GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: KTM তকৈ সস্তীয়া হৈ পৰিল Kawasaki ৰ এইখন স্পৰ্টস বাইকৰ মূল্য

GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: KTM তকৈ সস্তীয়া হৈ পৰিল Kawasaki ৰ এইখন স্পৰ্টস বাইকৰ মূল্য
কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই জি এছ টি 2.0 ৰেহাইৰ সৈতে মটৰ চাইকেল মুকলি কৰিছে । এই তালিকাত আছে Kawasaki নিঞ্জা আৰু Versys-X 300 ।
Published : September 29, 2025 at 7:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত প্ৰিমিয়াম বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই নিজৰ মটৰ চাইকেলত জি এছ টি 2.0 ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে 350 CC ৰ তলৰ মটৰ চাইকেলৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে । এই তালিকাত কোম্পানীটোৰ বেষ্ট চেলাৰ মটৰ চাইকেল কাৱাছাকি নিঞ্জা 300 আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ মুকলি কৰা কাৱাছাকি ভাৰ্চিছ-এক্স 300 অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Kawasaki Versys-X 300
জি এছ টি 2.0 কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পূৰ্বে Kawasaki Versys-X 300 3.79 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত বিক্ৰী হৈছিল । এই মূল্যই ইয়াক 3.68 লাখ টকাৰ টপ স্পেক কেটিএম 390 এডভেঞ্চাৰতকৈ অধিক ব্যয়বহুল কৰি তুলিছিল । মন কৰিবলগীয়া যে কেটিএম এডভেঞ্চাৰৰ 21/17 ইঞ্চি (এফ/আৰ) চেটআপৰ দুয়োটা মূৰত টিএফটি ডেছ, কৰ্ণাৰিং এডছ, এডজাষ্টেবল ছাচপেনচন, এলইডি হেডলাইট আৰু টিউবলেছ স্পক হুইলৰ দৰে অধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য আছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে Kawasaki Versys-X 300 যথেষ্ট মৌলিক, টিউব-স্পক চকা, বাল্ব ভিত্তিক হেডলাইট আৰু আধুনিক ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ক্ষেত্ৰত অতি কম । কিন্তু ইয়াৰ হাইলাইট হ’ল ইয়াৰ টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন, যিয়ে সাধাৰণতে একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনে মিলাব পৰাতকৈ মসৃণ আৰু অধিক পৰিশোধিত ৰাইড অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু কেটিএমৰ একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনৰ দৰেই ভাৰ্চিছৰ ইঞ্জিনটোও পিকি চাইডত আছে, যিটো কাৱাছাকি নিঞ্জা 300 ৰ পৰা আহৰণ কৰা বুলি বিবেচনা কৰিলে কোনো আচৰিত কথা নহয় । একেদৰে কাৱাছাকি নিঞ্জা 300 য়েও কেটিএম আৰ চি 390 ত স্থান লাভ কৰা যেন লাগে, কিয়নো এতিয়া মটৰ চাইকেলখনৰ দাম হ্ৰাস পাইছে । পূৰ্বে 3.43 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত বিক্ৰী হোৱা এই বাইকখনৰ খুচুৰা মূল্য এতিয়া 3.17 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
কোম্পানীটোৱে মূল্য 26 হাজাৰ টকা হ্ৰাস কৰিছে । 3.22 লাখ টকাত বিক্ৰী হোৱা কেটিএম আৰচি 390 ৰ তুলনাত ই টুইন চিলিণ্ডাৰ নিঞ্জা 300 তকৈ 5000 টকা বেছি দামী ।
লগতে পঢ়ক