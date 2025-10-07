তিনিগৰাকী বিজ্ঞানীলৈ প্ৰদান কৰা হ’ল 2025 বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা
আজি ঘোষণা হ’ল পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ৷ জন ক্লাৰ্ক, মিচেল এইচ ডেভ’ৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছলৈ প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ৷
হায়দৰাবাদ: ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ ছায়েন্স মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ৷ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় জন ক্লাৰ্ক, মিচেল এইচ ডেভ’ৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছক ৷ “এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত মেক্ৰ’স্কোপিক কোৱাণ্টাম মেকানিকেল টানেলিং আৰু শক্তি কোৱাণ্টাইজেচন আৱিষ্কাৰৰ বাবে” প্ৰদান কৰা হৈছে এই সন্মান ৷
কোৱাণ্টাম বলবিজ্ঞানে টানেলিং নামৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা ব্যৱহাৰ কৰি কণা এটাক বাধাৰ মাজেৰে পোনে পোনে গতি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । বৃহৎ সংখ্যক কণা জড়িত হোৱাৰ লগে লগে কোৱাণ্টাম যান্ত্ৰিক প্ৰভাৱ সাধাৰণতে গুৰুত্বহীন হৈ পৰে । বঁটা বিজয়ীসকলৰ পৰীক্ষাই প্ৰমাণ কৰিলে যে কোৱাণ্টাম যান্ত্ৰিক ধৰ্মসমূহক মেক্ৰ’স্কোপিক স্কেলত কংক্ৰিট কৰিব পাৰি ।
1984 আৰু 1985 চনত জন ক্লাৰ্ক, মিচেল এইচ ডেভ’ৰেট আৰু জন এম মাৰ্টিনিছে ছুপাৰকণ্ডাক্টৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ইলেক্ট্ৰনিক বৰ্তনীৰ সৈতে ধাৰাবাহিক পৰীক্ষা চলাইছিল, যিবোৰ উপাদানে কোনো বৈদ্যুতিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নথকা প্ৰবাহ পৰিবাহী কৰিব পাৰে । বৰ্তনীটোত অতিপৰিবাহী উপাদানবোৰক অপৰিবাহী পদাৰ্থৰ পাতল স্তৰেৰে পৃথক কৰা হৈছিল, যিটো ছেটআপক জোচেফছন জংচন বুলি জনা যায় । তেওঁলোকৰ বৰ্তনীৰ সকলো বিভিন্ন ধৰ্ম পৰিশোধন আৰু জুখি তেওঁলোকে ইয়াৰ মাজেৰে এটা প্ৰবাহ পাৰ হ’লে উদ্ভৱ হোৱা পৰিঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অন্বেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । একেলগে অতিপৰিবাহীৰ মাজেৰে গতি কৰা আধানযুক্ত কণাবোৰে এনে এটা ব্যৱস্থা গঠন কৰিছিল যিয়ে সমগ্ৰ বৰ্তনীটো ভৰাই পেলোৱা একক কণিকাৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল ।
এই মেক্ৰ’স্কোপিক কণিকাৰ দৰে ব্যৱস্থাটো প্ৰথম অৱস্থাত এনে অৱস্থাত থাকে য’ত কোনো ভল্টেজ নোহোৱাকৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হয় । ব্যৱস্থাটো এই অৱস্থাতে আবদ্ধ হৈ আছে, যেন ই পাৰ হ’ব নোৱাৰা বাধাৰ আঁৰত । পৰীক্ষাটোত ব্যৱস্থাটোৱে টানেলিঙৰ জৰিয়তে শূন্য ভল্টেজৰ অৱস্থাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ নিজৰ কোৱাণ্টাম চৰিত্ৰ দেখুৱায় । ভল্টেজৰ আৱিৰ্ভাৱৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তিত অৱস্থা ধৰা পৰে ।
পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল কমিটিৰ অধ্যক্ষ অলে এৰিক্সনে কয়, “শতিকা পুৰণি কোৱাণ্টাম বলবিজ্ঞানে যিদৰে নিৰন্তৰ নতুন আচৰিত কথা আগবঢ়ায়, সেইদৰে উদযাপন কৰিব পৰাটো আচৰিত কথা । ইয়াৰ উপৰিও ই অতিশয় উপযোগী, কিয়নো কোৱাণ্টাম বলবিজ্ঞান সকলো ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ ভেঁটি ।”
কম্পিউটাৰ মাইক্ৰ’চিপত থকা ট্ৰেঞ্জিষ্টৰবোৰ আমাক আগুৰি থকা প্ৰতিষ্ঠিত কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তিৰ এটা উদাহৰণ । এইবাৰৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটাই কোৱাণ্টাম ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফী, কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ, কোৱাণ্টাম চেন্সৰকে ধৰি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তি বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
