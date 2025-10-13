ETV Bharat / technology

স্মাৰ্টফোন নহয়; এতিয়াৰে পৰা বিল পৰিশোধ সম্ভৱ আপোনাৰ চশমাযোৰৰ জৰিয়তেও

চশমা নিৰ্মাতা কোম্পানী লেন্সকাৰ্টে UPI UPI-সংযুক্ত স্মাৰ্টগ্লাছৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰিব পৰা চশমা মুকলি কৰিছে ।

lenskarts-smartglasses-now-offer-upi-integration-making-payments-through-glasses
স্মাৰ্টফোন নহয়; এতিয়াৰে পৰা বিল পৰিশোধ সম্ভৱ হ’ব আপোনাৰ চশমাযোৰৰ জৰিয়তেও (X/@UPI_NPCI - Lenskart)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: প্ৰযুক্তিৰ ইমানেই দ্ৰুত বিকাশ ঘটিছে যে এতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে সৰু-বৰ গেজেটে । আনকি দোকানত বা কোনো ব্যক্তিক ধন দিবলৈও আমি এতিয়া নগদ ধনৰ সলনি আমাৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰো । বৰ্তমান এনে কিছু চিন্তা-চৰ্চা চলোৱা হৈছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি পেমেণ্ট কৰিবলৈ মোবাইল ফোনৰ বিপৰীতে কেৱল এষাৰ মাতেৰেই পেমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ।

হয়, ভাৰতীয় চশমা নিৰ্মাতা কোম্পানী - LensKart এ এনেধৰণৰ চশমা নিৰ্মাণৰ বাবে কাম কৰি আছে যিয়ে কেৱল ভইচ কমাণ্ডৰ সৈতে UPI ৰ জৰিয়তে পেমেণ্টৰ অনুমতি দিব । চশমা কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আগন্তুক স্মাৰ্টগ্লাছত বিল্ট-ইন ইউপিআই ইন্টিগ্ৰেচন থাকিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে QR ক’ড স্কেন কৰিব পাৰিব আৰু ভইচ অথেণ্টিকেচনৰ জৰিয়তে তৎক্ষণাত পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ।

লেন্সকাৰ্টৰ UPI-সংযুক্ত স্মাৰ্টগ্লাছ

গ্ল'বেল ফিনটেক ফেষ্টিভেল 2025 ত মুকলি কৰা হৈছিল । এই বৈশিষ্ট্য NPCI ৰ ইউপিআই চাৰ্কলৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে চশমাসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে সংযোগ কৰে ।

এবাৰ সংযোগ কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল এটা QR ক’ড চাব লাগিব আৰু বিল্ট-ইন কেমেৰাই ইয়াক স্কেন কৰে । তাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰি পেমেণ্ট নিশ্চিত কৰে । অনন্যভাৱে পেমেণ্টৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ফোনটো উলিয়াব বা পিন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ।

লেন্সকাৰ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপকে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, “স্মাৰ্ট চশমাৰ কেমেৰাত পেমেণ্ট একত্ৰিত কৰি আমি ইয়াক পেমেণ্টৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন ৰূপ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মনস্থ কৰিছো । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ৱেয়াৰেবল প্ৰযুক্তি খণ্ডত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি, যিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে যে প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ দৈনন্দিন পেমেণ্ট সহজ আৰু দ্ৰুত কৰি তুলিব পাৰে ।"

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

LENSKART SMARTGLASSESLENSKART SMARTGLASSES WITH UPIলেন্সকাৰ্টONLINE PAYMENTUPI INTEGRATION IN LENSKART

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.