স্মাৰ্টফোন নহয়; এতিয়াৰে পৰা বিল পৰিশোধ সম্ভৱ আপোনাৰ চশমাযোৰৰ জৰিয়তেও

স্মাৰ্টফোন নহয়; এতিয়াৰে পৰা বিল পৰিশোধ সম্ভৱ আপোনাৰ চশমাযোৰৰ জৰিয়তেও
চশমা নিৰ্মাতা কোম্পানী লেন্সকাৰ্টে UPI UPI-সংযুক্ত স্মাৰ্টগ্লাছৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰিব পৰা চশমা মুকলি কৰিছে ।
Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰযুক্তিৰ ইমানেই দ্ৰুত বিকাশ ঘটিছে যে এতিয়া আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে সৰু-বৰ গেজেটে । আনকি দোকানত বা কোনো ব্যক্তিক ধন দিবলৈও আমি এতিয়া নগদ ধনৰ সলনি আমাৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰো । বৰ্তমান এনে কিছু চিন্তা-চৰ্চা চলোৱা হৈছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি পেমেণ্ট কৰিবলৈ মোবাইল ফোনৰ বিপৰীতে কেৱল এষাৰ মাতেৰেই পেমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ।
হয়, ভাৰতীয় চশমা নিৰ্মাতা কোম্পানী - LensKart এ এনেধৰণৰ চশমা নিৰ্মাণৰ বাবে কাম কৰি আছে যিয়ে কেৱল ভইচ কমাণ্ডৰ সৈতে UPI ৰ জৰিয়তে পেমেণ্টৰ অনুমতি দিব । চশমা কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আগন্তুক স্মাৰ্টগ্লাছত বিল্ট-ইন ইউপিআই ইন্টিগ্ৰেচন থাকিব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে QR ক’ড স্কেন কৰিব পাৰিব আৰু ভইচ অথেণ্টিকেচনৰ জৰিয়তে তৎক্ষণাত পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ।
লেন্সকাৰ্টৰ UPI-সংযুক্ত স্মাৰ্টগ্লাছ
গ্ল'বেল ফিনটেক ফেষ্টিভেল 2025 ত মুকলি কৰা হৈছিল । এই বৈশিষ্ট্য NPCI ৰ ইউপিআই চাৰ্কলৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে চশমাসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে সংযোগ কৰে ।
এবাৰ সংযোগ কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল এটা QR ক’ড চাব লাগিব আৰু বিল্ট-ইন কেমেৰাই ইয়াক স্কেন কৰে । তাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰি পেমেণ্ট নিশ্চিত কৰে । অনন্যভাৱে পেমেণ্টৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ফোনটো উলিয়াব বা পিন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ।
লেন্সকাৰ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপকে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, “স্মাৰ্ট চশমাৰ কেমেৰাত পেমেণ্ট একত্ৰিত কৰি আমি ইয়াক পেমেণ্টৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন ৰূপ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ মনস্থ কৰিছো । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ৱেয়াৰেবল প্ৰযুক্তি খণ্ডত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি, যিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে যে প্ৰযুক্তিয়ে কেনেকৈ দৈনন্দিন পেমেণ্ট সহজ আৰু দ্ৰুত কৰি তুলিব পাৰে ।"
