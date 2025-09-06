6749 টকাত লাভাই মুকলি কৰিলে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰাযুক্ত Bold N1 5G

Lava Bold N1 5G 4GB ৰেম + 64 GB ষ্ট’ৰেজ মডেল আৰু 4 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনত আছে ।
Published : September 6, 2025 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: লাভা ম’বাইলে ভাৰতত মুকলি কৰিছে Lava Bold N1 5G হেণ্ডছেট । ইয়াত 90Hz HD+ ডিছপ্লে, Unisoc T765 চিপছেট, 4GB ৰেম, 128GB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ, 13MP AI ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আৰু 18W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী আছে । হেণ্ডছেটটোত ব্লটৱেৰ ফ্ৰী ষ্টক এণ্ড্ৰইড 15 চলি আছে । ইয়াত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP54 ৰেটিং দিয়া হৈছে ।
Lava Bold N1 5G: মূল্য, উপলব্ধতা, অফাৰ
Lava Bold N1 5G ৰ মূল্য 4 GB ৰেম + 64 GB ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে 7499 টকা, আনহাতে 4 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 7999 টকা । এই স্মাৰ্টফোনটো চেম্পিয়ন গোল্ড আৰু ৰয়েল ব্লু শ্বেডত উপলব্ধ । আগ্ৰহী গ্ৰাহকে আমাজনৰ জৰিয়তে Bold N1 5G ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া আমাজন গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল 2025 ৰ সময়ত এই স্মাৰ্টফোনৰ আগতীয়া ডিল লাভ কৰিব পাৰিব ।
#BoldN15G— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 5, 2025
Spl. Launch Price 👇🏻
4GB+64GB – ₹6,749*
4GB+128GB – ₹7,249*
👉🏻 https://t.co/XjwmC39mMB
Sale Starts on Day 1 of Amazon Great Indian Festival Early Deals
True 5G – Works on ALL Indian 5G networks.
4K Video Recording at 30FPS & Much More.
*Incl. of offers
**Virtual RAM pic.twitter.com/YaMLUgrdGY
গ্ৰাহকে এছবিআই ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইএমআই লেনদেনত 750 টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাইৰ পথো বাছি ল’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত Lava Bold N1 5G ৰ কাৰ্যকৰী মূল্য 4GB ৰেম + 64 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 6749 টকা আৰু 4 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 7249 টকা ।
Lava Bold N1 5G: স্পেচিফিকেশন
Lava Bold N1 5G ত 90 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 20:9 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চিৰ এইচডি+ এলচিডি ডিছপ্লে আছে । ইয়াত অক্টা-কোৰ ইউনিছক T765 চিপছেট আছে, যিয়ে দাবী কৰিছে যে ই 400K+ AnTuTu স্ক’ৰ নিশ্চিত কৰিছে। চিপছেটটোত 4 GB ৰেম আৰু 128 GB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ সংযুক্ত কৰা হৈছে । উল্লেখযোগ্য যে, RAM ক ভাৰ্চুৱেলি 8GB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি আৰু ষ্ট’ৰেজ এটা microSD কাৰ্ডৰ যোগেদি 1TB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি ।
অপটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত Lava Bold N1 5G ত আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ, য’ত আছে 13 MP মেইন কেমেৰা আৰু ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা । এই হেণ্ডছেটটোৱে 4K/30fps ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে আৰু ইয়াত প’ৰ্ট্ৰেইট, টাইম লেপছ, আৰু ষ্টিয়াৰিঙৰ সৈতে 4X জুমৰ দৰে কেমেৰা মোড আছে । ইয়াৰ সন্মুখত 5MP কেমেৰা আছে ।
নতুনকৈ মুকলি কৰা Bold N1 5G ত 18W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ই ব্লট-ফ্ৰী ষ্টক এণ্ড্ৰইড 15 আউট অৱ দ্য বক্সত চলিব ।
লগতে পঢ়ক