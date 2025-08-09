হায়দৰাবাদ: নাছাই ঘোষণা কৰিছে যে ব্যৰ্থ চন্দ্ৰ অভিযানক সফলতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰা এপ’ল’ 13 ৰ কেপ্টেইন জেমছ লাভেলৰ বৃহস্পতিবাৰে ইলিনয়ৰ লেক ফৰেষ্টত মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 97 বছৰ ।
শুকুৰবাৰে মহাকাশ এজেন্সীয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয়, “নাছাই কেপ্তেইন জিম লাভেলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে, যাৰ জীৱন আৰু কৰ্মই দশক দশক ধৰি লাখ লাখ লোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । জিমৰ চৰিত্ৰ আৰু অটল সাহসে আমাৰ জাতিটোক চন্দ্ৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু এটা সম্ভাৱ্য ট্ৰেজেডীক এক সফলতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল যাৰ পৰা আমি বিপুল পৰিমাণে শিকিলো । আমি তেওঁৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছো আনকি আমি তেওঁৰ কৃতিত্ব উদযাপন কৰিছো ।"
লাভেলে চাৰিটা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল : জেমিনী 7, জেমিনী 12, এপ’ল’ 8 আৰু এপ’ল’ 13 ।
We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.— NASA (@NASA) August 8, 2025
Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk
1968 চনত লাভেলে এপ’ল’ 8 ত ফ্ৰেংক ব’ৰমেন আৰু উইলিয়াম এণ্ডাৰছৰ সৈতে যোগদান কৰে আৰু পৃথিৱীৰ কক্ষপথ এৰি চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰা প্ৰথমটো দলৰ অংশ হয় । যদিও তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰা নাছিল, এই অভিযানে মহাকাশ দৌৰত ছোভিয়েটতকৈ আমেৰিকাক এক বিশেষ গতি প্ৰদান কৰিছিল ।
জেমছ লাভেলৰ মৃত্যুৰ কাৰণ
নাছা বা লাভেল পৰিয়ালে 97 বছৰীয়া মহাকাশচাৰীজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই । লাভেলে পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত বা মৃত্যুৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা নিৰ্দিষ্ট স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা কোনো বিস্তৃত ৰেকৰ্ড নাই ।
কিন্তু কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে লাভেলক 1959 চনত নাছাৰ মাৰ্কিউৰী চেভেন মহাকাশচাৰীৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা সাময়িকভাৱে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল কাৰণ বিলিৰুবিনৰ সংখ্যা বেছি আছিল, যিয়ে যকৃতৰ সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে, যদিও ইয়াক অস্থায়ী বুলি কোৱা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছত 1962 চনত জেমিনী আৰু এপ’ল’ কাৰ্যসূচীৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত বাধা দিয়া হোৱা নাছিল ।
