ্ৰহণ: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 11:42 বজাত
  • সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণৰ অন্ত: 8 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা 12:22 বজাত
  • গ্ৰহণৰ অন্ত: 8 ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশা 1:26 বজাত

সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰায় 3 ঘণ্টা 28 মিনিটৰ হ’ব, মুঠতে 82 মিনিটৰ হ’ব । দৃশ্যমান চন্দ্ৰ থকা অঞ্চলসমূহৰ পৰ্যবেক্ষকসকলে একেলগে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব ।

কিয় আন চন্দ্ৰ গ্ৰহণতকৈ এইটো পৃথক ?

বেছিভাগ চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেৱল নিৰ্বাচিত অঞ্চলতহে আংশিক হয় । কিন্তু এইবাৰ মুঠ বা আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণ 70 কোটিতকৈ অধিক লোকৰ বাবে দৃশ্যমান হ’ব । এইবাৰ এই মুঠ চন্দ্ৰগ্ৰহণ অস্বাভাৱিক, চন্দ্ৰত তেজৰ ৰং দেখা যায় । সময়সীমা হ’ব 82 মিনিট । বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এই ধৰণৰ আকাশী পৰিঘটনা অতি বিৰল । এনেবোৰ কথা এটা প্ৰজন্মত মাত্ৰ এবাৰহে ঘটিছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে কয় ।

কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব ?

মন কৰিব যে কোনো দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ কোনো সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন নাই । চশমা বা কোনো ফিল্টাৰ নোহোৱাকৈয়ে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্য পোনে পোনে চাব পাৰিব । বিশদকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে বাইন’কুলাৰ বা টেলিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

সমগ্ৰ ভাৰততে দৃশ্যমান হ’ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ

  • উত্তৰ ভাৰত: দিল্লী, চণ্ডীগড়, জয়পুৰ, লক্ষ্ণৌ
  • পশ্চিম ভাৰত: মুম্বাই, আহমেদাবাদ, পুনে
  • দক্ষিণ ভাৰত: চেন্নাই, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, কোচি
  • পূব ভাৰত: কলকাতা, ভুবনেশ্বৰ, গুৱাহাটী
  • মধ্য ভাৰত: ভূপাল, নাগপুৰ, ৰায়পুৰ

