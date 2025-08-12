হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী কেটিএম ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন KTM 160 Duke । কোম্পানীটোৱে ইয়াক নিজৰ আটাইতকৈ সস্তা ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ হিচাপে মুকলি কৰিছে আৰু কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই মটৰ চাইকেলখনেই 160 চিচি ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী বাইক ।
KTM 160 Duke ৰ হাৰ্ডৱেৰ
নতুন KTM 160 Duke ত কোম্পানীয়ে নিজৰ স্প্লিট ট্ৰেলিছ ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো ডব্লিউ পি এপেক্স ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু মনোশ্বকৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ব্ৰেকিঙৰ বাবে বাইকখনত 320 মিমি ফ্ৰন্ট ডিস্ক আৰু 230 মিমি ৰিয়াৰ ডিস্ক ব্ৰেক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । বাইকখনত 17 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য’ত 110 ছেকচন ফ্ৰন্ট আৰু 140 ছেকচন ৰিয়াৰ টায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
KTM 160 Duke ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
মটৰ চাইকেলখনত পোৱা বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত আছে 5 ইঞ্চিৰ এলচিডি ডিছপ্লে, এলইডি লাইটিং আৰু হেডলাইট পুৰণি কেটিএম 390 ড্যুক আৰু বৰ্তমানৰ কেটিএম 200 ড্যুকৰ দৰেই । এই বাইকখন কেটিএম 200 ড্যুকৰ থিমৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো কেটিএম 160 ড্যুকৰ ইঞ্জিন, আণ্ডাৰপিনিং আৰু ডিজাইনৰ ভিত্তি । কেটিএম 160 ড্যুকে আৰচি লাইনআপ আৰু বাজাজে নিৰ্মাণ কৰা বেছিভাগ ড্যুক মডেলৰ দৰেই বায়নিক এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰে ।
KTM 160 Duke আৰু ইয়াৰ প্ৰতিযোগী
কোম্পানীটোৱে 1.85 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম, দিল্লী) মূল্যত মুকলি কৰিছে KTM 160 Duke । ভাৰতীয় বজাৰত এই মটৰ চাইকেলে ইয়ামাহা এমটি-15 ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব, যাৰ মূল্য 1.70 লাখৰ পৰা 1.81 লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স শ্ব’ৰুম) । কেটিএম ইণ্ডিয়াই ডিলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে আৰু অনলাইনযোগে এই মটৰ চাইকেলখন বুকিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
KTM 160 Duke ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
এই মটৰ চাইকেলখনত পোৱা ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে বাইকখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 164.2 চিচি, একক চিলিণ্ডাৰ, এছঅ’এইচচি ইঞ্জিন, যিয়ে 9500 আৰপিএমত 18.7 বিএইচপি শক্তি আৰু 7500 আৰপিএমত সৰ্বোচ্চ 15.5 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । মটৰ চাইকেলখনত থ্ৰ’টল ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ আছে, য’ত আছে ছুপাৰম’ট’ এবিএছৰ সৈতে ডুৱেল চেনেল এবিএছ ।
