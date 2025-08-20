ETV Bharat / technology

আজি ভাৰতত মুকলি হ'ব Lava Play Ultra 5G; বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব আমাজনত

Lava Play Ultra 5G 64 মেগাপিক্সেলৰ এআই মেট্ৰিক্স ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিটৰ সৈতে আহিব বুলি ইংগিত প্ৰদান কৰা হৈছে ।

Lava Play Ultra 5G India Launch Set for August 20; Teased to Go on Sale via Amazon
আজি ভাৰতত মুকলি হ’ব Lava Play Ultra 5G (X/Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 5:06 PM IST

হায়দৰাবাদ: লাভাৰ প্ৰথমটো গেমিং কেন্দ্ৰিক বাজেট স্মাৰ্টফোন হিচাপে ভাৰতত শীঘ্ৰে মুকলি হ’ব Lava Play Ultra 5G ৷ স্পেচিফিকেশনসমূহ বৰ্তমানেও কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও আগন্তুক হেণ্ডছেটটোৰ মুকলিৰ তাৰিখ ব্ৰেণ্ডটোৱে নিশ্চিত কৰিছে । মনিকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে ই 5G ক্ষমতা সমৰ্থিত ৷ আনহাতে টিজাৰ ইমেজেও পিছফালে 64 মেগাপিক্সেলৰ “এআই মেট্ৰিক্স” কেমেৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দিশে ইংগিত দিয়ে ।

Lava Play Ultra 5G ভাৰতত মুকলিৰ দিন

20 আগষ্ট বুধবাৰৰ দিনা ভাৰতত লাভা প্লে আল্ট্ৰা 5G মুকলি কৰা হ’ব বুলি কোম্পানীটোৱে X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)ত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে । মুকলি কৰাৰ পিছত ইয়াক আমাজনৰ জৰিয়তে ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে লাভা প্লে আল্ট্ৰা 5G ৰ মুকলিৰ বাবে এটা মাইক্ৰ’ছাইটও স্থাপন কৰিছে লাভাই ।

পেজটোত কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও ই আগন্তুক হেণ্ডছেটটোৰ গেমিং দক্ষতাৰ দিশত ইংগিত দিছে, য’ত কোৱা হৈছে “মোবাইল গেমিং প্ৰদৰ্শনৰ এক নতুন যুগ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ।"

উল্লেখযোগ্য যে, মাইক্ৰ’ব্লগিং প্লেটফৰ্মত পূৰ্বৰ এটা পোষ্টত হেণ্ডছেটটোৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছফালে লাভা 5G ব্ৰেণ্ডিং থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । পাৱাৰ আৰু ভলিউম বুটাম ফ্ৰেমৰ সোঁফালে থকা যেন লাগে, আনহাতে ফোনটোৰ বাওঁফালে চিম ট্ৰে থাকে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি Lava Play Ultra 5G ত 6.67 ইঞ্চিৰ AMOLED স্ক্ৰীণ আৰু 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াক মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7300 এছঅ’চিৰ দ্বাৰা চালিত বুলি কোৱা হৈছে, যিটো ইউএফএছ 3.1 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটে 7 লাখতকৈ অধিক AnTuTu বেঞ্চমাৰ্ক স্ক’ৰ দিব পাৰে আৰু ডেডিকেটেড গেমবুষ্ট মোডৰ জৰিয়তে উন্নত গেমিং পাৰফৰমেন্স সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।

অপটিক্সৰ বাবে Lava Play Ultra 5G ৰ পিছফালে 64 মেগাপিক্সেলৰ এআই মেট্ৰিক্স কেমেৰা থকাৰ কথা চৰ্চা চলিছে । কেমেৰা ব্যৱস্থাত ডুৱেল কেমেৰা ইউনিটৰ অংশ হিচাপে চ’নী IMX682 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ থাকিব পাৰে ।

ইংগিত প্ৰদান কৰা আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ডুৱেল ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আৰু শব্দ বাতিলৰ বাবে ডুৱেল মাইক্ৰ’ফোন । খবৰ অনুসৰি আগন্তুক হেণ্ডছেটটোত 5,000mAh বেটাৰী আছে আৰু ই 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত ।

